IS selvitti kansan­edustajien kilo­metri­korvaukset: 13 edustajalla ajoja yli 10 000 euron edestä

Kansanedustajia on kehotettu välttämään julkista liikennettä koronariskin vuoksi.

Koronapandemia ja etätyöt ovat muuttaneet kansanedustajien matkustuskuluja.

Junat, lentokoneet ja taksit ovat korona-aikana vaihtuneet kansanedustajien omiin autoihin.

Viime vuonna kansanedustajien kotimaan lennot romahtivat kolmannekseen, juna- ja taksimatkat puolittuivat, mutta kansanedustajille maksettavat kilometrikorvaukset lähes kolminkertaistuivat.

Kun toissa vuonna kansanedustajat saivat kilometrikorvauksia 234 714 euroa, viime vuonna kansanedustajille maksettiin kilometrikorvauksia 634 695 euroa.

IS selvitti kansanedustajille maksetut kilometrikorvaukset 1.1.2020-22.2.2021.

Kilometrikorvauksia sai kaikkiaan 125 kansanedustajaa.

Yli 10 000 euroa korvauksia oman auton käytöstä maksettiin 13 kansanedustajalle.

Yli 10 000 kilometriä kodin ja vähintään eduskunnan väliä ajoi, ja vähintään 4 200 euroa kilometrirahoja keräsi 72 kansanedustajaa.

Normaaliaikana kilometrikorvauksia ei käytännössä uusmaalaisille kansanedustajille makseta, eikä kansanedustajille, jotka asuvat maakunnissa lähellä rautatieasemaa tai lentokenttää.

Kilometrikorvausten kärkipäässä ovat aina kansanedustajat, joiden koti on kaukana toimivasta julkisesta liikenteestä.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo, että koronapandemian takia kansanedustajille annettiin mahdollisuus käyttää omaa autoa julkisen liikenteen sijaan.

– Edustaja voi joukkoliikenteessä mahdollisesti tapahtuvien altistusten välttämiseksi käyttää omaa autoa ja laskuttaa siitä aiheutuvat kulut. Aikaisemmin kilometrikorvaukset käytiin käsin poimimassa – eli onko siitä huomattava ajan ja vaivan säästö, jos edustaja tulee omalla autolla.

– Kun tuli korona, todettiin, että harkinnan mukaan voi toimia. Ei asia voi olla niin, että kaikkien kansanedustajien pitäisi asua Töölössä ja välttää sen perusteella kustannuksia. Järjestelmä perustuu siihen, että edustajia valitaan eri puolilta Suomea ja he asuvat eri puolilla Suomea, Rauhio toteaa.

Hannu Hoskoselle kertyy viikoittain matkaa lähes tuhat kilometriä Helsingin ja Ilomantsin välillä.­

Eniten kilometrikorvauksia on saanut kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk). Hoskonen on ajanut Ilomantsin ja Helsingin 480 kilometrin väliä liki 35 000 kilometriä, ja kilometrikorvauksia on maksettu 13 470 euroa.

Normaalisti Hoskonen ajaa kotoaan Joensuuhun ja lentää Helsinkiin, koronan takia lennot Joensuuhun olivat kokonaan seis.

– Tämä on raskasta, ja korona on muuttanut koko elämän. Yritän kaikkeni, että en sairastuisi itse ja en tartuttaisi ketään. Olen rajoittanut elämääni, koronan takia en käy missään. Toimin sen ohjeen mukaan, jonka eduskunta on edustajille antanut koronan suojaamisessa.

– Jos menisin lentoasemalle, olisin riskin piirissä. Lentoasemat ovat kaikkein pahimmat, ja nyt lentoja ei ole. Kuopiossa lentoja olisi, pitäisi mennä mutkan kautta ja se on vielä vaikeampaa. Nyt tulen autolla yöllä maanantaina Helsinkiin ja perjantaiyöllä olen kotona Ilomantsissa, Hoskonen kertoo.

Peter Östman kertoo laskuttaneensa myös ajoistaan työpäivinä Espoon kakkosasunnon ja eduskunnan välillä.­

Toiseksi eniten kilometrikorvauksia on kertynyt kansanedustaja Peter Östmanille (r). Keski-Pohjanmaalla Luodossa asuva Östman on kärkikolmikosta ainoa, joka oli ehtinyt tehdä matkalaskuja myös tämän vuoden ajoista. Matkaa Luodosta Helsinkiin on 485 kilometriä.

Östman on saanut korvauksia noin 13 000 euroa.

Östmanin mukaan junamatkassa on korona-aikana riskinsä, koska perjantain paluujuna Helsingistä kotiseudulle on liki täysi.

– Viime vuonna olen matkustanut pääosin junalla, kun lentoaikataulut Kokkolaan ovat olleet huonot. Nyt ongelma ei ole tulomatka junalla Pohjanmaalta, koska silloin on junassa vähemmän porukkaa, mutta perjantaina Helsingistä Pohjanmaalle junat ovat viimeisiä paikkoja täynnä – siinä on tartuntariski huomattavasti isompi, Östman perusteli oman auton käyttöään.

Anne Kalmari jättäytyi koronan aiheuttaman kulkemisongelman vuoksi pois kuntavaaleista Kivijärvellä.­

Kolmantena kilometrikorvauksissa oli kansanedustaja Anne Kalmari (kesk) Kivijärveltä Keski-Suomesta, 410 kilometriä eduskunnasta. Ajettuja kilometrejä vähän yli 33 000 ja korvauksia vähän alle 13 000 euroa.

Tavallisesti Kalmari ajaa lentokentälle tai junalle Jyväskylään, nyt lentoja ei ole ollut tarjolla.

