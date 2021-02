Kokoomuksen puheenjohtaja pitää Elina Lepomäen kuntavaaliehdokkuutta todella isona ja hyvänä uutisena.

Petteri Orpo sai viikonloppuna selvittää kokoomuksen sisäistä tilaa medialle. Kuva on otettu 25. helmikuuta, kun puoluejohtajat kokoontuivat Säätytaloon neuvottelemaan koronatoimista.­

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sai heittää hyvästit rauhalliselle kevättalviselle viikonlopulle. Lauantaina tuli tieto, että kokoomuksen ykkösehdokas Kirsi Piha luopui Suomen tärkeimmän kaupungin tärkeimmän tehtävän eli Helsingin pormestarin paikan tavoittelusta.

Piha perusteli vetäytymistään blogikirjoituksessaan sillä, ettei hän välttämättä pystyisi edustamaan kokoomuksessa olevia ”arvojen kirjoa” menestyksekkäästi.

Sen jälkeen Orpokin oli haluttu mies kommentoimaan kokoomuksen sisäistä tilaa ja Helsingin pormestariehdokkuuden tilannetta.

Myös Ilta-Sanomat esitti Orpolle 10 kysymystä:

1. Milloin saitte kuulla, että Kirsi Piha luopuu pormestariehdokkuudesta?

– Lauantaina jonkin verran aikaisemmin ennen kuin hän tuli julkisuuteen. Keskustelimme asiasta.

2. Millaisen keskustelun kävitte? Miten hän perusteli päätöksensä teille?

– Hän perusteli hyvin samantyyppisesti kuin oli blogissaan kirjoittanut. Hän oli myös pahoillaan, että oli tullut siihen tulokseen, että oli mahdotonta jatkaa. Se oli tietysti hyvin valitettavaa. Pyysin häntä vielä harkitsemaan, mutta päätös oli jo tehty.

3. Kyseessä on kova isku kokoomukselle, kun vaalit ovat jo ovella. Mitä mieltä olette Pihan toiminnasta? Kuinka epäreiluksi sen koette?

Kokoomuksen ykkösehdokas Kirsi Piha ilmoitti vetäytyvänsä pormestari- ja kuntavaaliehdokkuudesta lauantaina.­

– Se oli puolueelle – erityisesti Helsingin piirille – lähes pahin mahdollinen ajankohta. Kuntavaaleihin on alle kaksi kuukautta, ja ehdokasasettelu päättyy viikon päästä eli erittäin hankala aika. Politiikassa olen kuitenkin tottunut siihen, että yllätyksiä ja pettymyksiä voi tulla. Kokoomuksella on kuitenkin edellytykset löytää hyvä ja kilpailukykyinen pormestariehdokas Helsinkiin.

4. Mistä kokoomus löytää uuden pormestariehdokkaan? Onko joku jo ilmoittautunut tai ilmaissut kiinnostuksensa?

– En ole ehtinyt mediaa paljon seurata mutta olen ymmärtänyt, että usea henkilö on sanonut pohtivansa ehdokkuutta. Kun Jan Vapaavuori ilmoitti, ettei ole käytettävissä toiselle kaudelle, teimme perinpohjaisen kartoitustyön. Siinä mielessä tilanne on aika hyvä, että pohjatyö on tehty jo.

5. Miten otitte vastaan sunnuntain yllättävän uutisen, että Elina Lepomäki ilmoitti muuttaneensa Helsinkiin ja lähtevänsä ehdolle Helsingin valtuustoon? Olisiko hän ylipuhuttavissa jopa pormestariehdokkaaksi?

Kansanedustaja Elina Lepomäestä (kok) voi tulla yksi Helsingin ääniharavista kuntavaaleissa.­

– Se oli todella iso ja hyvä uutinen, kun alkuun hän ei ollut lähdössä ehdolle lainkaan. Elina on vahva poliitikko ja tuo kokoomukselle varmasti paljon ääniä Helsingissä. Hänen pormestariehdokkuutensa kävisi minulle vaikka heti, mutta taisi olla aika vahva päätös, että siihen hän ei ole käytettävissä. Mutta jo se, että hän on ehdolla valtuustoon, on puolueelle iso uutinen.

