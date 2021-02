Kirsi Pihan yllättävä vetäytyminen Helsingin pormestarikisasta paljastaa kaksi asiaa: kokoomuksen tilanteen sekavuuden ja poliitikkojen kehittelemän pormestarimallin valuviat – ja jotakin myös Pihasta itsestään, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Kirsi Pihan (kok) yllättävän vetäytymisen Helsingin pormestarikisasta voisi tiivistää kahteen pääpunktiin:

Kokoomus on sekasortoisessa tilassa, erityisesti Helsingissä.

Pormestarimalli sotkee ja tekee kuntavaaleista henkilökeskeisiä politiikan missi- ja misterkisoja. Kuntien arki jää yleistävän, leimaavan ja voimakkaan arvokeskustelun jalkoihin, mikä näkyy erityisesti Helsingissä. Kun näkyvä pääehdokas katoaa, puolue on liemessä.

Kirsi Pihan temppu jätti pääkaupungin porvareille luun kouraan. Jo ennen Pihan nimeämistä kokoomus oli Helsingissä sekasortoisessa tilassa, kun kykypuolue ei meinannut löytää pormestariehdokasta.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan kokoomus etsii nyt uuden ehdokkaan. Epäilemättä. Mutta aika käy vähiin, sillä ehdokasasettelu menee kiinni reilun viikon päästä 9. maaliskuuta. Tunnettuja nimiä ei ole.

Valtiovarainministeriön ex-kansliapäällikköä Martti Hetemäkeä yritettiin houkutella kokoomusehdokkaaksi jo ennen Pihaa. Pakit tuli, mutta tiettävästi kokoomus yrittää nyt Hetemäkeä uudelleen ehdokkaakseen.

Myös kerran hylätyille kokoomuskandidaateille on varmaan varsinainen onnen hetki hypätä peliin kakkosehdokkaina nyt, kun Piha jätti puolueensa keskelle katastrofia.

Vai mitä, Sari Sarkomaa?

Jan Vapaavuoren (kok) luopumispäätöksen jälkeen kokoomuksen pormestariehdokasta etsittiin kissojen ja koirien kanssa. Muun muassa ex-pääministerin, espoolaisen Alexander Stubbin (kok) nimi oli esillä, mutta juuri Stubb oli Pihan takana.

Suurin yllätys on se, että kriittiset some-keskustelut tulivat yllätyksenä nimen omaan Pihalle, viestintätoimisto Ellun kanojen omistajaperustajalle. Sosiaalisen median raadollisuuden kerrotaan olleen vetäytymisen yksi syy.

Firmansa toimitusjohtajan, kokoomuksen entisen puoluesihteerin Taru Tujusen kanssa Piha on opettanut muita poliitikkoja sosiaalisen median sudenkuopista, mutta tässä tapauksessa suutarin lapsilla ei ollut kenkiä.

Pihan toimisto oli kuvainnollisesti pihalla.

Joku ehti jo irvistellä, että ehkä Ellun Kanojen pitäisi pyytää konsulttiapua Harri Saukkomaan Tekiriltä...

Myöskään kokoomuksen sisäisen keskustelun ei pitänyt tulla yllätyksenä. Kokoomuksen Helsingin piirihallitus tuki Pihaa yksimielisesti, mutta jo kokoomuksen piirikokouksessa puolueen oikean laidan kulkija, kansanedustaja-valtuutettu Wille Rydman (kok) sai vajaan kolmanneksen kannatuksen.

Ehkä Piha unohti, että politiikkaa on paitsi puolueiden välillä, myös puolueiden sisällä. Myös politiikan maailma Pihan kahdenkymmenen vuoden takaisesta poliittisesta toiminnasta on muuttunut.

Kirsi Piha jätti puolueensa kokoomuksen liemeen vetäytymällä Helsingin pormestariehdokkuudesta kalkkiviivoilla. Kuntavaalien ehdokaslistat pitää jättää 9. maaliskuuta eli reilun viikon päästä.­

Kokoomuksen sisällä kaikki eivät Pihan ehdokkuudesta olleet niin innostuneita kuin annettiin ymmärtää. Moni näki, että Piha ei profiililtaan eroa juurikaan vihreiden Anni Sinnemäestä tai Sdp:n Nasima Razmyarista.

Kun Piha käytännöllisesti katsoen yritti vesittää puolueen oikean laidan ehdokkaiden asemaa, varsinkin Atte Kalevan, Piha löysi itsensä keskustelusta, jossa moni alkoi kysyä, tekeekö Piha vaalityötä vain itselleen vai puolueelleen.

Pihan valintaan pormestariksi pidettiin itsestään selvänä, mitä se ei suinkaan ollut.

Sattumalta juuri lauantaina Helsingin Uutiset julkisti Tietoykkösellä teettämänsä gallupin, jonka mukaan vihreät on noussut kokoomuksen ohi Helsingin suosituimmaksi puolueeksi prosentein 23,5 – 22,9.

