Vihreiden valtuutettu tyrmistyi vaalien siirtämisestä: ”Puhdasta idiotismia”

Kuntavaalien siirto herätti mielipahaa myös puolueissa, jotka hyväksyivät sen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) tämänpäiväinen ilmoitus kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuulle on kerännyt laajasti kommentointia yli puoluerajojen.

Kuntavaalien uusi ajankohta on 13.6.2021.

Siirtoa kritisoi muun muassa hallituspuolue vihreiden helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala kirjoittaa Twitterissä, että vaalien siirto on ”puhdasta idiotismia”.

– Olen yhä ja tulen olemaan sitä mieltä että vaalien siirto, jos ihmiset saavat vapaasti käydä ruokakaupassa, on puhdasta idiotismia. Vaalit voidaan helposti järjestää turvallisesti, lisäriski mitättömän pieni. Demokratian peruspilareista tulisi pitää tiukemmin kiinni, kirjoittaa Oskala.

Vihreät – niin kuin kaikki muutkin puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta – asettuivat tukemaan vaalien siirtämistä. Eduskuntapuolueet tekivät päätöksen vaalien siirtämisestä kokouksessa, jossa puoluesihteerit neuvottelivat oikeusministeriön väen kanssa aamupäivästä alkaen.

Ilta-Sanomien tavoittama Oskala sanoo, että kyse ei ole puoluepolitiikasta, vaan demokratian perusrakenteista.

– Vaalien siirtäminen on ok, jos on äärimmäinen tilanne. Nyt ei ole äärimmäinen tilanne, toteaa Oskala.

Hän mainitsee vaaleissa olevan yleisesti tuhansia eri tekijöitä ja kertoo laskeneensa, kuinka vaalit olisi voitu järjestää turvallisesti ajallaan.

– 10 miljoonan euron lisäkustannuksella olisi varmasti saatu järjestää koronaturvalliset vaalit.

– Vaikka olisi mennyt 20 miljoonaa, niin eikö se ole ihan hyvä hinta siitä, että demokratia voittaa.

Oskala penää myös vastuunkantoa poliittisilta päätöksentekijöiltä.

– THL miettii pelkästään asioita terveysturvallisuuden kannalta, mutta päättäjien tehtävä on sitten punnita useita eri asiantuntijoiden näkemyksiä ja muodostaa itse kokonaiskuva.

Hän myös muistuttaa, että ei ole ainoa vihreä, joka on asiaan kantaa.

Muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs (vihr) kommentoi Twitterissä vaalien siirtämistä ”farssiksi.”

Oppositiopuolue kokoomus tuki esitystä kuntavaalien siirrosta, mutta luonnehti vaalien siirtämistä raskaaksi epäonnistumiseksi oikeusministeriöltä ja hallitukselta.

Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) oli ensimmäisten joukossa kritisoimassa vaalien siirtoa.

– Miettikää millainen globaali paheksunta olisi syntynyt jos Trump olisi siirtänyt USAn presidentinvaalit koronan takia! Vapaavuori muun muassa kommentoi.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) on myös ehtinyt ottaa kantaa vaalien siirtymiseen ja vaati, että jonkun pitäisi kantaa vastuun osoittaen oikeusministeri Henrikssoniin.

– Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin pitäisi ymmärtää erota. Vaalien siirtäminen oli nyt välttämättömyys, mutta oikeusministeriöllä oli reilut puoli vuotta aikaa hoitaa homma asiallisesti. Ei näin voi maata johtaa. Ei vaan voi. Jonkun on kannettava vastuu, Kärnä lataa.

Antti Rinteen (sd) sekä Sanna Marinin (sd) entinen erityisavustajaa Dimitri Qvintus ihmettelee Twitterissä, kuinka vaaleja jouduttiin siirtämään vaikka aikaa varautua oli runsaasti.

– Vanhaa klassikko-otsikkoa mukaillen: kuntavaalit yllätti päättäjät. Vuosi oli aikaa. Tämä suoritus ei nyt mennyt ihan nappiin prosessien näkökulmasta. Ja kaupan päälle perussuomalaiset saavat vaalien siirrosta aivan tajuttoman hyvän vaaliaseen, Qvintus ruotii Twitterissä.