IS selvitti, millä ylintä virkajohtoa kuljetetaan – Helsingin poliisipomoilla yli 103 000 euron virka-auto

Helsingin poliisilaitos sai huippukalliin virka-auton, kun sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) halusi vaihtaa diesel-Mersun hybridi-Bemariin.

Helsingin poliisilaitoksella on käytössään ylimmän johdon kuljetuksia varten huomattavan kallis virka-auto, käy ilmi IS:n virka-autoselvityksestä.

Poliisikomentaja Lasse Aapion, apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoisen sekä yksikönjohtajien käytössä oleva vuosimallin 2019 Mercedes-Benz E 400 d 4Matic Sedan maksoi peräti 103 596,24 euroa.

Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Helsingin poliisilaitoksen huippukalliin virka-auton tarina on poikkeuksellinen: virka-auto ohjautui Helsingin poliisilaitokselle, koska sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) halusi polttomoottoriauton sijasta käyttöönsä hybridin.

Mercedes-Benz E 400 d 4Matic Sedan otettiin käyttöön sisäministerin virka-autoksi hallituksen aloittaessa 3.6.2019. Auton käyttövoima on diesel.

Helsingin poliisilaitokselle virka-auto siirtyi 27.8.2020, kun Mersulla oli ajettu 23 612 kilometriä.

Helsingin poliisilaitos sai viime elokuun lopussa virka-autokseen sisäministerin entisen auton. Auto on muun muassa poliisikomentaja Lasse Aapion käytettävissä.­

Uusi edustus-Mersu ehti kulua sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) käytössä vain reilun vuoden, sillä Ohisalo halusi vähäpäästöisemmän auton. Ohisalon uudeksi virka-autoksi hankittiin BMW 5-sarjan G30 Sedan 530e xDrive a charged edition.­

Poliisihallitus hankki sisäministeriön pyynnöstä Ohisalolle hybridi-BMW:n, joka maksoi 62 005,55 (alv 0 %) euroa.

– Helsingin poliisilaitoksella oli samaan aikaan edustusauton hankinta käynnissä, joka voitiin jättää tekemättä, kun ministerille varattu auto siirtyi sinne. Sisäministeriö ja poliisi sen osana on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen, jonka osana koko hallinnonalalla vähennetään päästöjä, Ohisalon erityisavustaja Sameli Sivonen perustelee virka-auton vaihtamista.

Sivosen mukaan vähäpäästöisempi auto päätettiin hankkia samalla, kun ”valtioneuvoston autot päivitettiin hybrideihin”. Tämä ei aivan vastaa kokonaiskuvaa, sillä tällä hetkellä valtioneuvostolla on 50 autoa, joista 15 on hybridejä tai täyssähköautoja.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen virka-autolle kertyi viime vuonna lähes 11 000 ajokilometriä. Autoa voivat käyttää yksittäisissä tapauksissa myös muut Poliisihallituksen henkilöt ylijohdon tehtäviin liittyvissä toimissa.­

Jos Helsingin poliisin virka-autojärjestelyä ei lasketa, valtion virkamiesjohdon kallein virka-auto on poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen käytössä.

Kolehmaisen Mercedes-Benz E 400 d 4Matic Sedanin hankintakustannus oli ilman arvonlisäveroa 88 908,15 euroa.

Rajavartiolaitoksen apulaispäälliköllä, kontra-amiraali Markku Hassisella, on lähes yhtä arvokas virka-auto kuin Kolehmaisella.

Hassisen vuosimallin 2014 Mercedes-Benz E 350 Bluetec 4Matic A Premium Businessin arvonlisäveroton hankintakustannus oli 87 535,56 euroa. Arvonlisäverollinen hinta nousee yli 101 000 euron.

Kyselyyn saatiin tiedot 36:lta virastolta, laitokselta tai muulta valtion toimijalta.

16 ilmoitti, että virka-auto on hankittu leasing-sopimuksen kautta, muut olivat ostaneet auton.

