Puoluesihteerit ja oikeusministeri Henriksson keskustelivat huhtikuun kuntavaaleista: ”Lähdetään siitä, että vaalit järjestetään”

Jos koronatilanteen takia kuntavaaleja jouduttaisiin siirtämään, päätös tulee ensi viikolla.

Suomi valmistautuu pitämään korona-ajan kuntavaalit 18. huhtikuuta.

– Lähdetään siitä, että vaalit järjestetään, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) totesi IS:lle.

– Miniteriössä ja kunnissa valmistelu jatkuu. Valtavasti on tehty töitä turvallisen äänestämisen osalta, ja siihen on löydetty hyviä ratkaisuja. Mikä huolestuttaa, on yleinen koronatilanne, joka näyttää menevän huonompaan suuntaan, Henriksson jatkoi.

Henriksson ja puoluesihteerien parlamentaarinen vaalityöryhmä pitivät tänään kokouksensa kuntavaalien järjestelyistä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan ensi viikolla tulee lopullinen päätös siitä, että pidetäänkö vaalit normaalissa aikataulussa huhtikuussa vai lykätäänkö ne esimerkiksi syksyyn.­

Vaalien mahdollisesta lykkäämisestä tehdään päätös ensi viikolla.

– Päätimme, että ensi viikolla tehdään lopullinen linjaus. Tällä hetkellä valmistelut jatkuvat, Henriksson kertoi.

Hallitus siirtyi eilen koronastrategiassa kakkostasolle, Suomeen on tulossa maaliskuun toiselta viikolta kolmen viikon sulkutila, ja koronatilanteen pahenemisen takia hallitus ja presidentti ovat todenneet poikkeusolot.

Puoluesihteerien ja Henrikssonin tapaamisessa käytiin läpi sitä, mitä hallituksen eiliset päätökset vaikuttavat kuntavaalien järjestämiseen.

– Tultiin siihen johtopäätökseen, että niillä ei ole vaikutusta, koska poikkeusolojen julistaminen liittyy ravintoloiden sulkemiseen, ja se ei vaikuta vaaliasetelmaan, Henriksson sanoi.

Jos liikkumisrajoituksia tulee, joudutaanko vaalien järjestämistä pohtimaan?

– Se on asia, jota pitää pohtia tarkasti, mikä koronatilanne on, ja mitkä riskit ovat. Siitä ei ole linjattu yhtään mitään. Katsotaan ensi viikolla. Teknisesti vaalit voidaan järjestää, se oli päivän anti, Henriksson vastasi.

Oikeusministeri Henrikssonin mukaan yksi ratkaisematon käytännön asia on vielä – miten kotiäänestyksiä hoitavat vaalivirkailijat saisivat koronarokotteet.

– Edelleen on auki, miten kotiäänestyksen vaalivirkailijoiden mahdollinen rokottaminen järjestyy. Tähän pitäisi saada vastaus, että tuleeko sellainen mahdolliseksi vai ei. Sen valmistelu on sosiaali- ja terveysministeriössä. Tällä on vaikutusta, miten vaalivirkailijoita saadaan kotiäänestyksiin, ja se on tärkeä asia, Henriksson kertoi.

Normaalisti vaalien aikana osa ihmisistä on kipeänä ja sairaana, ja kaikki eivät voi äänestää. Miten koronatilanne eroaa normaaliajoista?

– Jos ihminen on erityksessä, silloin ei pääse äänestämään. Se on tullut nyt selväksi. Ne, jotka sairastavat koronaa, heidän luonaan ei voi kukaan käydä, ja he eivät pääse äänestämään. Sama tilanne on joka vaaleissa. Nyt on kysymys siitä, kuinka isoksi tämä joukko kasvaa. On elettävä sen kanssa, että erityksissä vaalipäivänä olevat eivät pääse äänestämään. Eri asia on, jos ihmiset ehtisivät äänestää ennakkoon.

– Toinen asia on koronan takia karanteenissa olevat. Heidän osaltaan THL ja oikeusministeriö ovat löytäneet ratkaisuja, miten se järjestetään. Kuntien pitää saada vaalivirkailijoita, ja siinä mielessä olisi erittäin tärkeää, että kotiäänestyksiä hoitavia vaalivirkailijoita saataisiin rokotettua. Se kysymys on siis edelleen auki, Henriksson muistutti.

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 7. huhtikuuta. Varsinainen vaalipäivä on huhtikuun 18. päivä.­

Hallitus antoi eilen lisäbudjetissaan 1,3 miljoonaa euroa koronaturvallisten kuntavaalien järjestämiseksi.

Lisäeuroilla hankitaan lisää vaalivirkailijoita niin ennakkoäänestykseen kuin vaalipäivälle, kotiäänestys vaati lisäresursseja ja äänestyspaikoille tarvitaan uusia tilaratkaisuja sekä suojavälineitä.