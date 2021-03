IS selvitti kokoomuksen paniikkiviikonlopun taustoja – ”Tilanne näytti aivan katastrofaaliselta”

Juhana Vartiainen on nousemassa kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsingissä. Pormestariehdokkaan paikalta vetäytynyttä Kirsi Pihaa kritisoidaan omien jakamisesta vuohiin ja lampaisiin.

Kokoomuksen pakka meni pahasti sekaisin, kun Kirsi Piha ilmoitti lauantaina, ettei hän pyrikään Helsingin pormestariksi.

– Joskus tie nousee pystyyn ja elämässä pitää vaihtaa reittiä. Yllättäenkin. Kiitän, kumarran ja astun sivuun, Piha kirjoitti Twitterissä.

Vielä helmikuun alussa Piha ilmoitti olevansa ”valmis hommiin” ja lupasi suhtautua pormestariehdokkaan tehtävään ”valtavalla innolla ja asianmukaisella vakavuudella”.

Kokoomuksessa intoiltiin, että puolueen pormestariehdokkaat Helsingissä, Tampereella ja Turussa olivat naisia: Piha Helsingissä, Anna-Kaisa Ikonen Tampereella ja Minna Arve Turussa.

Suunnitelma naistriosta kokoomuksen keihäänkärkenä ei toteutunut, kun Piha jätti leikin kesken.

Pihan ehdokkuudesta ehti jäädä mieleen lähinnä rakkaudentunnustukset Helsingille ja pari voimasanaa.

IS selvitti, mitä kokoomuksen kulisseissa tapahtui viikonlopun aikana.

IS:n tietojen mukaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sai tiedon Pihan vetäytymisestä vain pari tuntia etukäteen. Pihaa yritettiin puhua ympäri, mutta tuloksetta.

Pihan motiiveja arvaillaan puolueessa yhä.

Kokoomuksen johdossakin saatiin tyytyä Pihan blogikirjoitukseen, jossa Piha antoi ymmärtää, ettei hän pysty edustamaan pormestariehdokkaana ”sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on”.

Piha ajautui törmäyskurssille kokoomuksen konservatiivisiiven kanssa heti kättelyssä.

Helsingin kaupunginvaltuustossa kokoomusta edustava Atte Kaleva kertoo kysyneensä piirikokouksessa Pihalta sekä Pihan vastaehdokkaalta Wille Rydmanilta, ovatko he käytettävissä valtuuston työhön ja siihen kuuluviin luottamustehtäviin myös siinä tapauksessa, että heitä ei aseteta pormestariehdokkaaksi.

– Hämmästyin, kun hän (Piha) sanoi, että on kiinnostunut pormestarin tehtävästä, mutta ei katso voivansa olla mukana Wille Rydmanin johtamassa joukkueessa. Se särähti korvaani.

Kokoomuksen konservatiiviporukoissa katsottiin, että Piha jakoi omia joukkoja vuohiin ja lampaisiin.

– Oli vähän sellainen tunnelma, että hän ei leiki tiettyjen oman puolueensa jäsenten kanssa.

Yhden kokoomuslaisen mukaan Piha päätyi tahtomattaan osaksi puolueen sisäistä keskustelua.

Kokoomuksessa ihmetellään sitä, että tämä oli Pihalle, entiselle kansanedustajalle ja europarlamentaarikolle, yllätys.

– Totta kai kun lähtee tavoittelemaan keskeisintä paikkaa Helsingissä, niin kohtaa sekä laajan keskustelun että sisäistä keskustelua. Oli yllätys, että se tuntui olleen niin suuri yllätys.

Painetta tuli myös ulkoa. Pihan kerrotaan joutuneen mittavan, jopa poikkeuksellisen somevyörytyksen kohteeksi: puhutaan ”trollaamisesta” ja ”someölinästä”.

– Olen käsittänyt, että hän on kova luu. Olisi luullut, että hän jos kuka olisi tiennyt, kuinka some ja Twitter toimivat, puolueen sisäpiiriläinen sanoi.

Pihan vetäytymispäätöstä kuvaillaan ”aikamoiseksi vedoksi” tilanteessa, jossa kampanja oli vasta lähdössä liikkeelle.

– Hänen ilmoituksensa tuli järkytyksenä ja surullisena uutisena, mutta kunnioitan Kirsiä ja hän osaa itse tehdä johtopäätöksensä, kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki kommentoi.

Lepomäen mukaan koko puoluejohto oli Pihan takana. Puolueen sisäpiiriläinen kertoo, että Pihalla oli Orpolta täysi tuki ja vapaat kädet. Piha sai samat fasiliteetit kuin Jan Vapaavuori omaan pormestarikampanjaansa neljä vuotta sitten.

– Helsingin piiritoimistossa on toiminnanjohtaja, on piirihallitus ja ehdokkaalle on nimetty kampanjatyöntekijä, joka hoitaa vain pormestariehdokkaan kampanjaa. Ehdokkaan tuntien voi vain kuvitella, minkälainen hänen oma taustaryhmänsä oli. Ja koko Helsingin koneisto oli viritetty Pihan tueksi, sisäpiiriläinen totesi.