Rajavartiolaitoksen materiaaliyksikön päällikkö, everstiluutnantti Kaarlo Suoniemi näkee, että auton ostaminen tulee halvemmaksi, kun ajoneuvon koko elinkaari hyödynnetään.

Rajavartiolaitos kierrättää autojaan, myös Hassisen virka-auto on ollut aiemmin päällikön käytössä. Rajavartiolaitoksen vanhimpana entisenä päällikön autona käytössä on vuosimallin 1999 Volvo, jolla on ajettu 317 000 kilometriä.

Halvin poliisilaitosten virka-autoista on Joensuun poliisiaseman käyttämä Skoda Suberb, jonka hankintakustannus oli 29 411,95 euroa.

Kallein leasing-vuokra, 1480 euroa kuukaudessa, on Puolustusvoimien pääesikunnan toisella virka-autolla, hybridimallisella BMW 740 LE A xDrivella.

Vanhin virka-auto löytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta, jonka Volkswagen Passatin käyttöönottovuosi oli 2003. Arassa tosin ylintä johtoa ei kuljeta kukaan, vaan virka-autot ovat koko viraston käytössä.

Suomen ympäristökeskuksen virka-autona on palvellut vuosimallin 2003 Audi A6. Ympäristökeskuksen polttomoottori-Audi meni rikki ja romutettiin marraskuussa.

Ympäristökeskuksen johto käyttää toimitilapäällikkö Minna Österin mukaan nyt julkisia liikennevälineitä, pyörää ja tarvittaessa takseja.

Valtiovarainministeriö suositteli jo 2017, että yksinomaan johdon virkakäyttöön hankituista virka-autoista pyrittäisiin vaiheittain luopumaan ja siirtymään joko taksien tai vuokra-autojen käyttöön.

Johdon liikkuminen virka-autolla edellyttää kuljettajaa, mikä tuo kyydeille hintaa etenkin, jos kulkutarvetta on virka-aikojen ulkopuolella.

Koronavuosi näkyy normaalia vähäisempinä ajokilometreinä. Vähiten ajoja, vain 856 kilometriä, kertyi Tullin virka-autolle, vuosimallin 2011 Volvolle.

Eniten ajoja, noin 30 000 kilometriä, kertyi koronavuotena Ruokaviraston uudelle Audi A6:lle, joka on tarkoitettu myös valtiovierailukäyttöön ja muiden ulkomaisten vieraiden kuljetukseen.

Valtion virka-autot:

Malli Hankintakustannus Ajokilometrit

Poliisihallitus

Mercedes-Benz E 400 d 4Matic Sedan, hankintavuosi 2019. 88 908,15 (Alv 0%) €. 10 927 kilometriä.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen virka-auto on vuosimallin 2019 Mercedes-Benz E 400 d 4Matic Sedan.­

Rajavartiolaitos

Päällikön auto on Volvo S90 T8 AWD Inscription, vuosimalli 2018. Apulaispäällikön auto on Mercedes-Benz E 350 Bluetec 4Matic A Premium Business, vuosimalli 2014. Päällikön auto maksoi 63 170,48 euroa. Apulaispäällikön auto maksoi 87 535,56 euroa. Päällikön autolla noin 12 000, apulaispäällikön autolla noin 10 000 kilometriä.

Puolustusvoimien pääesikunta

BMW 520 D A xDrive, 2017, BMW 740 LE A xDrive hybrid, 2018. BMW 520 D A xDrive: huoltoleasing 1 034 (alv 0%) euroa/kk, BMW 740 LE A xDrive: huoltoleasing 1 480 (alv 0 %) euroa/kk. BMW 520 D A xDrive: 6 526 kilometriä, BMW 740 LE A xDrive: 9 559 kilometriä.

Tulli

Volvo S80, vuosimalli 2011. 50 498,87 €. 856 kilometriä.

Suojelupoliisi

Virka-auton merkkiä ja mallia ei paljasteta. Ollut käytössä marraskuusta 2019 lähtien. Leasing-auto, jonka kuukausivuokra 678,18 euroa. Autolla on ajettu 4 700 kilometriä marraskuusta 2019 lähtien. Koronapandemia on vähentänyt merkittävästi tarvetta käyttää virka-autoa.