6. Mitä sanotte, mikä on voinut tulla Pihalle sellaisena yllätyksenä, jota hän ei kuukausi sitten havainnut ja joka jätti vetäytymisen ainoaksi vaihtoehdoksi? Kasvoiko jännite puolueen oikeistosiipeen liian suureksi?

– Kuten sanoin, en tiedä syistä sen enempää kuin Kirsi Piha on kirjoittanut. Olen erittäin huolissani koko Suomen demokraattisen järjestelmän tilasta, jos syy on se, että hän on joutunut törmäämään sosiaalisessa mediassa epäasialliseen käytökseen, kiusaamiseen tai ilkeilyyn. Se on vakava tilanne kaikille puolueille ja päättäjille, jotka antavat aikansa yhteisten asioiden hoitamiseen. Päättävässä asemassa tai ehdolla pitää saada olla ilman pelkoa somekiusaamisen tai henkilöön hyökkäämisen kohteeksi joutumisesta.

Puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii, että kokoomuksen on saatava rivinsä kuntoon Helsingissä ennen vaaleja.­

– Teemme kaikkemme sen eteen, että kokoomuksessa toimitaan toista kunnioittaen ja tasavertaisesti. Kokoomuslaisuuteen kuuluvat sivistynyt käytös ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Puolue käy Helsingin piirin kanssa vakavan keskustelun siitä, miten Helsinkiin saadaan aikaan yhtenäinen voittava joukkue kuntavaaleihin.

7. On esitetty arvioita, että ette itse riittävästi tukenut Pihaa. Miten kommentoitte?

– Ei pidä paikkaansa! Pihalla on ollut minun henkilökohtainen ja koko puoluejohdon vankkumaton tuki koko ajan. Olen ollut koko ajan tavoitettavissa. En tunnista tätä väitettä.

8. Kokoomuksessa on käynnissä sisäinen taistelu liberaalien ja arvokonservatiivien välillä. Esimerkiksi Helsingissä ehdolla oleva Sini Korpinen sanoi Helsingin Sanomissa, että te ette johda puoluetta vaan tasapainoilette kahden leirin välissä. Miten vastaatte?

Petteri Orpo sanoo johtavansa kokoomusta niillä askelmerkeillä, mitä puoluekokous on tavoite- ja periaateohjelmissa linjannut.­

– Minä johdan puoluetta jokainen päivä ja jokainen tunti. Kokoomuksessa on koko historiansa ajan ollut eri suuntauksia, mutta jäseniä yhdistävät yhteiset arvot, siksi olemme kokoomuslaisia. Puheenjohtajan tehtävänä on koota yhteen eri suuntaukset. Minä noudatan sitä linjaa, jonka puoluekokous on määritellyt tavoite- ja periaateohjelmissa. Kokoomuksen linjaa ei määritellä Twitterissä!

9. Kokoomusta on perinteisesti pidetty keskustaoikeiston yhteenkokoavana puolueena. Pitääkö se enää paikkansa? Eikö kokoomukseen enää mahdu erilaisia mielipiteitä?

– Kyllä mahtuu. Palaan vielä, että meillä on vahvat yhteiset arvot. Olemme länsimaisen vapaan liberaalidemokratian kannattajia, ja siihen liittyvät valinnan vapaus, ihmisoikeudet sekä se, että kohtelemme kaikkia saman lailla ja suhtaudumme avarakatseisesti kansainvälisyyteen. Toisaalta tarvitaan vakautta, ja niitä tuovat turvallinen yhteiskunta sekä instituutiot kuten esimerkiksi koulutus, poliisi ja oikeus- sekä maanpuolustuslaitos.

10. Lauantaina julkaistun tutkimuksen mukaan vihreät on mennyt Helsingissä niukasti kokoomuksen ohi. Miksi näin on käynyt? Missä kokoomus on epäonnistunut?

Petteri Orpo luottaa, että Helsingin pormestarin paikka pysyy kokoomuksella.­

– Tutkimuksia tulee ja menee. Kokoomus teetti Taloustutkimuksella oman tutkimuksensa. Otos oli 1 000 henkeä, ja sen mukaan kokoomus oli ylivoimaisesti suurin puolue Helsingissä. Uskon, että kokoomus pysyy valtapuolueena, ja lähdemme siitä, että olemme suurin puolue Helsingissä vielä vaalien jälkeenkin.