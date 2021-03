Vielä eilen aamulla Henriksson uskoi, että vaalit pidetään huhtikuussa – sitten tuli hirvittävät lukemat: ”Asia on otettava vakavasti”

Anna-Maja Henriksson (rkp) sanoo, että päätös vaalien siirrosta tapahtui nopeasti. Vielä eilen aamulla hän uskoi, että vaalit voitaisiin pitää huhtikuussa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) kertoi Teams-tiedotustilaisuudessaan, ettei aio erota.

Muun muassa kokoomusnuorten ja kristillisdemokraattien nuorisojärjestöissä on esitetty vaatimuksia siitä, että hänen pitäisi väistyä oikeusministerin pallilta.

– Ei se virus tästä maasta häviä sillä, että minä jättäisin tehtäväni. Se ei ole se ratkaisu.

Henriksson sanoo ymmärtävänsä nuorten pettymyksen, mutta pysyvänsä oikeusministerin pestissään niin pitkään, kun hänellä on eduskunnan luottamus.

Henriksson sanoo, että THL:n antamat, hirvittävät lukemat yllättivät jokaisen oikeusministeriössä.

THL laski kolme erilaista skenaariota epidemian kululle. Helpoimmassa skenaariossa päivittäisiä tartuntoja olisi kuntavaalien aikaan ollut noin 2 600, mutta vakavimmassa skenaariossa niitä olisi ollut yli 11 000. Tällä hetkellä päiväkohtainen huippu on ollut noin 800 tartunnan tuntumassa.

– Vielä eilen aamulla kun lähdin töihin, olin sitä mieltä, että vaalit järjestetään huhtikuussa, Henriksson sanoo.

Ministeri painottaa, että uusiin tietoihin piti pystyä reagoimaan. Hän kuitenkin myöntää, että itsekritiikkiin on aina tarvetta.

– Eihän kukaan tiedä, mikä tautitilanne tulee olemaan, mutta meidän on luotettava terveysviranomaisiimme. Jos he näkevät suuren riskin, että tautitilanne voi lähteä näin suureen kasvuun, asia on otettava vakavasti.

Henriksson sanoo, että Suomessa päätöksiä tehdään suomalaisista lähtökohdista lähtien. Näin ollen luotetaan paikallisiin viranomaisiin, eikä ole järkeä vertailla Suomen tilannetta ulkomaihin tai siihen, onko vaaleja pystytty järjestämään muissa maissa.

Hallitus aikoo antaa esityksen vaalilain muuttamisesta mahdollisimman nopeasti.

– Hallituksen on tarkoitus tuoda esitys mahdollisimman pian. Eduskunta päättää itse omasta aikataulustaan.

Henriksson kertoo puhuneensa vaalien siirtämisestä Jussi Halla-ahon (ps) kanssa ja olevansa pettynyt, että perussuomalaiset ainoana puolueena vastustivat vaalien siirtämistä.

– On erittäin harmillista, etteivät kaikki puolueet lähteneet asiaa tukemaan. Tämä tarkoittaa vääjäämättä, että tällä asetelmalla asia on politisoitunut. Kunnioitan sitä, että he ovat toisen arvion tehneet, mutta se on samalla hyvin ikävää, koska mielestäni olisi ollut kansakunnalle paras vaihtoehto, että olisimme yhdessä rintamassa voineet todeta, että tämä on se asia, mitä epidemiatilanne vaatii.

Henriksson sanoo, että terveysturvallisten vaalien eteen on tehty paljon työtä.

Kesäkuun kuntavaaleissa ennakkoäänestysaika pitenee ja ehdokaslistoja on muutosten myötä mahdollista täydentää vielä toukokuussakin.

Henriksson toivoo, että vaalien siirto mahdollistaisi kuntavaaliehdokkaille mahdollisuuden kampanjoida myös ulkona. Hän ei osannut vastata kysymykseen siitä, kuinka vaalien siirto voi vaikuttaa ehdokasasettelun tasa-arvoisuuteen.