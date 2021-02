Helsingin pormestarin mielestä pääministeri syyllisti lapsia ja harrastuksia koronatilanteen pahenemisesta.

Sdp:n poliitikot suivaantuivat Helsingin pormestarille Jan Vapaavuorelle (kok).

– Saihan hän sanottu säkeensä: ”Rouva pääministeri, lopettakaa pääkaupunkiseudun ja nuorten syyllistäminen!” Aika törkeää, ex-kansanedustaja ja ex-meppi Liisa Jaakonsaari (sd) twiittasi.

Vapaavuori latasi koronainfossaan täyslaidallisen pääministeri Sanna Marinille (sd).

– Rouva pääministeri toivon, että lopetatte lasten ja nuorten syyllistämisen tässä asiassa. Lasten ja nuorten harrastusten nostaminen tikunnokkaan ei perustu faktoihin, Vapaavuori totesi.

Pitkin koronakriisiä hallituksen kanssa ajoittain napit vastakkain ollut Vapaavuori kertoi, että pääkaupunkiseudun tartunnoista vain hyvin pieni osa on lasten harrastuksista, tiedossa ei ole yhtään altistusta Helsingin kaupungin urheilutiloissa. Pääkaupunkiseudulla höllennettiin tammikuun lopussa lasten harrastusten rajoituksia.

Vapaavuoren mukaan pääkaupunkiseudulla on pantu toimeen kaikki mahdolliset rajoitustoimet, mitä laki on kulloinkin suonut.

– Kaikki ministerit lupasivat tiedotustilaisuuksissa, että neljän viikon päästä tilanne helpottaa. Minä en tällaisia lupauksia tee, sillä en usko, että voin niitä pitää

– Haluan kiittää THL:ää, jonka asiantuntevuuteen voi luottaa, Vapaavuori muun muassa sanoi koronainfossaan.

Kansanedustajat Antti Lindtman (sd) ja Eveliina Heinäluoma (sd) pitivät Vapaavuoren esiintymistä poliittisena spinnauksena ja turhana retoriikkana.

– Väite, että pääministeri olisi syyllistänyt lapsia ja nuoria on suoraan sanoen sellaista poliittista spinnausta, jota tämä aika vähiten kaipaa. Tautitilanne on veitsenterällä ja kaikki energia pitäisi käyttää yhteiseen työhön tartuntojen vähentämiseksi, ryhmäjohtaja Lindtman twiittasi.

– Luulen aika monen kokevan tällaisen retoriikan täysin turhaksi. Ei pääministeri Marin tai kukaan muukaan ole syyllistänyt lapsia. Koronatilanne on vakava ja taudin torjuminen ja ihmishenkien suojeleminen vaatii hallituksen ja pääkaupungin yhteispeliä, Heinäluoma twiittasi.

Pääministeri Sanna Marin mainitsi eilen kahdesti hallituksen tiedotustilaisuudessa rajoitustoimien ennenaikaisen purkamisen koronatartuntojen kiihtymisen syyksi. Pääkaupunkiseudulla poistettiin tammikuun lopulla rajoituksia alle 20-vuotiaiden harrastuksilta.

– Meillä on tilanne, että muuntovirus leviää väestössä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella. Eri alueilla on ollut mahdollisuus, ja on käytetty, niitä välineitä, joita alueilla on käytössä, mutta ei aivan siinä määrin kuin olisi ollut tarpeellista, Marin arvosteli.

– Hallitus on systemaattisesti sanonut, että niistä rajoitustoimista, joita alueilla on käytössä, on pidettävä kiinni, koska tilanne on vakava. Ja osittain näitä rajoitustoimia on ennalta purettu ja myös sen vuoksi tämä muuntovirus on päässyt leviämään. Se ei tietenkään yksin tähän tilanteeseen vaikuta, Marin muun muassa totesi eilen.