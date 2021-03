Kokoomuksen pormestariehdokkaaksi ilmoittautunut Vartiainen: ”Helsinki on minusta vähän liian pieni”

Vartiainen on kertonut suosikkikaupungikseen Tuhkolman, ja nimeää Helsingistä omiksi suosikkipaikoikseen jugend-keskustan, Keskuspuiston ja Kontulan.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) on ilmoittautunut kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsinkiin.

– Ajattelin sitä, että vaikka olen lähtenyt valtakunnan politiikkaan talousteemalla, kyllä nykyaikainen talouskasvu on nimenomaan kaupunkien kasvua. Siksi Suomenkin kannalta Helsingin pärjääminen on kriittisen tärkeää, Vartiainen perusteli ehdolle lähtöään.

– Ajattelin myös sitä, että Helsingillä on vaikeita vuosia edessä, kun täytyy epidemiasta selvitä ja nähdä, mitkä jäljet se jättää taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään Helsingissä. Toisaalta myös sote-uudistus voi sisältää aikamoisia uhkia Helsingin kehitykseen. Soten rahoitusmalli muuttuu, se voi merkittävästi heikentää Helsingin kykyä tehdä strategisia linjauksia, tämä voi osoittautua Helsingin ja muiden suurten kaupunkien kannalta aika huonoksi diiliksi, Vartiainen jatkoi.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen on tunnettu talousosaaja. Vartiaisen mukaan haasteita Helsingin taloudelle aiheuttavat koronakriisin jälkihoito ja soteuudistus.­

Pormestariehdokkaan paikka kokoomuksessa aukesi yllättäen lauantaina, kun ehdokkaaksi valittu Kirsi Piha (kok) päätti jättää leikin sikseen.

Vartiainen kuuluu kokoomuksen liberaaleihin. Maahanmuuttoon Vartiaisella on selkä kanta.

– Kokoomuksessa on yhteinen ymmärrys siitä, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Se on vaurauden, kasvun ja tulevaisuudenuskon lähde, jota kaikki muut Pohjoismaat ovat käyttäneet meitä enemmän. Muuten olemme näivettyvä talous, jossa työikäinen väestö ja työvoima pienenevät.

– Olemme kokoomuksessa myös tietoisia siitä, että erityisesti turvapaikanhakijoiden työllistymisasteet ovat liian alhaisia. Ne ovat liian alhaisia myös suomalaisilla. Reformit työlainsäädännössä nostaisivat työllisyysastetta sekä tulokkaiden että kantaväestön keskuudessa. Eroamme perussuomalaisista, joille tämä on pelkkä ulkomaalaisongelma. Turvapaikanhakijoista jotkut ryhmät työllistyvät todella heikosti, sille pitää tehdä jotain. Meidän täytyy tehdä loikka Pohjoismaisen ja Saksan suuntaan, miten maahanmuuttajat työllistyvät – ei pelkästään työn perässä tulevat, vaan myös pakolaiset, Vartiainen totesi.

Talouden lisäksi pormestariehdokas Juhana Vartiainen on kiinnostunut taiteesta ja kulttuurista.­

Kokoomuksen pormestariehdokkaaksi ilmoittautuneella Vartiaisella ei vielä ollut omaa ohjelmaa Helsingin kehittämiseksi.

– Katson Helsinkiä pienenä, hyvin avoimena taloutena, ja toivon, että pidettäisiin vielä kovempaa kasvuvauhtia yllä. Epidemia tulee jättämään aikamoisen loven, ja soteuudistus on todennäköisesti kielteinen Helsingin asukkaille ja taloudelle. Strategiat täytyy miettiä uusiksi, jos ei ole käytettävissä samoja verotuloja kuin ennen.

– Meidän täytyy olla vahva yliopistokaupunki, joka houkuttelee opiskelijoita muualta Suomesta ja maailmalta – ja houkuttelee nuoria ihmisiä tänne tekemään uraa. Silloin mikään ei meitä uhkaa, Vartiainen näki.

Talouden lisäksi Vartiaisen sydäntä lähellä ovat taide ja kulttuuri.

– Kaupungit ovat nimenomaan paikka, jossa taiteet ja musiikki ovat kukoistaneet. Kun tästä koronasta palaudutaan, Helsinki voisi olla paikka, jossa on iloa ja kauneutta, kauniita asioita ihmisille tarjolla, festivaaleja ja taidetta. Meillä on Tapahtumasäätiö, jonka hallituksen puheenjohtaja olen. Siellä on uusi johto, Stuba Nikula ja Marko Ahtisaari, sieltä on tulossa uusia ideoita jo pandemia-aikaan, Vartiainen mainosti.

Helsingin kokoomus valitsee pormestariehdokkaansa ensi maanantaina. Vartiaisen lisäksi ehdokkaaksi on ilmoittautunut Juha Christensen.

Vartiainen kertoi HS:n haastattelussa, että hänen suosikkikaupunkinsa on Tukholma.

– Olen asunut Tukholmassa 13 vuotta. Helsinki on hyvää vauhtia matkalla siihen, Helsingin pitäisi olla isompi. Olen asunut Lontoossa, Pariisissa, Tukholmassa, ja Helsinki on minusta vähän liian pieni vielä.

” Meidän täytyy olla vahva yliopistokaupunki, joka houkuttelee opiskelijoita muualta Suomesta ja maailmalta – ja houkuttelee nuoria ihmisiä tänne tekemään uraa. Silloin mikään ei meitä uhkaa.

– Helsinki on kehittynyt loistavasti – elinkeinoelämä ja palvelutarjonta, ravintolat ovat kehittyneet. Kaikenlaista uutta kivaa: on Löylyä, uusia kahviloita, uusia pyöräteitä ja muuta. Helsinki on yksi parhaita kaupunkeja. Toivon, että se olisi vielä suurempi, Vartiainen sanoi.

IS pyysi Vartiaisen kertomaan muutaman suosikkipaikkansa Helsingistä.

– Minulla on tapana tehdä pitkiä sauvakävelylenkkejä Keskuspuistossa ja Vantaanjoen rannalla. Viihdyn erinomaisesti myös tässä kaupungin jugend-keskustassa. Pidän Etelä-Helsingin kauniista jugend-arkkitehtuurista, siinä on sopivasti ja kauniisti elementtejä ilman että se on liian maireaa. Lapsuuteni olen viettänyt Kontulassa. Jos siellä pyöräilen tai sauvakävelen, koen myös lämpimiä nostalgian tuntoja, vaikka se ei samanlainen ole kuin silloin, Vartiainen kertoi.

Vartiainen, 62, on syntyperäinen helsinkiläinen.

Hänen vanhempansa ovat Karjalan evakkoja Viipurista ja Sortavalasta, ja he tulivat Kuopion ja Kotkan kautta Helsinkiin opiskelemaan.