Marin lähetti kello 19.59 Vehviläisen harvinaiseen moitteeseen vastauksen – näin viestit kuuluvat: ”Pidämme siksi aiheellisena muistuttaa Teitä vakavasti”

Pääministeri Sanna Marin kiistää hallituksensa hoputtaneen eduskuntaa ravintolalain käsittelyssä ja listaa hallintotieteilijän tarkkuudella aiemmat sanomisensa asiasta. – ”Olemme toimineet eduskunnan puhemieheltä saadun arvion pohjalta, Marin kirjoitti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vastasi eilen illalla puhemies Anu Vehviläisen ja eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolan poikkeukselliseen kirjeeseen. Siinä puhemies ja pääsihteeri muistuttivat hallitusta ”vakavasti” siitä, ettei se voi asettaa eduskunnalle aikatauluja lakien muuttamiseen.

Hallitus kertoi viime viikolla tuovansa lakiesityksen ravintoloiden sulkemista tämän viikon alussa. Esitys annettiin eilen. Eduskunnassa koettiin kiusallisena, että hallitus määritteli ravintoloiden sulkemisen aikatauluksi 8. maaliskuuta. Tuolloin Suomessa on määrä alkaa niin sanottu kolmen viikon sulkutila.

– Eduskunta on tällä valtioneuvoston yksipuolisella ilmoituksella asetettu Suomen perustuslain edellyttämän huolellisen lainvalmistelutyön näkökulmasta kiusalliseen ja ei-toivottavaan tilanteeseen. Pidämme siksi aiheellisena muistuttaa Teitä vakavasti siitä, että valtioneuvosto ei voi asettaa eduskunnalle aikatauluja sen suhteen, missä ajassa hallituksen esitykset lainsäädännön muuttamiseksi tulisi eduskunnassa käsitellä, Vehviläinen ja Paavola kirjoittivat kirjeessä.

Lähettäjät totesivat viestin lopussa, että pandemiatilanne on vakava ja tahtotila ja tavoite sen selättämiseksi yhteinen.

– Huolellinen lainsäädäntötyö ja riittävän ajan varaaminen eduskunnalle tämän varmistamiseksi, on tarpeen myös kiireellisissä lainsäädännön voimaansaattamistilanteissa. Toivomme, että jatkossa yhteistyö eduskunnan ja valtioneuvoston välillä edistäisi nykyistä paremmin tämän tavoitteen saavuttamista

Kirjeenvaihdosta kertoi ensin HS.

Pääministeri Marin kertoi jo viime viikolla keskustelleensa asiasta Vehviläisen kanssa ja tämän kertoneen lainsäädännön läpiviemiseen kuluvan eduskunnalta noin viikko.

Eilen illalla kello 19.59 lähetetyssä sähköpostissa Marin kiittää aluksi eduskuntaa koko hallituksen puolesta vaativasta työstä pandemian torjunnassa tarvittavan lainsäädännön käsittelyssä. Hän kuvaa maanantaina annetun majoitus- ja ravitsemuslain muuttamista koskevan esityksen olevan pääpiirteiltään samankaltainen kuin eduskunnan jo ensimmäisenä koronakeväänä käsittelemä esitys.

– Pandemiatilanteen vakavuuden vuoksi valtioneuvosto on toivonut esityksen pikaista käsittelyä, mutta on johdonmukaisesti korostanut, että esityksen käsittely ja hyväksyntä ovat eduskunnan asia ja sen käsissä, Marin kirjoittaa.

Hän vetoaa aikataulun ennakoinnissa siihen, että hallituksen tulee esittää kansalaisille ja muille yhteiskunnan toimijoille ennakoitava näkymä koronan torjuntatoimista. Tähän liittyen hän sanoo käyneensä Vehviläisen kanssa keskustelun 24. helmikuuta ja pyytäneen tältä aikatauluarviota.

– Tuossa keskustelussa puhemies on käsityksenään ilmaissut, että lainsäädäntö olisi mahdollista käsitellä pikaisesti, noin viikossa, poikkeusolojen vallitessa. Lisäksi puhemies on todennut julkisesti, että esityksen käsittely vie eduskunnalta vähimmillään neljä päivää aikaa. Tämän puhemiehen antaman arvion perusteella hallitus on omalta osaltaan toiminut.

Marin kirjoittaa puhemiehistön olleen läsnä myös silloin, kun asiasta keskusteltiin viime viikolla kaikkien eduskuntapuolueiden kesken Säätytalolla. Hallintotieteilijänä Marin kopioi viestiin vielä sanatarkasti hallituksen tiedotustilaisuudessa viime viikolla ja eilen maanantaina asiasta toteamansa.

Marin on aiemmissa lausunnoissaan muiden muassa korostanut, että ”eduskunnan työ on eduskunnan käsissä ja sitä ei hallitus määrittele”. Hän kiistää valtioneuvoston asettaneen eduskunnalle aikataulua lakiesityksen käsittelemiseksi.

– Olemme toimineet sen arvion pohjalta, jonka olemme eduskunnan puhemieheltä saaneet. Hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa ja pyrkii omalta osaltaan varmistamaan yhteistyön saumattoman sujumisen kaikissa tilanteissa.

Vehviläisen kirjettä voi pitää poikkeuksellisena. Eduskunta saattaa useinkin arvostella hallituksia lainvalmistelun heikosta tasosta, mutta vastaavankaltaista väliintuloa ei juuri ole nähty.