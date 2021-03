Ministeri Lintilä venäläisen Sputnik-rokotteen valmistamisesta Suomessa: ”Meillähän kotimainen rokotetuotanto on lopetettu vuonna 2003”

Pääministeri Marinin mukaan asiaa ei käsitellä poliittisena, vaan kaikkia Eman hyväksymiä rokotteita voidaan käyttää Euroopassa.

Voisiko Suomi ryhtyä valmistamaan venäläistä Sputnik-koronarokotetta?

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) eivät nähneet estettä, jos venäläisrokote saa myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta Emalta.

Venäjä on tarjonnut Suomelle Sputnik-koronarokotteen valmistusteknologiaa. Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtaja Valentina Matvijenko välitti Venäjän WHO:n koronaryhmässä Suomea edustavalle presidentti Tarja Haloselle.

Peruspalveluministeri Kiuru kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että hän on puolestaan välittänyt viestin elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk). Rokotteiden valmistus on elinkeinoministerin tontilla.

Elinkeinoministeri Lintilän mukaan Suomessa rokotteita ei ole valmistettu 18 vuoteen.

– Meillähän kotimainen rokotetuotanto on lopetettu vuonna 2003. Meillä on käyty enemmän keskustelua siitä, että tuleeko kotimainen rokotetuotanto aloittaa uudelleen.

– Kyse on siitä, että tuotanto tapahtuisi lisenssillä. Käsittääkseni Sputnikilla ei ole myyntilupaa, ei Euroopasta, ei Suomesta. On kaksi eri asiaa: rokotetutkimus ja rokotevalmistus, Lintilä muistutti IS:lle.

Voisiko Sputnikin valmistus vauhdittaa kotimaisen rokotetuotannon käyntiin polkaisemisessa?

– Se on ollut hyvin globaali tilanne, että pienemmät maat ovat lopettaneet kansallisen rokotetuotantonsa. Nyt pandemian myötä tuli uudentyyppinen tilanne. Arviointi on sitten tehtävä. Kyllä meillä hallituksessa on tiettyä valmiutta kotimaiseen tuotantoon. Enemmän meillä tuntuu olevan mielenkiintoa kotimaiseen tutkimukseen perustuvien rokotteiden valmistamiseen, Lintilä vastasi IS:lle

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan Suomessa rokotteita ei ole valmistettu sitten vuoden 2003, ja Venäjän viestistä Sputnik-rokotteen valmistamisesta Suomessa ei ole hallituksessa keskusteltu vielä lainkaan.­

Lintilä ei osannut sanoa, olisiko Suomessa valmius alkaa valmistaa Sputnik-rokotetta.

– Se olisi toimijoiden välinen keskustelu. Varmaan tulisi kyse siitä, mikä tuotannon volyymi olisi, tarvitaanko investointeja volyymin kattamiseen. Se on selvää, että tähän akuuttiin tilanteeseen se ei tulisi ehtimään. En osaa sanoa, koska tuotanto voisi alkaa, Lintilä totesi.

Lintilän mukaan hän sai tiedon Venäjän viestistä Kiurulta tänä aamuna. Sputnik-rokotteesta ei ole käyty hallituksessa vielä keskustelua.

– Ei tämä ole edes esitys, kun tämä on vielä duuman puhemiehen ja presidentti Halosen välinen puhelinkeskustelu. Olen niin hatarilla tiedoilla, koska ministeri Kiuru kertoi aamulla puhelustaan presidentti Haloselle. Tässä välissä pystyy olemaan liian monta rikkinäistä puhelinta. Konkretisoituminen täytyy katsoa myöhemmin. Mitään virallista lähestymistä ei ole tullut, Lintilä muistutti.

Pääministeri Marin ei pitänyt venäläistä Sputnik-koronarokotetta poliittisena kysymyksenä.

Marinin mukaan Euroopassa kelpaavat kaikki Euroopan lääkeviraston Eman hyväksymät tehokkaat ja turvalliset koronarokotteet.

– Nämä eivät ole poliittisia kysymyksiä. Kaikki sellaiset rokotteet, jotka ovat tehokkaita ja turvallisia, näitä voidaan ottaa käyttöön. Ensi sijassa tietenkin Euroopan viranomainen Ema arvioi rokotteen myyntiluvan, ja sen jälkeen myös Suomessa voitaisiin mahdollisesti näitä rokotteita ottaa käyttöön, Marin totesi.

– Itse toivon tietenkin, että mahdollisimman moni rokotevalmistaja tekee myyntilupahakemuksen Emalle, ja Ema voi tarvittaessa myyntilupia myöntää. Me tarvitsemme rokotteita, ja mielestäni tässä ei ole kyse politiikasta, Marin jatkoi.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru ja pääministeri Sanna Marin vastasivat Sputnik-rokotetta koskeviin kysymyksiin hallituksen tiedotustilaisuudessa valmiuslakien käyttöönotosta.­

Peruspalveluministeri Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa, että Sputnikin valmistus Suomessa edellyttäisi myyntilupaa Euroopassa, ja Kiuru siirsi pallon Lintilälle.

– Tämä edellyttää sitä, että tämän myyntiluvallisen tuotteen prosessi on aloitettu Emassa, ja tällä viikolla olemme lukeneet siitä hyviä uutisia. Sain eilen tämän saman viestin. Olen myös ministeri Lintilän kanssa keskustellut, koska hänelle kuuluu rokotetuotannon tukeminen ja kokonaisuuteen liittyvä elinkeinoministeriön panos. Tältä osin viesti on välitetty vastuuministerille, ja uskon, että asia etenee siellä omaa latuaan, Kiuru totesi.

Lääketieteellisen Lancet-lehden mukaan Sputnik on 91,6-prosenttisen tehokas koronavirusta vastaan. Sputnik-rokote on parhaillaan Euroopan lääkeviraston arvioinnissa myyntilupahakemusta varten.