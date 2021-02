Lepomäen mukaan kokoomuksen tilanne on muuttunut.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on sittenkin ehdolla tämän kevään kuntavaaleissa.

Lepomäki ilmoitti sunnuntaina Facebookissa, että hän on päättänyt lähteä ehdolle Helsingin kaupunginvaltuustoon. Lepomäki kertoi tavoittelevansa valtuutetun paikkaa ja tukevansa myöhemmin asetettavaa pormestariehdokasta.

Kokoomuksen pormestariehdokkaaksi aiemmin tässä kuussa valittu Kirsi Piha kertoi lauantaina, että hän vetäytyy ehdokkuudestaan.

– Olen aiemmin kertonut avioerosta johtuvasta elämäntilanteestani. Oma elämäni ei ole muuksi muuttunut, mutta kokoomuksen tilanne on nyt toinen. Synnyinkaupunkini Helsinki kutsuu. Samalla kyse ei ole pelkästään pääkaupungista, eikä minusta, vaan Suomen tulevaisuudesta. On aika toimia, eikä kaikkia elämän aikatauluja aina itse pääse käsikirjoittamaan, Lepomäki kommentoi.

– Kukaan ei hyödy siitä, jos ihmisellä menee huomenna huonommin kuin tänään. Se on kokoomuslaisen ajattelun ydin. Me haluamme aina saattaa ihmisen asemaan, jossa hänellä on vaihtoehtoja, sen sijaan, että muut tekisivät nuo valinnat hänen puolestaan. Se koskee ihan jokaista, riippumatta siitä, mistä on tullut ja mihin on menevä. Me emme pelkästään usko edistykseen, vaan teemme siitä totta.

Lepomäki ei ole aiemmin ollut kuntavaaleissa ehdokkaana. Hänen mukaansa kokoomus ei tarvitse ajatuspoliiseja tai kohinaa kohinan vuoksi, vaan vahvan, häpeilemättömän linjan.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa Lepomäki oli Uudenmaan vaalipiirin äänikuningatar yli 19 000 äänen potilla.