Kokoomusääniä valuu paitsi perussuomalaisille myös Liike Nytille ja Hjallis Harkimolle.

Kokoomus on näissä vaaleissa siis vaarassa menettää Helsingissä ykkösasemansa, jota se on pitänyt hallussaan vuosikymmeniä.

Kyseessä on ehdottomasti kokoomuksen paraatipaikka. Jos kokoomus Helsingissä menettää ykköspaikkansa, se heijastuu koko puolueeseen ja tekee Petteri Orponkin jatkomahdollisuuksista entistä tukalampia.

Olisiko Piha sitten saanut Helsingissä eniten ääniä? Tuskin, voisi veikata, vaikka nyt emme voi tietää. Yleisesti arvioidaan, että äänimagneetti tulee ja olisi tullut ilman Pihan päätöstäkin Jussi Halla-ahosta, perussuomalaisten puheenjohtajasta.

Viime eduskuntavaaleissa Halla-aho sai Helsingistä 30 527 ääntä. Jan Vapaavuori sai viime kuntavaaleissa 29 547 ääntä.

Halla-ahosta ei tosin tule pormestaria, mutta tuskin Pihakaan tähyili vain apulaispormestariksi, mikä saattaa olla kokoomuksen paikka vaalien jälkeen.

Jos kokoomus menettää Helsingissä ykkösasemansa vuosikymmenien vallan jälkeen, se on tukala paikka myös kokoomuksen puheenjohtajalla Petteri Orpolle.­

Juuri sosiaalisessa mediassa on nähty kokoomuksen sekava tilanne, jota muut käyttävät hyväkseen. Puolueista riippumatta moni on käynyt kertomassa, mitä kokoomuksen rauhaan kuuluu.

Kuvaavaa on, että jopa Suomen nuorin kansanedustaja, tamperelainen vihreä Iiris Suomela kertoi ja opasti Twitterissä lauantaina, mitä kokoomus saa tehdä ja mitä ei:

– Kokoomuksen laitaoikeiston meno ei ole vain puolueen sisäinen ongelma. Liian pitkään me muutkin olemme joutuneet sietämään seksismiä, rasismia ja häirintää ilman, että kokoomuksen puoluejohto on puuttunut asiaan kunnolla. Se ei ole hyväksyttävää ja sen on loputtava nyt. #kokoomus

Kun puolue on heikko tai hajallaan, jopa poliittiset viholliset voivat ohjata sitä haluamaansa suuntaan sekoittamalla rivejä sosiaalisessa mediassa.

Helsingin kokoomuksen valintoja on kiitettävästi opastettu juuri vihervasemmistolaiselta suunnalta – josta Pihan valintaa pormestariehdokkaaksi erityisesti suitsutettiin.

Motiiveja voi miettiä kaikkiin suuntiin.

Suomelaa uhkaillaan nyt twiittinsä takia kokoomuspiireissä jopa raastuvalla.

Mutta Piha paljasti toiminnallaan myös poliitikkojen luoman pormestarimallin valuviat.

Sen vähän, mitä Piha ehti pormestariehdokkaana olla, hän keskittyi lähinnä arvokeskusteluun, eikä tästä voi pelkästään Pihaa moittia.

Tähän pormestarimalli johtaa.

Mutta kaupungin tai kunnan johtaminen on muutakin kuin arvokeskustelua vaalien alla. Neljän vuoden aikana pitää tehdä konkreettisia päätöksiä veronmaksajien rahoilla, joten äänestäjien on lupa odottaa myös konkreettisia näkemyksiä eikä pilvihöttöä.

Suomeen väkisin istutettu pormestarimalli sotkee sekä äänestäjiä että poliitikkoja. Eniten ääniä saaneesta ei kaiken lisäksi tule pormestaria, vaan siitä päättää ennen muuta eniten ääniä saaneen puolueen valtuustoryhmä yhteistyössä muiden kanssa.

Kokoomuksen osalta tilanne on muuttunut surkuhupaiseksi paitsi Helsingissä myös Tampereella.

Tampereella kokoomus ei pystynyt edes päättämään yhdestä pormestariehdokkaasta, joten niitä on kaksi, jääkiekkovaikuttaja Kalervo ”Kale” Kummola (kok) ja kansanedustaja, ex-pormestari Anna Kaisa Ikonen (kok).

Huhtikuun jospidetään koronavaaleista on joka tapauksessa tulossa Suomen kuntavavaalihistorian oudoimpia näytelmiä, joiden äänestysprosentti valunee historiallisen alhaiseksi.

Jos jotakin hyvää Pihan ratkaisusta etsii, niin se lisää keskustelua, kuinka nykyinen lähinnä someen pesiytynyt keskustelukulttuuri ajaa ihmisiä pois politiikasta, yhteisten asioiden hoitamisesta.