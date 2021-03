Vartiainen nousemassa kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsingissä: ”Varmaan huomenna kerron”

Yhtään ehdokasta ei ole ilmoittautunut, valinta nuijitaan ensi maanantaina.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) on nousemassa kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsingissä.

Vartiainen kertoi sunnuntaina pohtivansa ehdokkuuttaan pormestariksi, ja IS:lle Vartianen sanoo tekevänsä päätöksensä huomenna tiistaina.

– Tämä on sen verran iso asia myös oman elämän ja elämänkaaren kannalta, että olen suonut itselleni, että tämän päivän mietin, punnitsen eri asioita ja keskustelen lähipiirin kanssa. Varmaan huomenna kerron, mihin tässä päädyn, Vartiainen totesi.

– Tässä on tarkoitus toimia nopeasti. Tämä tuli aika yllättäen ja nämä ovat isoja asioita omassa elämässä, Vartiainen jatkoi.

Helsingin kokoomus joutui pulaan lauantai-iltana, koska pormestariehdokas Kirsi Piha (kok) vetäytyi yllättäen pormestariehdokkuudesta ja kuntavaaleista kokonaan.

Sunnuntaina ehdokastilanne Helsingissä helpottui, kun varapuheenjohtaja Elina Lepomäki (kok) ilmoittautui yllättäen kuntavaaleihin. Espoossa asunut Lepomäki kertoi alkuvuodesta, että hän ei ole avioeronsa vuoksi lähdössä kuntavaaleihin.

Lepomäki aikoo olla ehdolla Helsingissä, mutta Lepomäki kieltäytyi pormestariehdokkuudesta.

Lepomäki toivoi pormestariehdokkaaksi Vartiaista.

– Täytyy sanoa, että todella paljon tuli vetoomuuksia. Se on fraasi, että paljon on pyydetty, mutta todella paljon on pyydetty. Puoluejohdon täytyy tietysti olla neutraali, että se ei selvästi ilmoita suosikkejaan. Elina Lepomäki on kokoomuksen varapuheenjohtaja, hän kehui minua, vetosi minuun ja sanoi kauniita sanoja. Ei puolueen johto voi ryhtyä jonkin ehdokkaan taakse, tämä on Helsingin piirin asia, Vartiainen kertoi.

Helsingin kokoomuksen piirihallitus pitää kokouksensa joko huomenna tiistaina tai torstaina. Varsinainen virallinen valinta pormestariehdokkaasta tehdään piirikokouksessa ensi viikon maanantaina.

Kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsinkiin ei ole kukaan vielä ilmoittautunut.

Lepomäen lisäksi kaksi muuta varteenotettavaa ehdokasta on kieltäytynyt. Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) on sanonut, että pesti ei kiinnosta ja viime kerralla Pihalle hävinnyt kansanedustaja Wille Rydman (kok) ei aio uudelleen yrittää.

Kuntavaalien ehdokaslistat menevät kiinni ensi viikon tiistaina 9. maaliskuuta kello 16. Kuntavaalit pidetään 18. huhtikuuta.