Keskusrikospoliisi

Mercedes-Benz E 220 d Sedan (AA) 4ov 1950cm3 A, hankittu v. 2016. 56 084,79 euroa. 5 220 kilometriä.

Helsingin poliisilaitos

1.1.–26.8.2020 välillä Mercedes-Benz E 350 CDI 4Matic Sedan, hankintavuosi 2010. Välillä 27.8.–31.12.2020 Mercedes-Benz E 400 d 4Matic Sedan, hankintavuosi 2019. Nykyisin käytössä olevan auton hankintahinta on ollut 103 596,24 euroa. Nykyisin käytössä olevalla autolla on ajettu vuonna 2020 1 379 kilometriä.

Poliisiammattikorkeakoulu

Mercedes-Benz e220d A, hankintavuosi 2016. 56 121,55 euroa. 9 074 kilometriä.

Korkein oikeus

Ford Mondeo 1.5 EcoBoost 160hv A6 Trend 5D vuosimallia 2017. Auto on hankittu rahoitusleasing-sopimuksella ajalle 1.6.2017–31.5.2022. Leasing-vuokra on 450,95 euroa kuukaudessa. 3 449 kilometriä.

Ilmatieteen laitos

Volvo S90 T8 AWD Inscription aut, 2018. Auto on hankittu leasingilla. Kuukausiveloitus 654,76 eur (alv 0 %). 4 540 kilometriä.

Puolustusministeriö

Auto 1: BMW 5 -sarja F10 Sedan 530d A xDrive Business Exclusive Edition, 2016. Vaihdetaan maaliskuussa autoon Audi A6 Sedan Business Sport 50 TFSI e quatro S tronic. Auto 2: BMW 5 -sarja F10 Sedan 530d A xDrive Business Exclusive Edition 2017. On vaihdettu tammikuussa autoon Audi A6 Sedan Business Sport 50 TFSI e quatro S tronic. Auto 1: leasinghinta 1 121,75 e/kk, 60 kuukauden sopimus, vuokrakauden kustannukset 67 304,97. Auto 2: leasinghinta 1 208,24 e/kk, 48 kuukauden sopimus, vuokrakauden kustannukset 57 995,75. Auto 1: 22 290 kilometriä. Auto 2: 15 890 kilometriä.

Maahanmuuttovirasto

Audi A6 Avant, 2012. 60 000 €. 8 500 kilometriä.

Maanmittauslaitos

Vuoden 2020 loppuun saakka käytössä oli Mercedes-Benz E 300 Bluetec Hybrid, vm. 2013. Uusi virka-auto on Volvo S90, hybridi. 48 kuukauden huoltoleasingsopimus, jonka kuukausivuokra on 665,24 €/kk. Mercedes-Benzin hankintahinta oli 64 405,14 €. 15 620 kilometriä.

Opetushallitus

BMW 520D vuosimallia 2017. Virka-auto on leasing-auto, kuukausimaksu on 906,76 euroa. Hieman alle 25 000 km.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara

Kaksi virka-autoa, jotka ovat koko viraston työkäytössä. Volkswagen Passat, käyttöönottovuosi 2003. Volvo S80, käyttöönottovuosi 2006. Volkswagen Passat: 28 403,27 €. Volvo S80: 42 570,33 €. Volkswagen Passat: 1 540 km. Volvo S80: 3 808 km.

Tilastokeskus

E-sarjan Mercedes Benz, vm. 2017. 71 470 €. 2 261 kilometriä.

Rikosseuraamusvirasto

Volvo S90 Sedan (AA) 4ov 1969cm3 A, ensirekisteröinti 2017. Leasing-sopimus. Vuokrakulu vuodessa 7 812 euroa. 2 485 kilometriä.

