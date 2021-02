Arja Karhuvaara näkee politiikan teossa selvän kulttuurimuutoksen.

Kokenut kokoomusvaikuttaja, entinen kansanedustaja ja nykyinen Helsingin kaupunginvaltuutettu Arja Karhuvaara, 66, pettyi Kirsi Pihan yllättävään päätökseen vetäytyä puolueen pormestariehdokkuudesta.

Piha kertoi päätöksestään lauantaina.

Piha oli valittu kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsingissä vain kaksi viikkoa aikaisemmin, kun hän kukisti Helsingin piirikokouksen äänestyksessä Wille Rydmanin äänin 67–34.

Karhuvaara painotti, että piirikokouksessa 67 jäsentä oli antanut luottamuksensa Pihalle ja taustalla vielä hyvin monet muutkin.

– Kirsi Pihan päätös tuli ihan täytenä yllätyksenä. Tuntuu kurjalta, että menetimme yhden hyvän vaihtoehdon. Olen lisäksi pettynyt toimintatapaan. Se on epäsolidaarista, eikä kovin kunniakas tapa luopua mandaatista, jonka muut ovat antaneet. Kirsin ehdokkuudessa oli monen tuki takana, ja pidän tätä luottamuksen väärinkäyttämisenä. Jos on luvannut, on luvannut! Se on sitten eri asia, jos esimerkiksi sairastuu, Karhuvaara sanoi.

– En ole ainoa, joka tuntee olonsa petetyksi. Tällaisia ajatuksia on muillakin. Korostan, että tämä on minun näkemykseni asiasta, Karhuvaara lisäsi.

Piha perusteli vetäytymistään blogikirjoituksessaan sillä, ettei hän välttämättä pystyisi edustamaan kokoomuksessa olevia ”arvojen kirjoa” menestyksekkäästi. Puolueessa on peruskokoomuslaisen oikeistokonservatiivien lisäksi myös vihervasemmiston suuntaan kallellaan oleva liberaalisiipi.

Eri ryhmittymien painotusarvot ovat erilaiset, eikä ristiaallokolta ole vältytty. Tuorein konflikti syntyi vain viikko sitten, kun Piha arvosteli kuntavaaliehdokas Atte Kalevan Helsinki ilman kommunisteja -vaalivideota.

Kirsi Piha vetäytyi kokoomuksen pormestari- ja kuntavaaliehdokkuudesta lauantaina.­

– En olisi toivonut tällaista juuri näihin vaaleihin, kun ihmiset miettivät epidemiatilanteen takia ylipäätään äänestämään lähtemistä. Tämä voi vähentää äänestysintoa, jos ihmisille tulee olo, että jääkää leikkimään keskenänne. Äänestäjät eivät jaksa seurata keskustelua, jos se on kovin riitaisaa. Pelkään, että äänestysprosentti jää todella alhaiseksi, Karhuvaara sanoi.

– Enemmän pitäisi nostaa esiin puolueen kärkihankkeita ja kannanottoja niihin. Toivoisin, että puoluejohto johtaisi nyt puoluetta. Keskustelukenttä on nyt sellainen, että tarvittaisiin puheenjohtajan osallistumista.

Karhuvaara kuitenkin katsoo, että kokoomuksen sisäisestä jakautumisesta on rakennettu suurempi draama kuin se todellisuudessa on.

– On eräänlaista sosiaalipornoa ja epärehellistä, että lähdetään rakentamaan puolueen sisälle erilaisia klikkejä ja hajottamaan keskustelua. Ei puolue oikeasti ole niin kahtiajakautunut, vaan ihmisten yhteistyö on pysynyt äärimmäisen hyvänä. Ainakin itse koen hyvänä, ettei tarvitse joka asiasta olla samaa mieltä, vaan ihmisille annetaan mahdollisuus olla omaa mieltä ja seisoa omien periaatteidensa takana.

Arja Karhuvaaran mielestä politiikan tekemiseen on tullut uuden sukupolven myötä selvä kulttuurimuutos.­

Enemmän Karhuvaara näkee koko tapauksen takana suuren muutoksen poliittisessa toimintakulttuurissa viime vuosien aikana. Pitkäjänteisen työn ja kokonaisuuksien sijaan politiikasta haetaan omaa roolia ja omia saavutuksia, ja politiikkaa käytetään entistä enemmän omien henkilökohtaisten pyrkimysten välineenä.

– On tullut uusi sukupolvi, joka ei ehkä sitoudu politiikkaan samalla tavalla. Omaa uraa lähdetään ajamaan politiikan kautta. Heille politiikka on vain yksi tapa ja elämänvaihe osana muuta yhteiskunnallista toimimista. Politiikasta on tullut enemmän projekti- ja tehtäväluonteista kuin pitkäjänteistä toimintaa. Se koskee koko puoluekenttää ja myös yhdistystoimintaa kauttaaltaan Suomessa.

Karhuvaara ottaa esimerkiksi puolueessa ”nuorina kykyinä” 2010-luvun alussa pidetyt Lasse Männistön ja Laura Rädyn, jotka kävivät pönkittämässä politiikassa nimiään ja siirtyivät sen jälkeen liike-elämän palvelukseen.

Lasse Männistö eteni eduskuntaan 2011 ja siirtyi jo ensimmäisen kauden jälkeen terveyspalveluja tuottavaan Mehiläiseen johtajaksi.­

– Meininki on sellainen, ”etten viitsi teidän muiden kanssa riidellä enkä käyttää aikaani siihen, menevätkö ajatukseni perille ja pääsenkö sellaiseen asemaan kuin haluan”. Kun kauan mukana olevat lopettavat, ei tule enää pitkäaikaista sitoutumista, Karhuvaara pelkää.

Myös toinen kokenut kokoomuskonkari Harry Bogomoloff on havainnut, että politiikkaan on tullut kaikki mulle heti nyt -henki. Kokoomuksessa 36 vuotta vaikuttaneen Bogomoloffin nimeä ei ole vielä kuntavaaliehdokkaiden joukossa, mutta Bogomoloff vahvisti IS:lle asettuvansa jälleen ehdolle.

– On valitettavaa, että Kirsi Pihan kanssa kävi niin kuin kävi. Kokoomus olisi häntä tähän saumaan tarvinnut, Bogomoloff sanoi.