Hyvää kannattaa odottaa. Tässä tapauksessa siis maan kattavaa kolmen viikon koronasulkua, poikkeustilaa, joka pannaan hälyttävän tilanteen pakottamana voimaan äärimmäistä pikavauhtia eli heti puolitoista viikkoa äärimmäisten kovien linjausten jälkeen 8. maaliskuuta.

Reilu tutustumis- ja tuumaustauko tulee tarpeeseen. Nyt Lapin hiihtolomilta palaavat eteläsuomalaiset ehtivät vielä viikon verran tottua ajatukseen.

Synkkää tilannetta voi pohtia tuopin ääressä kaveriporukassa lähipubissa. Lapset saavat kertoa vanhempiensa ahdistuksesta viikon verran koulussakin ennen etäopetusta.

Viruskin kiittää, ettei leviämismahdollisuuksia torpata ihan heti, vaan sekin saa mahdollisuuden ”operaatio loppukiriin”, termi, jota myös hallitus käyttää.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) twiittasi torstaina, että eduskunnalla menisi poikkeusolohommien säätämiseen minimissään neljä päivää.

Eli jos hallituksella olisi ollut torstaina valmis esitys, eduskunta olisi voinut hoitaa lait valmiiksi tämän viikonlopun aikana.

Mutta miksi pilata hyvät hommat kiireellä? Ja eduskuntakin olisi joutunut viikonlopuksi töihin!

Hallituksen sisäpiireissä liikkuva Setä Arkadian tuttava kertoo, että terveys oli toki hallituksen linjausten takana, mutta myös umpipoliittisia motiiveja löytyy.

Kyse on kuntavaalien ajoituksesta. Kolmiviikkoinen poikkeusaika saattaa pelastaa, että vaalit järjestetään ajallaan 18. huhtikuuta riskeistä huolimatta.

Oikeusministeriön virkamiehet suosittelivat jo tammikuussa vaalien siirtämistä. Samaa pohti ääneen oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Asiasta päätetään kuitenkin parlamentaarisesti puoluesihteerien kesken. Tilannetta on puitu liki päivittäin, viimeksi perjantaina iltapäivällä.

Puoluesihteeriryhmässä gallupeita johtavat Sdp ja perussuomalaiset ovat löytäneet toisensa. Sdp:n Antton Rönnholm ja persujen Simo Grönroos eivät suostu kirveelläkään, että vaaleja siirrettäisiin. Muille se ehkä sopisi, sillä päivä päivältä tilanne muuttuu huolestuttavammaksi.

Eli väki uurnille vaikka hengen kaupalla! Gallup-tilanne voi muuttua!

Mutta kuka kantaa vastuun terveyden lisäksi siitä, jos äänestysaktiivisuus jää alle 50 prosentin (viimeksi 58,9%). Onko tulos enää demokraattisesti pätevä, varsinkin jos poliittiset päättäjät ja hallitus ovat pelotelleet jo etukäteen ihmisiä pysymään pois väkijoukoista, eivätkä kunnat ehkä pysty vaaleja kunnolla järjestämään?

Vaalitoimitsijoiden osalta tulee uhkaa vaje, äänestyspaikat ovat vaarassa.

Poikkeuksellisesti Setä A. jäljentää loppuun kokeneelta, reilut parikymmentä vuotta vaalivirkailijana toimineelta kansalaiselta saamansa sähköpostin (julkaisulupa kysytty). Siinä valotetaan, miltä tilanne kentällä näyttää esimerkiksi Kirkkonummella:

Tämän asian toivoisin sinun nostavan esille vaikka rautalangasta vääntäen:

Äänestäjiä Masalassa on perinteisesti ollut varsinaisena vaalipäivänä reilusti yli 2 000. Vaalihuoneisto on Nissnikun koulun aulassa. Eteisaula on ahdas, samasta ovesta toiset äänestäjät menevät sisään, toiset tulevat ulos. Jonot ovat meillä perinteisesti pitkiä. Viime vaaleissa ulkona oli katkeamaton jono yli 2,5 tunnin ajan.

Yli 2 000 äänestäjää antaa ensin henkilötodistuksensa vaalivirkailijalle. Sen jälkeen kasvomaski riisutaan, jotta henkilöllisyys voidaan todentaa. Ilman maskin riisumista todennus ei onnistu. Eli yli 2 000 suuta, nenää ja pöpöä on näytillä! Sen jälkeen äänestäjä menee yhteen kolmesta äänestyskopista. Yhdessä äänestyskopissa käy noin 700 äänestäjää päivän aikana. Äänestyslippu pudotetaan uurnaan, josta se nostetaan illalla klo 20 jälkeen muiden mukana laskettavaksi. 12 vaalivirkailijaa käsittelee yli kahtatuhatta äänestyslippua moneen kertaan, ensin lajitellaan, sitten lasketaan, lasketaan ja lasketaan.

Onko hallituksella mitään käsitystä siitä, millainen koronapommi vaalipäivä on? Nyt suljetaan pieniä ravintoloita ja kuntosaleja, mutta tähän todelliseen koronapommiin ei haluta reagoida. Vaalipäivänä 1,5 miljoonaa äänestäjää lähtee vaaliuurnille jopa oman henkensä uhalla. Kuka ajattelee vaalivirkailijoiden henkeä ja terveyttä? Nitriilihanskat ja omat kynät eivät tätä tulevaa katastrofia estä.