Verohallinto

Mercedes Benz 220d, otettu käyttöön 2017. Verohallinnolla on lisäksi 22 virka-autoa, joita koko henkilöstö voi varata käyttöönsä. 53 935,72€ (alv % 0). 4 242 km. Vuonna 2020 Verohallinnon virka-autoilla ajettiin yhteensä 192 065 km.

Business Finland

BMW 5-sarja G30 Sedan 520d, vuosimalli 2017. Leasing-sopimus: sopimuksen alkaessa 1 006 € / kk (alv 0%), tällä hetkellä 629 €/kk (alv 0%). 5 500 kilometriä.

Valtiokonttori

Volvo S90, hankittu v. 2017. Auto on leasing-sopimuksella. Vuosittaiset leasing-kustannukset ovat 9 942,12, alv 0%. 7 208 kilometriä.

Helsingin hovioikeus

Volvo S 90, 2017. Leasing-vuokra 531,41 euroa/kk (alv 0%). 6 468 kilometriä.

Korkein hallinto-oikeus

BMW 5-sarjan Sedan. 696,01 euroa/kk, leasing-sopimuksen alkupäivä 5.12.2019. 9 030 kilometriä.

Aluehallintovirastot

Audi A4 sedan 1.8 TFSI, hankinta-aika 12/2012 (Itä-Suomen aluehallintovirasto), Mercedes-Benz 220E, hankintavuosi 2018 (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto), Volvo S90, vm. 2018 (poistui käytöstä 12.2.). Audi: 32 609 e, Mercedes-Benz: leasing-sopimus, 804,41 e/kk, Volvo: 819,38€/kk. Audi: 5 992 km, Mercedes-Benz: noin 5 000 km, Volvo: tavanomainen määrä n. 20 000 km/vuosi, koronan vuoksi ajot vähentyneet.

Patentti- ja rekisterihallitus

Audi A6, vm. 2006. n. 80 000. 2 848 kilometriä.

Ruokavirasto

Audi A6. Tarkoitettu myös valtiovierailukäyttöön ja muiden ulkomaisten vieraiden kuljetukseen. Virka-autoja yhteensä noin 30. Leasing-sopimus, noin 1 000 e/kk. n. 30 000 kilometriä.

Museovirasto

Volkswagen Passat, vm. 2008. Nykyisin noin 30 henkilön käytössä. 30 923,32 euroa. 2 599 kilometriä.

Itä-Suomen poliisilaitos

Kuopion pääpoliisiasemalla on käytössä Audi A6, hankintavuosi 2013. Joensuun poliisiasemalla on käytössä Skoda Suberb, vm. 2017. Audi: 51 070 euroa. Skoda: 29 411,95 euroa. Audi: 6 890 kilometriä. Skoda: 22 400 kilometriä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Volvo S90 T8 Twin Engine Sedan hybrid, vm. 2020. Leasing-kustannus 7 556,40 euroa vuodessa. 4 000 kilometriä.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos

Ford Mondeo Vignale, vm. 2017. 42 112,03 euroa. 6 119 kilometriä.

Lapin poliisilaitos

Audi A6, hankintavuosi 2013. 52 070,04 euroa. 18 269 kilometriä.

Sisä-Suomen poliisilaitos

Volvo S90, hankintavuosi 2018. 40 092,67 euroa. 6 732 kilometriä.

Hämeen poliisilaitos

Volvo S80 Sedan, 4ov 1969cm3. Käyttöönotto 2015. 40 774,54 euroa. 3 900 kilometriä.

Oulun poliisilaitos

Volvo S80 Sedan 2.0 diesel, 2016. 39 009,47 euroa. 8 739 kilometriä.

Lounais-Suomen poliisilaitos

BMW 530xDrive Sedan (AA) 4 ov 1998cm3, a charged edition, 2020. Leasing-kustannus 7 758 euroa vuodessa. 1 932 kilometriä.

Pohjanmaan poliisilaitos

Volvo S80, 2015. 41 340,72 euroa. 6 664 kilometriä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Volvo S90 sedan, hankintavuosi 2018. 40 466,97 euroa 13 678 kilometriä.