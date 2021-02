”Se on tämän kokonaisuuden summa.”

Pääministeri Sanna Marinilta kysyttiin torstaiaamun tiedotustilaisuudessa, ”mikä meni pieleen, kun katsotaan menneitä viikkoja ja hallituksen toimia” ja ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa todetaan poikkeusolot.

Marin mainitsi vastauksessaan kaksi kertaa rajoitustoimien ennenaikaisen purkamisen.

– Meillä on tilanne, että muuntovirus leviää väestössä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella, Marin aloitti.

Kyseisen alueen näkyvin poliittinen toimija on ollut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok).

– Eri alueilla on ollut mahdollisuus, ja on käytetty, niitä välineitä, joita alueilla on käytössä, mutta ei aivan siinä määrin kuin olisi ollut tarpeellista, Marin arvosteli.

– Hallitus on systemaattisesti sanonut, että niistä rajoitustoimista, joita alueilla on käytössä, on pidettävä kiinni, koska tilanne on vakava, hän jatkoi.

– Ja osittain näitä rajoitustoimia on ennalta purettu ja myös sen vuoksi tämä muuntovirus on päässyt leviämään. Se ei tietenkään yksin tähän tilanteeseen vaikuta.

Tunnetuin esimerkki purkutoimista on pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmän tammikuun lopulla tekemä päätös avata lasten ja nuorten harrastustoiminnat.

Marin korosti sen suurta merkitystä, miten ihmiset käyttäytyvät omassa arjessaan.

– Tällä hetkellä me näemme sen, että ihmiset ovat sellaisissa paikoissa kohtaamassa fyysisesti muita ihmisiä, että tauti pääsee leviämään.

– Kaikessa yksinkertaisuudessaan on kyse siitä, että meillä on paikkoja, meillä on tiloja ja meillä on tilanteita, joissa syntyy fyysisiä kohtaamisia ja näissä kohtaamisissa virus pääsee leviämään.

Marin mainitsi esimerkkeinä työpaikat, koulut, harrastustoiminnan ja ravintolat.

Hän mainitsi ”keskeisenä tartunnanlähteenä” myös kodit.

– Mutta sellaista hallitus ei voi tehdä eikä missään nimessä tule tekemään, että kodissa tapahtuvia kohtaamisia rajoitettaisiin. Koti on meidän kaikkien omamme ja siellä tavataan omia perheenjäseniä.

– Kotiin tauti tuodaan kuitenkin muualta, se tuodaan niistä paikoista, joissa kohdataan muita ihmisiä ja tilanteista, joissa tauti pääsee tarttumaan.

Marin teki vielä yhteenvedon omasta vastauksestaan. Siinä hän palasi rajoitusten purkamiseen.

– Yhtä yksittäistä selitystä ei ole sille, että tilanne pahentunut. Se on tämän kokonaisuuden summa. Toisaalta se, että riittäviä rajoitustoimia ei ole kaikkialla käytössä, osittain näitä rajoitustoimia on purettu ennen aikaisesti.

– Mutta pitkälti tämä selittyy sillä, että ihmiset ovat liikaa fyysisesti tekemisissä toistensa kanssa, jolloin tauti pääsee leviämään.