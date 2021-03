IS:n tiedot: Valmiuslait hallituksen pöydällä huomenna – tietyille pykälille todennäköisesti tarvetta jo tällä viikolla

IS:lle arvioidaan, että esimerkiksi kiireettömän hoidon määräajoista luopumiseen liittyvä pykälä tulisi ensimmäisenä ajankohtaiseksi. Ulkonaliikkumis­kieltojen mahdollisuus ei ole väistynyt.

Hallitus saa huomenna neuvotteluissaan THL:ltä perinteiseen tapaan tuoreimmat tiedot epidemiologisesta tilanteesta ja samalla mallinnuksia siitä, mihin suuntaan koronaepidemia on Suomessa tulevina viikkoina menossa. Tilanne ei juuri nyt näytä hyvältä virusmuunnosten leviämisen ja Husissa tehohoidossa olevien potilaiden kasvavan määrän vuoksi.

Hallituslähteistä arvioidaan IS:lle, että hallitus joutuu todennäköisesti vielä tällä viikolla ottamaan käyttöön joitakin valmiuslain käyttöönottoasetuksia. Todennäköisintä on, että ensimmäisenä kyse olisi asetuksesta, jolla voidaan luopua kiireettömän hoidon määräajoista.

– Keskustelua käydään varmasti siitä, onko jotain valmiuslain pykäliä tarpeellista ottaa käyttöön, IS:lle sanotaan.

Vastaava asetus otettiin käyttöön liki vuosi sitten keväällä. Tuolloin kiireettömän hoidon määräajoista luovuttiin lukuun ottamatta hoidon tarpeen arviointia.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) arvioi tuolloin, että erikoissairaanhoitoa toteuttavat sairaanhoitopiirit joutuvat ohjaamaan merkittävän määrän kapasiteetistaan koronaviruksen aiheuttamien tautitapausten hoitoon. Samalla varauduttiin siihen, että esimerkiksi leikkaussalihenkilökunta ja tilat saatettiin joutua valjastamaan tautitapausten hoitoon.

Hallitus ilmoitti maanantaina yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomessa vallitsevan poikkeusolot, mutta ei aktivoinut valmiuslain pykäliä.

Hallitus ei tietenkään voi ottaa valmiuslain pykäliä käyttöön, ellei se ole aivan välttämätöntä. Se tarvitsee ennen niihin turvautumista THL:ltä ja STM:ltä arvion siitä, että valmiuslain jonkin pykälän käyttöönotto olisi tilanteessa perustelua ja välttämätöntä.

Paljon on siis kiinni siitä, miten terveysviranomaiset arvioivat Suomen koronatilannetta. Hallituksessa on kuvattu tilannetta IS:lle niin, että virusmuunnokset ovat ajamassa Suomea kuilun partaalle.

Suurta huolta herättää edelleen se, että kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla ei ole lähdetty täysimääräisesti ottamaan käyttöön kaikkia mahdollisia keinoja. Aikaa on sen sijaan tuhlaantunut hallituksen ja STM:n erilaiseen nahisteluun.

Hallituksessa on aitoa huolta siitä, että virusmuunnosten jatkaessa leviämistään, sen työkalupakista ei enää löydy muita keinoja kuin ulkonaliikkumiskieltoihin turvautuminen. Viime perjantaina hallituksessa pelättiin, että ulkonaliikkumiskielloille voisi ilmettä tarvetta jo tällä viikolla, jos tautitapaukset olisivat olleet useita päiviä yli tuhannen uuden tartunnan.

Sellaisia lukuja ei ole vielä nähty, eikä ulkonaliikkumiskieltoihin todennäköisesti tarvitse mennä ainakaan tällä viikolla. Niiden uhka leijuu seuraavina viikkoina kuitenkin ilmassa, jos tautitapaukset nostavat reilusti päätään ja sairaalapedit alkavat täyttyä entisestään.

Hallituksen kaavaileman sulkutilan on määrä alkaa 8. maaliskuuta ja silloin myös ravintoloiden ovien pitäisi sulkeutua muun kuin take away -ruuan osalta. Tartuntoja pyritään laskemaan sulkutilalla mahdollisimman tehokkaasti, mutta sen alkamiseen on vielä vajaa viikko aikaa.

Hallituksessa pelätään työkalupakin keinojen loppumista, koska aluehallintovirastot eivät ole lähteneet ottamaan käyttöön kaikkia rajoitustoimia niin kuin oletettiin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitäytyi tänään sen ja STM:n välille syntyneessä salikiistassa aiemmassa tulkinnassaan. Sen alueella kuntosalien ovet voi pitää auki enintään kymmenelle henkilölle.

IS tietojen mukaan avin virkamiehet olisivat lopulta torpanneet linjauksen muuttamisen myöhään iltaan käytyjen keskustelujen päätteeksi. Vielä aiemmin päivällä viesti oli ollut, että asia korjataan ja siitä tiedotetaan tänään.

Kyse on tartuntatautilain päivityksen jälkeen syntyneestä tulkintariidasta. Avin mukaan ovet voi pitää auki rajatulle joukolle, STM:n mukaan ryhmäharrastustoimintaan tarkoitetut tilat voidaan sulkea kokonaan kahdeksi viikoksi kerrallaan koronaepidemian vuoksi.

Sitä merkittävämpi huoli liittyy rajoilla tehtäviin terveystarkastuksiin. Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd) on sanonut ministeriön ohjanneen aveja pitkään ja hartaasti asiassa, mutta se ei edelleenkään ole selvä. Kiurun ministeriön tulkinta on, että aveilla on ja on ollut mahdollisuus määrätä tulijoita terveystarkastuksiin ja kaupungit voivat niitä toteuttaa.

Asia herättää entisestään huolta, koska koronavirustilanne on äitynyt Virossa varsin pahaksi. Uusien tulorajoitusten myötä matkustajamäärät ovat tosin laskeneet merkittävästi.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori nosti huolen Viron tilanteesta esille eilen Twitterissä, mutta Helsinki ei edelleenkään tee pakkotestausta.

– Viron nopeasti heikentynyt hyvin hankala tautitilanne (sunnuntaina 1201 uutta tartuntaa ja testatuista 19.3% positiivisia) heijastuu väistämättä ikävästi etenkin pk-seudulle. On selvää, että tartuntojen määrä täälläkin kasvaa, Vapaavuori twiittasi.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoi, että Helsingin satamissa saapuville matkustajille ei edelleenkään suoriteta niin sanottua pakkotestausta.

Turpeisen mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston perjantainen määräys tarkoittaa vain terveystarkastusmahdollisuuden järjestämistä matkustajille kaikilla rajanylityspaikoilla.

– Avihan määrää, että kunnat mahdollistavat terveystarkastuksen rajoilla, ja edellyttää, että jokaisella rajanylityspaikalla on testauspiste. Pakkotestaus vaatisi päätöksen pakollisesta terveystarkastuksesta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston perjantaisen tiedotteen mukaan kaikilla sen alueen rajanylityspaikoilla jokaisen maahantulijan edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä.