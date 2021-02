Esitystä huhtikuun kuntavaalien siirtämisestä ei ole tehty – vaaliasioista päätetään parlamentaarisesti, ja yleensä yksimielisesti.

Puolueet eivät ole ainakaan toistaiseksi siirtämässä huhtikuun kuntavaaleja koronatilanteen takia. Kuntavaalien lykkäämisestä syksyyn ei ole tehty esitystä.

Puoluesihteerit ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kokoustavat taas huomenna parlamentaarisessa työryhmässä kuntavaaleista.

– Perjantaina kokoonnutaan. Ei mitään salaista varmaan näissä meidän kokouksissa ole, parlamentaarisen puoluesihteeriryhmän puheenjohtaja Antton Rönnholm (sd) kertoi.

Vaaliasiat ovat lähtökohtaisesti puoluesihteerien, ei hallituksen neuvoteltavissa.

Kuntavaalien ajankohtaa ei käsitelty lainkaan, kun hallitus ja oppositio kokoontuivat Säätytalolle tänään keskustelemaan hallituksen uusista koronalinjauksista – hypystä strategian kakkostasolle ja maaliskuun kolmen viikon sulkutilasta.

– Kuntavaalien osalta työtä tehdään parlamentaarisessa puoluesihteereiden muodostamassa työryhmässä, pääministeri Sanna Marin (sd) muistutti Säätytalolla.

Säätytalolle tulleista puoluejohtajista vain kaksi otti vahvasti kantaa kuntavaalien ajankohtaan. Perussuomalaiset vastustaa kuntavaalien lykkäämistä, Liike Nyt toivoo vaalien siirtämistä koronatilanteen takia.

– Katsotaanko ehdottaako kukaan sellaista. Me emme tule sitä hyväksymään, kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps) linjasi.

– En ymmärrä, että miten vaalien siirtämisestä ei saada päätöstä aikaiseksi. Terveystilanne on sellainen, että vaalit pitäisi ehdottomasti siirtää, kansanedustaja Harry Harkimo (liik) näki.

Muut puoluejohtajat eivät ehdottomia kantoja ottaneet. Vaalivalmistelut jatkuvat ennallaan.

Hallitus antoi tänään lisäbudjettiesityksessään 1,3 miljoonaa euroa lisärahaa kuntavaalien turvalliseen toimittamiseen koronapandemian aikana.

– Koronavirustilanteesta johtuvat erityisjärjestelyt edellyttävät aiempaa enemmän vaalivirkailijoita ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä. Myös kotiäänestykseen tarvitaan merkittävästi lisäresursseja. Lisäksi tarvitaan uusia tilaratkaisuja sekä suojavälinehankintoja, oikeusministeri Henriksson totesi.

IS kysyi kuntavaalien ajankohdasta puoluesihteereiltä, jotka siis taas huomenna kokoustavat kuntavaaleista oikeusministerin kanssa.

Suurimpien puolueiden kannat kuntavaalien ajankohdasta eivät ole muuttuneet. Vaalit pidetään huhtikuun 18. päivä, mutta koronatilannetta luonnollisesti seurataan, ja oikeusministeriö jatkaa koronaturvallisten vaalien järjestelyjä.

– Minusta on tärkeää, että näitä asioita ei politisoida, eikä vaalien ajankohdasta tehdä poliittisia keppihevosia mihinkään suuntaan. On hyvä käydä keskustelua, kuulla asiantuntijoita eri puolilta, miettiä tilannetta ja pyrkiä yksimieliseen ratkaisuun, Sdp:n puoluesihteeri Rönnholm muistutti.

Vaaliasioista on tavattu päättää parlamentaarisesti – siis kaikkien puolueiden kesken – ja yksimielisesti. Jos joku esittäisi kuntavaalien lykkäämistä, ainakin perussuomalaiset olisivat tätä vastaan.

Puoluesihteereillä ei ollut tietoa, että pitääkö parlamentaaristen vaalipäätösten olla yksimielisiä.

– Tässä on hyvä noudattaa parlamentaarista käytäntöä. En ota tässä vaiheessa sen tarkempaa kantaa. Jos vaaleja jouduttaisiin siirtämään, se edellyttäisi lakimuutosta, ja se on muutos, joka hallituksen pitäisi tehdä. Kaikki toivomme, että vaalit voitaisiin pitää ajallaan. Toisessa vaakakupissa on terveysturvallisuus, eli täytyy huolehtia siitä, että vaalit voidaan käydä turvallisesti ja että vaalit ovat lailliset. Tämänhetkinen tilanne on se, että valmistelua vaalien osalta on jatkettu, puoluesihteeri Kristiina Kokko (kok) totesi.

– Toivottavaa olisi, että puolueet olisivat tässä yksimielisiä, puoluesihteeri Veli Liikanen (vihr) kommentoi.

– Toivon mukaan pitäisi olla yksimielinen päätös, puoluesihteeri Simo Grönroos (ps) sanoi.

Puoluesihteeri Grönroos on samalla linjalla kuin puheenjohtaja Halla-aho, että vaalit on pidettävä ajallaan.

– Ei ole kuntavaaleja syytä siirtää. Puoluesihteerit ovat saaneet oikeusministeriöltä useampia tiedonantoja vaalien järjestelytilanteesta, ja en näe, että vaaleja olisi syytä siirtää. Toivon mukaan vaaleja ei lähdetä heppoisin syin siirtämään. Tällä hetkellä ei ole tietoa, että vaaleja ei voitaisi järjestää, Grönroos sanoi.

– Vaaleja on järjestetty lukuisissa maissa korona-aikana. Viittaan esimerkiksi Yhdysvaltain ja Portugalin presidentinvaaleihin ja Katalonian aluevaaleihin, Grönroos jatkoi.

Vaalien lykkääminen tullee kysymykseen, jos koronatilanne pahenee ja kansalaisten liikkumista aletaan rajoittaa.

– Kynnys on hyvin korkea, kuten on todettu. Ainoa tilanne, minkä minä näen, joka voisi tämän laukaista on, että meillä olisi vaalien toimittamisen aikaan niin voimakkaat rajoitukset, että vaaleja ei pystyttäisi toimittamaan. Jos vaalit olisi ollut viime vuoden huhtikuussa, vaalit olisi ollut vaikea toimittaa, koska maakuntarajat olivat kiinni, Liikanen sanoi.

IS lähestyi myös keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalaista. Pirkkalainen ei puhelimitse kysymyksiin ehtinyt vastata, vaan hänelle kysymykset lähetettiin sähköpostilla. Pirkkalainen ei halunnut vastata kysymyksiin, koska hänen mukaansa parhaita vastaajia esitettyihin kysymyksiin olisivat perusoikeuksien ja vaalilainsäädännön asiantuntijat.

IS teetti viime viikolla Taloustutkimuksella kyselyn kuntavaalien siirtämisestä syksyyn.

Kuntavaalit ajallaan huhtikuussa halusi pitää 59 prosenttia vastaajista, ja 29 prosenttia suomalaisista tahtoi siirtää vaalit puolella vuodella ensi syksyyn.

Korona-ajan terveysturvallisten vaalien järjestämisessä yksi ongelma on ollut se, miten koronan vuoksi eristyksissä olevat voisivat äänestää.