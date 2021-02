Kirsi Pihan vetäytyminen pormestari- ja kuntavaaliehdokkuudesta on herättänyt vilkkaan keskustelun.

Kun Kirsi Piha kertoi lauantaina luopuvansa kokoomuksen pormestari- ja kuntavaaliehdokkuudesta Helsingissä, aiheesta syntyi vilkas keskustelu Twitterissä.

Piha valotti verkkosivuillaan syitä päätökselleen. Esiin nousi muun muassa ”arvojen kirjo”.

– Jos en olisi varma siitä, että valtaosa kokoomuslaisista ajattelee samaan suuntaan kokoomuslaisuudesta kuin itse, en voisi olla tässä puolueessa. On toinen asia kuitenkin pystyä edustamaan pormestariehdokkaana sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on. Nykytilanteessa on olemassa todellinen vaara, että minulla ei olisi edellytyksiä onnistua kokoomuslaisena pormestarina, hän kertoi.

Ellun Kanat -viestintätoimiston perustaja, hallituksen jäsen Kirsi Piha Helsingissä 16. joulukuuta 2020.­

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti Pihan päätöstä isona pettymyksenä.

– Kokoomuksen Helsingin piiri etsii uuden pormestariehdokkaan pikimmiten. Kokoomuksella on vahva lista Helsingissä ja vaalityö jatkuu, Orpo twiittasi.

– Vilpittömästi päivän p*skin uutinen, tiivisti puolestaan Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen (kok).

– Olen todella pahoillani, että Kirsi Piha luopuu pormestariehdokkuudesta. Kirsi on rohkea, osaava, utelias ja edustaa samaa suvaitsevaa arvomaailmaa, johon itse Kokoomuksessa kuulun. Olen varma, ettei Kirsi tehnyt päätöstään kevyesti, kommentoi Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok).

– Tämä Kirsi Pihan ilmoitus oli yllättävä ja hämmentävä. Olin odottanut keskusteluja Helsingin tulevaisuudesta ja suunnasta Kirsi Pihan kanssa kiinnostuksella ja innolla. Se, että ihmisarvolla ei politikoida on joka tapauksessa hyvin sanottu, kirjoitti Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr).

– Iso menetys kokoomukselle. Olisin mielelläni nähnyt sinun taistelevan arvoliberaalin kokoomuksen puolesta. Paljon tsemppiä toivon, ei varmasti ollut helppo päätös, kommentoi europarlamentaarikko Silvia Modig (vas).

– Noin neljä viikkoa sitten olin tyytyväinen siihen, että Kirsi Piha lähti kokoomuksen pormestariehdokkaaksi. En erityisesti tykkää itse pormestarimallista, tarkoitus oli vapauttaa kunnallinen päätöksenteko hallinnollisista kuristusliiveistä. Toisin kuitenkin kävi. Kirsi olisi ollut hyvä ja taitava tasapainotaituri. Ei me oltu ihan ojassa, mutta allikkoon voidaan vielä joutua, kirjoitti europarlamentaarikko Nils Torvalds (r).

– Ikävää että Kirsi Piha luopuu ehdokkuudesta. Tietysti kunnioitan päätöstä, varmasti harkittu. Silti harmi, monella tapaa, totesi ex-kansanedustaja Mikael Jungner (liik).