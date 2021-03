Sanna Marinilta kova vetoomus Ylellä: ”Vaikka tilat olisivat auki, ei mentäisi niihin tiloihin”

Pääministeri sanoi A-studiossa, että kohuttu ”kuntosalipykälä” pitää viedä muutettuna uudelleen eduskuntaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vetosi kansalaisiin tiistai-illan A-studiossa. Marin pyysi kansalaisia välttämään esimerkiksi kuntosaleja ja muita asiakastiloja, jotka sulkupäätöksestä huolimatta voivat pitää ovensa auki maksimissaan 10 asiakkaalle kerrallaan.

– Vetoan jokaiseen: vaikka tilat olisivat auki, niin ei mentäisi sellaisiin tiloihin, joissa kohdataan muita ihmisiä, Marin sanoi.

Marin kertoi tiistai-iltana, että tartuntatautilain kohuttu pykälä 58 g pitäisi viedä muutettuna uudelleen eduskuntaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tulkitsi pykälää siten, että suljetuksi aiotut asiakas- ja liikuntatilat voivat sittenkin pitää ovensa auki enintään 10 hengelle kerrallaan.

– Pykälä tähtäsi tilojen sulkemiseen, ei niiden aukipitämiseen rajatulla asiakasmäärällä, Marin tähdensi.

Tulkintaerot johtivat aluehallintoviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön rajuun sanailuun viime viikonlopun aikana. Nyt pykälää pitää Marinin mukaan muuttaa siten, ettei tulkinnanvaraa jää.

– Nyt ei ole tärkeää, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Nyt on tärkeää pitää tilanne hallinnassa ja välttää kaikkia paikkoja, tiloja ja tilanteita, jotta saadaan kontaktit minimiin. Se on tehokas tapa välttää tartuntoja, Marin tähdensi.