Kommentti: Pahin pelko palasi – valmiuslaki on taas täällä

Henkisesti vaikein aika yli vuoden koronamarssilla alkoi perjantaina, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Koronavaara on palannut Suomeen kovempana kuin koskaan. Se oli hallituksen perjantain infon sanoma. Suomen edessä ovat pitkän kamppailun vaikeimmat hetket.

– Olemme taistelussa entistä nopeammin ja tehokkaammin leviävää virusta vastaan. Taistelu on voitettavissa, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi.

Mutta koronavaara on kestänyt niin pitkään, että uskotaanko Marinia enää?

Uskoa tarvitaan, sillä rajuinkaan rajoitus ei auta, jos ihmiset eivät sitä noudata.

Valmius ja vastuu

Viime viikot hallitus ja eri viranomaiset ovat käyneet keskenään reviiri- ja kunniakiistoja. Niitä ei olisi voinut kuvitella vuosi sitten, kun valmiuslaki otettiin edellisen kerran käyttöön.

Ajan kuluessa paineita on kertynyt myös virkakoneistossa, ei vain tavallisilla kansalaisilla. Ne ovat viime viikkoina purkautuneet pahimmalla mahdollisella tavalla.

Tilanteen on selvittävä. Se on sekä hallituksen että virkakoneiston vastuulla nyt.

Tarkoituksena on keskittää tiedotusta ja päätösvaltaa valtioneuvoston käsiin. Tässä on tietysti riskinsä, jos kohtuu tai osaaminen pettävät. On koko Suomen etu, että näin ei käy.

– Valmiuslaki on järein juridinen keino tässä tilanteessa, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi.

Näin on. Siksi sitä on käytettävä harkiten. Korona ei ole ainoa terveysuhka Suomessa. Muiden torjuminen ei saa vaarantua liikaa näinä vaikeina viikkoina.

Koko ajan kasvaa mahdollisuus ulkonaliikkumiskieltojen määräämisestä. Toimina ne olisivat ennen näkemättömiä itsenäisen Suomen historiassa.

Mutta korona on tietenkin ykkösasia. Nyt saatujen tartuntojen todellista satoa niitetään sairaaloissa vasta muutaman viikon kuluttua. Se tulee olemaan synkkä.

Uhka nyt, toivo kohta

Tilanne on nyt henkisesti hankalin pitkän koronavuoden aikana. Rokotettujen määrä ei enää ole aivan mitätön. Rokotuksia ovat saaneet vanhimmat ikäluokat, joissa covid-19 sairauden seurauksena kuolleita on eniten. Tämä voi merkittävästi vähentää kuolemia.

Mutta rokottomatta on vielä satojatuhansia vakaville tautimuodoille mahdollisesti hyvin alttiita ihmisiä. Otteen lipeäminen nyt voisi tietää satoja turhia kuolemia. Muutaman kuukauden kuluessa uhka pienenee nopeasti.

Tämä on olennaisempaa kuin hallinnolliset lillukanvarret.

Ympäri käydään, yhteen tullaan

Tilanteen paheneminen näkyi myös Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren infossa muutama tunti ennen hallituksen tiedotustilaisuutta. Vapaavuori on pääkaupunkisedun koronakoordinaatioryhmän puheenjohtajaa.

Hänenkin koronatalvensa on kulkenut toivon huippujen ja ahdistuksen alhojen tulkkina.

Vielä muutama viikko sitten pääkaupunkiseudulla oltiin siirtämässä lukiolaiset ja ammattikoululaiset lähiopetukseen, mitä hallitus vastusti.

Vapaavuori ja Marin ottivat näyttävästi yhteen asiasta.

Perjantaina Vapaavuori joutui kertomaan ikävän uutisen, että peruskoulun yläastekin siirtyy maanantaina etäopetukseen.

Aamun infossa Vapaavuori toivoi, että kyseessä olisivat viimeiset etäopetuksessa vietettävät kolme viikkoa. ”Ehdotonta lupausta” Vapaavuori ei halunnut antaa. Hän totesi hiukan paheksuvasti ”lukuisten hallitusten ministerien” tällaista todenneen.

Vikkelää on päivien kulku. Ympäri käydään ja yhteen tullaan.