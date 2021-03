Pääministeri Marin: Ulkonaliikkumiskieltoa ei voida sulkea pois

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat suljettaisiin väliaikaisesti kolmeksi viikoksi 8. maaliskuuta alkaen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vetosi tänään maanantaina tiedostustilaisuudessa suomalaisiin koronaepidemian hillitsemiseksi.

– Suojellaan omaa, läheisten ja kanssaihmisten terveyttä. Vältetään paikkoja ja tilanteita, joissa kontakteja voi syntyä. Pidetään etäisyyttä, huolehditaan hygieniasta ja käytetään maskeja. Jokainen voi vaikuttaa siihen, millaiseksi kevät ja kesä muodostuvat. Kiitos, että välität ja toimit vastuullisesti, Marin sanoi.

Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Poikkeusolot tulevat voimaan heti.

Marinin mukaan tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole välitöntä tarvetta valmiuslain perusoikeuksia rajoittavien toimivaltuuksien käyttöönotolle.

– Hallitus kuitenkin katsoo, ettei näiden toimivaltuuksien käyttöönottoa voida sulkea pois, sillä niiden käyttötarve riippuu epidemian kehityksestä lähiaikoina, Marin sanoo.

Myöskään ulkonaliikkumiskieltoa tai liikkumisen rajoittamista ei voida sulkea Marinin mukaan pois. Tätä valmistelutyötä tehdään hänen mukaansa parhaillaan valtioneuvoston kansliassa.

Marin myös avasi sitä, mitä rajoitus voisi käytännössä tarkoittaa.

– Yksi on edelleen viime kevään kaltainen liikkumisen rajoittaminen ja toinen mahdollisuus olisi rajoittaa ihmisten liikkumista yksittäisellä paikkakunnalla niin, että liikkuminen rajoittuisi vain välttämättömien tarpeiden täyttämiseen esimerkiksi ruokakaupassa, apteekissa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiointiin tai vastaaviin välttämättömiin asioihin.

Ulkonaliikkumiskielto tai liikkumisen rajoittaminen voitaisiin Marinin mukaan toteuttaa joko valmiuslain 118 pykälän tai perustuslain 23 pykälän nojalla.

– Valmistelemme kaikkia mahdollisia välineitä jo ennalta ja varuiksi sen vuoksi, että me voimme joutua siihen tilanteeseen, että näitä on välttämätöntä käyttää. Sanon sen nyt aivan suoraan, tämä tilanne on hyvin vakava ja pahenee nopeasti. Se mikä on tapahtunut muualla Euroopassa, voi tapahtua myös Suomessa, Marin sanoi.

Valmiuslain 106 ja 107 pykäliä on Marinin mukaan välttämätöntä kuitenkin alkaa soveltamaan poikkeusolojen toteamisen jälkeen. Ne koskevat hallintoviranomaisten viestintää poikkeusoloissa ja toimivallan ratkaisemista.

Marinin mukaan pykäliä ei kuitenkaan oteta käyttöön täysmääräisesti, vaan soveltuvin osin.

Hallitus on myös antanut eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat ja muut ravitsemisalan yritykset suljettaisiin asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi viikon maanantaina 8. maaliskuuta, ja se olisi voimassa 28. maaliskuuta saakka. Tämänkin jälkeen ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikoja ja asiakaspaikkamääriä tullaan rajoittamaan mahdollisesti nykyistä tiukemmin.

Ruoan ulosmyynti asiakkaille olisi sallittua. Suljettavia ravitsemisyrityksiä olisivat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Rajoitus koskisi myös terasseja.

Poikkeuksena olisivat ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koskisi esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille.

Sulku koskisi ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa koronavirusepidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa.

– Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kiireisesti tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin sulkutoimenpiteet kohdistuvat, työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi.

Juttua täydennetty kello 14:19