Pihan päätöksen jälkeen kokoomuksessa alettiin kartoittaa uusia pormestariehdokkaita. Joukkuetta orkestroi Orpo.

Neljä vuotta sitten kokoomus voitti vihreät Helsingissä selvästi Vapaavuoren johdolla. Vapaavuori ei ole käytettävissä jatkokaudelle.

– Tilanne näytti aivan katastrofaaliselta. Ennen kaikkea lauantaina näytti päivänselvältä, että kokoomus ei ole suurin puolue Helsingissä ja kaikki menee päin helvettiä, yksi sisäpiiriläinen sanoo suoraan.

Lauantai-iltana tapahtui uusi käänne, kun Lepomäki soitti Orpolle ja kertoi lähtevänsä kokoomuksen listoille Helsingissä. Lepomäki oli aiemmin ilmoittanut jättävänsä kuntavaalit väliin avioeroonsa vedoten.

– Oma henkilökohtainen tilanteeni on ihan yhtä hankala kuin se on ollut jo pidempään, mutta Kirsin poisjääminen ja puolueen riepottelu viime päivinä ja viikkoina sisuunnutti sen verran, että piti lähteä mukaan, Lepomäki perustelee.

Myös Lepomäen pormestariehdokkuutta on väläytelty, mutta Lepomäki torjuu ajatuksen.

– En ole käytettävissä pormestariehdokkaaksi. Juhana olisi erinomainen siihen tehtävään.

Aiemmin jo Suomen Pankin pääjohtajaksi ja valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi hakenut Juhana Vartiainen on nousemassa useiden lähteiden mukaan kokoomuksen pormestariehdokkaaksi. Vartiainen kertoi pohdinnastaan sunnuntaina. Virallinen päätös tehdään ensi maanantaina ylimääräisessä piirikokouksessa.

Rydman on antanut Vartiaiselle tukensa. Piha oli Rydmanille punainen vaate, Vartiaista Rydman kiittelee erilaisten argumenttien kuuntelemisesta.

Vartiainen on helppo nähdä liberaalina siinä missä Pihakin. Mikä siis muuttuu?

– Sekä Elina (Lepomäki) että Juhana ovat korostaneet sitä ajattelua, että kokoomukseen mahtuvat niin konservatiivit kuin liberaalit ehkä kokoavammalla asenteella. Heillä politiikan painotukset ovat porvarillisissa teemoissa ja taloudessa, Kirsistä välittyi se kuva, että politiikan kärki on enemmän arvoissa, sisäpiiriläinen analysoi.

Sekavan viikonlopun jälkeen tunnelmat kokoomuksessa ovat kääntyneet varovaisen positiivisiksi. Avannosta noustiin avannon reunalle vain vuorokaudessa, puolueessa iloitaan.

– Näyttää siltä, että Juhanasta tulee pormestariehdokas ja Elina lähti ehdolle Helsinkiin. Lopputilanne on kokoomukselle melkein parempi kuin mitä se oli lauantaiaamuna.

Jos Vartiainen valitaan Helsingin pormestariksi, nousee Kaleva kansanedustajaksi.

Helsingin kokoomuksen sisäpiiriläinen kertoo, että moni on pahoittanut mielensä Kalevan ulostuloista. Somekohu syntyi, kun Kaleva kertoi vaalivideossaan unelmoivansa Helsingistä ilman kommunisteja.

– Sitä ei pidetä hyvänä käytöksenä ja kokoomuksen periaateohjelman mukaisena, miten hän nostaa omaa profiiliaan.

Atte Kaleva, halusitko vauhdittaa kuntavaalikampanjaasi provokaatiolla?

– En oikeastaan, kun marraskuussa twiittasin samasta unelmasta, ei se kovin paljon huomiota herättänyt. Suomessa voidaan helposti sanoa, että ei natseja Helsinkiin, mutta samaan aikaan voidaan pukeutua Che Guevara -paitoihin ja kuunnella Agit Propia, romantisoidaan kommunistiaatetta ja jätetään huomiotta kärsimys, mikä kommunismin kautta maailmaan on tullut. Kaksoisstandardi tuli näkyväksi, kun käytin samaa retoriikkaa, mitä natseja vastaan käytetään. Hämmästyttävää oli, että niin moni kokoomuslainenkin piti tätä kauheana.

Onko sinulla oma lehmä ajassa, kun tuet Vartiaista pormestariksi?

– Olen oppinut, että politiikassa ei kannata tehdä kauhean pitkälle suunnitelmia, täytyy keskittyä vaaleihin, että saadaan kokoomuslainen pormestari seuraavaksi neljäksi vuodeksikin. Toivon, että hän (Vartiainen) kokoaa joukon ja mennään yhdessä joukkueessa eteenpäin.