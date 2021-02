Kirsi Piha jätti kuntavaali- ja pormestariehdokkuuden. Kokoomuksen Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov väläyttelee mahdollisten uusien pormestariehdokkaiden nimiä.

Kirsi Piha kertoi lauantaina luopuvansa kokoomuksen pormestari- ja kuntavaaliehdokkuudesta Helsingissä.

Piha kertoi asiasta lauantai-iltana verkkosivuillaan. Hänet oli valittu puolueen pormestariehdokkaaksi aiemmin tässä kuussa.

Piha valotti kirjoituksessaan myös syitä päätökselleen. Esiin nousi muun muassa ”arvojen kirjo”.

– Jos en olisi varma siitä, että valtaosa kokoomuslaisista ajattelee samaan suuntaan kokoomuslaisuudesta kuin itse, en voisi olla tässä puolueessa. On toinen asia kuitenkin pystyä edustamaan pormestariehdokkaana sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on. Nykytilanteessa on olemassa todellinen vaara, että minulla ei olisi edellytyksiä onnistua kokoomuslaisena pormestarina, hän kertoi.

Sazonov Pihan lähdöstä: En osaa avata

– En osaa avata sitä, mitä Piha tällä luopumistekstissään tarkoittaa. Asiasta pitäisi kysyä tarkemmin Kirsi Pihalta, Kokoomuksen Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov sanoo Ilta-Sanomille.

Lauantaina myös julkkiskokki ja sosiaalisen median vaikuttaja Hanna Gullichsen ilmoitti Instagram-sivuillaan luopuvansa kuntavaaliehdokkuudesta kokoomuksen riveissä Helsingissä.

– Minun tiedossani ei ole muita vetäytymisiä, Sazonov sanoo.

Hän kertoi STT:lle, että kokoomuksen Helsingin piiri järjestää lähiviikkoina seuraavan piirikokouksen, jossa asetetaan pormestariehdokas.

– Muuttuneessa tilanteessa on tärkeää, että myös ne henkilöt, jotka aiemmin ovat kieltäytyneet ehdokkuudesta, harkitsevat sitä nyt uudelleen. Itse olen tänään todennut, että harkitsen sitä. Samalla toivon, että Juhana Vartiainen, Sari Sarkomaa, Piia Pakarinen ja miksei myös Elina Lepomäki harkitsisivat tätä asiaa uudestaan, Sazonov sanoi.