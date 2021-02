Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo pettyi Pihan ratkaisuun.

Kirsi Piha luopuu kokoomuksen pormestariehdokkuudesta Helsingissä.

Piha kertoi asiasta lauantai-iltana verkkosivuillaan. Hänet oli valittu puolueen pormestariehdokkaaksi tämän kuun alussa.

– 1.2. ilmoitin olevani käytettävissä kokoomuksen ehdokkaaksi Helsingin pormestariksi. Tänään ilmoitan, että en ole enää käytettävissä tehtävään, Piha kirjoittaa.

– Tämän sanon raskain sydämin, sillä sisälläni sykkii edelleen helsinkiläinen maailmanparantajan sydän. Oli kyse sitten yrityselämästä tai politiikasta, lähden uteliaasti ja avoimesti liikkeelle suunnaten asioita kohti parempaa.

Piha valotti kirjoituksessaan myös syitä päätökselleen.

– Jos en olisi varma siitä, että valtaosa kokoomuslaisista ajattelee samaan suuntaan kokoomuslaisuudesta kuin itse, en voisi olla tässä puolueessa. On toinen asia kuitenkin pystyä edustamaan pormestariehdokkaana sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on. Nykytilanteessa on olemassa todellinen vaara, että minulla ei olisi edellytyksiä onnistua kokoomuslaisena pormestarina, hän kertoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmaisi Twitterissä pettymyksensä Pihan ratkaisuun.

Piha voitti kokoomuksen Helsingin piirin pormestariehdokasäänestyksessä Wille Rydmanin. Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori on aiemmin ilmoittanut, ettei asetu ehdolle huhtikuun kunnallisvaaleissa.

Ex-kansanedustaja Piha tunnetaan politiikan, johtamisen ja viestinnän ammattilaisena, yrittäjänä ja johdon konsulttina.