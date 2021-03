Tämän vuoksi hallitus halusi ottaa käyttöön valmiuslain pykälän 107 – ”Esimerkkinä lentokenttäshow”

Hallitus varautuu uusiin toimivaltakiistoihin. Päätösvaltaa keskitettäisiin riitatilanteissa pääministerille.

Suomi siirtyi maanantaina jälleen poikkeusoloihin koronatilanteen heikkenemisen vuoksi.

Asiaa koskevassa muistiossaan hallitus arvioi, että valmiuslain pykäliä 106 ja 107 on välttämätöntä alkaa soveltamaan poikkeusolojen toteamisen jälkeen.

Valmiuslain pykälistä syntyi sotku, kun pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti maanantai-iltana, ettei pykäliä sovelleta miltään osin ennen kuin asia selvitetään oikeudellisesti vielä kertaalleen.

Marinin ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin oli väittänyt, että valmiuslain sovellettavaksi ottaminen on tapahtunut lainvastaisesti. Kyseiset pykälät voidaan ottaa Scheininin mukaan käyttöön vain valtioneuvoston asetuksella, jota ei ole annettu.

Vähemmälle huomiolle jäi, miksi hallitus piti valmiuslain pykäliä 106 ja 107 välttämättöminä.

Järeämpänä voi pitää pykälää 107, jonka nojalla hallitus voi ratkaista pääministerin esityksestä hallinnonalojen välillä erimielisyyden siitä, minkä valtionhallinnon viranomaisen tai muun toimintayksikön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu.

Tämä lisää pääministerin valtaa mahdollisissa riitatilanteissa, mutta hallituslähteistä korostetaan yleisemmin koko hallituksen roolia. Hallituslähteiden mukaan esimerkkinä pykälän soveltamiselle voisi olla ”lentokenttäshow-tyyppinen tilanne”.

Vuosi sitten koronavirusta pääsi Suomeen hiihtolomamatkailijoiden mukana, kun matkailijat palasivat koteihinsa ilman koronakontrollia. Vastuut lentokentillä putosivat eri viranomaistahojen väliin. Peräti seitsemän ministeriötä arvioi, että asia voisi olla heidän toimialallaan.

Valmiuslain pykälän 107 nojalla hallitus voisi päättää Marinin esityksestä, että esimerkiksi lentokenttäasiaa hoitaisi eri toimijoiden sijasta liikenne- ja viestintäministeriö tai Traficom.

Pykälä 106 koskee hallintoviranomaisten viestintää poikkeusoloissa. Pykälän myötä valtionhallinnon viestinnän välitön johto kuuluu valtioneuvoston kanslialle.

– Arvio on se, että viestinnän keskittämistä ja toimivaltakiistoja joudutaan ratkaisemaan, hallituslähteistä kommentoidaan.

Viestintää ja hallintoa koskevia pykäliä kuvaillaan kevyiksi siinä mielessä, ettei niissä puututa kansalaisten perusoikeuksiin.

– Seuraavaksi katsotaan, onko tarvetta ottaa käyttöön hoitotakuupykälää eli sitä, että sairaanhoitopiirien ei tarvitsisi noudattaa kiireettömän hoidon päivämäärärajoja vaan he voisivat järjestää toimintaansa niin, että henkilöstöä riittää hoitamaan koronapotilaita, hallituslähteistä ennakoidaan.

Hallituksen muistion mukaan tarvittaessa kyseeseen voisi tulla jopa valmiuslain 118 pykälä, jonka nojalla olisi mahdollista kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella tai rajoittaa oleskelua ja liikkumista, jos se katsotaan välttämättömäksi.

Muistion mukaan kaikkein suurinta ilmaantuvuus on ikäryhmissä 19–34. Näiden ikäryhmien kontakteja pitäisi siis vähentää muistion mukaan eniten.

Merkillepantavaa on, että hallitus totesi poikkeusolot yhdessä tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa, vaikka hallitus olisi voinut vain viedä eduskuntaan asiaa koskevan lakiesityksen, jonka perusteluissa olisi viitattu poikkeusoloihin.

– Kun on kansallinen hätätila, on tärkeää, että kaikki instituutiot, valtioneuvosto, eduskunta ja myös tasavallan presidentti, ovat yhdessä mukana. Toinen kysymys on, että poikkeusolojen toteamista ei haluta tehdä liian helpoksi, pitää olla vakavat perustelut, hallituslähteistä kommentoidaan.