– Ei ole sellaista junaakaan, jolla ehtisi, liittyy varmaan koronaan. Kun olen valiokunnan puheenjohtaja, joudun joka viikko hyppäämään Helsingissä. Jos jotain käy kateeksi, voin ottaa kuskiksi, että pääsee nauttimaan tästä elämästä.

– Jättäydyin kuntavaaleistakin pois, koska ihan mahdoton tehtävä, jos valtuusto tai kunnanhallitus loppuu maanantaina kello 22 ja ajat kuusi tuntia siitä Helsinkiin, olet aamuneljältä Helsingissä ja pitäisi olla tiistaiaamuna puoli yhdeksältä remmissä, Kalmari kertoo.

Sari Tanus (kd), Anna Kontula (vas), Johannes Yrttiaho (vas), Lulu Ranne (ps).­

Yli 20 000 kilometriä ajoja ja yli 8 000 euroa korvauksia on 28 kansanedustajalla. Yleinen nimittäjä yleensä on koti kaukana julkisista kulkuvälineistä ja kaukana Helsingistä.

Nyt korona-aikana myös pendelöijät ovat voineet saada kilometrikorvauksia, kun juna on vaihtunut omaan autoon.

Tampereelta esimerkiksi kansanedustaja Sari Tanus (kd) on saanut kilometrikorvauksia 10 375 euroa ja Anna Kontulalle (vas) korvauksia on tullut 9 481 euroa.

Turun suunnasta ahkerin Helsingin kävijä omalla autollaan on ollut Johannes Yrttiaho (vas), kilometrikorvauksia 9 527 euroa.

Noin tunnin ajomatkan päästä Helsingistä eniten kilometrejä ja korvauksia on kerännyt hämeenlinnalainen Lulu Ranne (ps), 8 867 euroa.

Ensi kertaa myös Uudenmaan ja Helsingin kansanedustajilla on ollut mahdollisuus kilometrikorvauksiin.

Kaikkiaan parikymmentä HSL-alueen kansanedustajaa on laskuttanut kilometrikorvauksia.

Antero Laukkanen (kd).­

Suurimman summan, vajaat 4 200 euroa, on kerännyt kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) Espoosta. Laukkanen kuuluu riskiryhmiin, ja hän on ollut etätöissä ja erityksissä kesämökillään Somerniemellä, josta kilometrit ovat pääosin kertyneet.

Mia Laiho (kok).­

Jos noin 25 kilometrin säteellä eduskunnasta piirretään harpilla, eniten kilometreistään on laskuttanut kansanedustaja Mia Laiho (kok) Espoosta, 2 136 euroa. Aiemminkin Laiho on kulkenut omalla autolla, mutta nyt myös HSL-alueella asuva kansanedustaja voi siis laskuttaa kilometrikorvauksia.

Onko kohtuullista kansanedustajan laskuttaa töihin menosta korona-aikana omalla autolla Espoosta?

– Emme saa verotuksessa matkavähennyksiä. En näe tässä mitään. Ohjeiden mukaan olen toiminut. Nämä ovat sen jälkeen, kun tuli ohjeet, että julkista liikennettä ei voi käyttää. Eduskunnasta on annettu ohjeet, että edustajat pysyisivät terveinä ja pystytään tekemään päätöksiä, Laiho vastaa.

Inka Hopsu (vihr) ja Harry Harkimo (liik).­

Toiseksi eniten espoolaisista kilometrikorvauksia on saanut Inka Hopsu (vihr), 1 943 euroa.

Kansanedustaja Harry Harkimo (liik) on puolestaan laskuttanut 1 333 euroa ajoistaan Sipoon-kotinsa ja eduskunnan välillä.

Pitääkö kilometrikorvaukset maksaa, kun hyvätuloinen kansanedustaja korona-aikana ajaa Sipoosta Helsinkiin?

– Meillä on oikeus laskuttaa korona-aikana kilometrikorvaukset, ja olen ne laskuttanut. En nykyään laskuta, asun Helsingissä. Se on ainoa korvaus, jota olen koko eduskunnan aikana laskuttanut mistään. Minulla ei ole yhtään lentoa, ja en käytä taksikorttia lainkaan, Harkimo vastaa.

Paavo Arhinmäki (vas), Sari Sarkomaa (kok).­

Helsingin kansanedustajista kaksi on laskuttanut kilometreistä.

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) kertoo, että hänen kilometrikorvauksensa (284,23 euroa) tulee puolueen kesäkokouksesta Savonlinnasta ja Mikkelistä, jonne hän matkasi omalla autollaan.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) on saanut noin 125 euron kilometrikorvaukset kodin ja eduskunnan välisistä ajoistaan.

– Eduskunnassa on matkustusohje, että suositellaan oman auton käyttöä julkisen liikenteen sijaan. Ohje on edelleen voimassa, ohjeen mukaisesti, Sarkomaa kertoo kilometrikorvauksistaan.

Kilometrikorvaus on 43 senttiä 5 000 kilometriin asti, sen jälkeen korvaus on 38 senttiä kilometriltä.

Kansanedustajien kotimaan matkakulut pienenivät viime vuonna noin kolmanneksen.

Kun vuonna 2019 kansanedustajien kotimaan matkoista kertyi noin kahden miljoonan euron lasku, viime vuonna kotimaan matkakulut vähenivät noin 1,4 miljoonaan euroon koronan ja etätöiden takia.

Kansanedustajien lensivät vain kolmanneksen normaalista, taksi- ja junamatkat puolittuivat.

Eli VR, Finnair ja taksiyrittäjät ovat kärsineet, ja korona-aikana kansanedustajille on maksettu oman auton käytöstä.