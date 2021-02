Valmiuslakiin turvaaminen vaatisi pääministeri Marinin mukaan terveysviranomaisilta näkemyksen siitä, että siihen turvautuminen olisi välttämätöntä. – Hallituksella on valmius keskustella myös tästä, mikäli tilanne sitä vaatii, Marin sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) otti päivän koronaluvut vastaan huolestuneena. Päiväluvuksi kerrottiin tänään 720 uutta koronatartuntaa. Marin sanoi EU-johtajien kokousta käsitelleessä tiedostustilaisuudessa, että hallituksella on valmius keskustella kaikista toimista, mitä epidemiatilanne edellyttää.

– Tämän päivän luvut olivat huolestuttavia ja katsomme hyvin tarkasti, millä tavalla nämä luvut tulevat seuraavien päivien aikana kehittymään. Painotan, että emme voi tässä kohtaa sulkea pois valmiuslain pykälien käyttöönottoa.

IS kysyi Marinilta edistäisikö ja nopeuttaisiko valmiuslakiin turvautuminen Suomen sulkemista, jos tartuntatautimäärät jatkavat nousuaan. Hallitus kertoi eilen, ettei se ole ottamassa toimivaltaa poikkeusolojen tulevasta toteamisesta huolimatta, vaan alueet ovat vastuullisia toimijoita rajoitusten toimeenpanijoina. Valmiuslain pykäliä käyttöön otettaessa eduskunta myös päättää ikään kuin jälkikäteen, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan.

Ratkaisevia asian kannalta ovat lähipäivien luvut.

– Me katsomme, miten tilanne kehittyy ja meillä on valmius keskustella myös tästä, mikäli tilanne sitä vaatii. Se vaatii myös sen, että terveysviranomaiset kertovat ja antavat näkemyksen siitä, että näiden toimivaltuuksien käyttö olisi välttämätöntä. Tarvitsemme sen perusteen sille, että näitä valmiuksia voitaisiin käyttää, Marin sanoi ja jatkoi:

– Hallituksella on valmius keskustella kaikista toimista, mitä epidemiatilanne edellyttää. Sen vuoksi näitäkään keinoja ei voi poissulkea, vaikka emme niitä tietenkään haluaisi ottaa käyttöön.

Hallituslähteistä myönnettiin eilen IS:lle, että valmiuslakiin nojautuminen jo toisen kerran vuoden sisällä olisi ”tietyn tyyppinen epäonnistuminen”.

– Minä katson vain ja ainoastaan tätä epidemiatilannetta. Suhtaudun tilanteeseen hyvin pragmaattisesti. Mikäli tautitilanne pahenee sillä tavalla, että tämän kaltaisille valmiuksille tulisi tarve, silloin niitä pitää olla valmis käyttämään. Olen omalta osaltani valmis keskustelemaan kaikista niistä toimista, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia.

Marin muistutti, että valmiuslain pykälien aktivointi vaatii välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta. Niitä ei voi ottaa käyttöön vain varmuuden vuoksi.

Hallitus ilmoitti eilen 8. maaliskuuta alkavasta sulkutilasta. Monet tahot ovat pelänneet sen tulevan liian myöhään. Marin painotti, että järeitä rajoitustoimia on alueilla mahdollista ottaa jo nyt käyttöön.

– Ei suinkaan ole sillä tavalla, että vasta 8. maaliskuuta tehtäisiin. Välittömästi on tullut käyttöön lisätoimenpiteitä ja hallitus on ohjeistanut, että alueiden on välittömästi otettava käyttöön ne toimenpiteet, joihin tartuntatautilaki antaa mahdollisuudet.

8. maaliskuuta alkava sulkutila kestää kolme viikkoa. Silloin rajoitustoimiin tulevat lisäksi toisen asteen ja yläkoululuokkien etäopetus, yli 12-vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen ja ravintoloiden sulkeminen. Marin arvioi eduskunnan saavan ravintoloiden sulkemiseen liittyvän esityksen käsiteltyä ensi viikolla.

– Suomessa alkaa maaliskuun 8. päivä sellainen sulkutila, jossa meillä on mahdollista nykyisen ja annettavan lainsäädännön puitteissa toteutettavissa olevat keinot tulevat käyttöön.