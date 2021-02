Krista Kiuru puolusti kipakasti hallituksen strategiaa: ”Meillä on mennyt tässä maassa puolitoista viikkoa liian kovaa ja nyt jo on reagoitu”

Annika Saarikko tarjosi varapääministerinä kokoomuksen Petteri Orpolle lämpimät kiitokset, joita harvoin kuulee Sanna Marinilta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru puolusti hallituksen koronatoimia hanakasti eduskunnan kyselytunnilla. Pöytämikrofonit temppuilivat jälleen ja Kirunkin mikki vaikeni kesken kaiken. Puhemies Anu Vehviläinen huomautti, jonkun painaneen ministerin mikin pois päältä.

– Taisi olla niin kovaa asiaa, että haluttiin, että tämä vaiennetaan, Kiuru heitti.

Sitten hän pääsi vauhtiin ja ryhtyi puolustamaan hallituksen hybridistrategiaa, jonka toimivuuden kristillisdemokraattien Sari Tanus kyseenalaisti.

– Nyt olemme tilanteessa, että meillä on mennyt tässä maassa puolitoista viikkoa liian kovaa (tartunnoissa) ja nyt on jo reagoitu. Nimenomaan koko eduskunta antaa täällä tukeansa sille, että tehdään nopeasti jälleen nämä toimet, jotta tämä ei lähtisi lapasesta.

Kiuru painotti hallituksen toteuttavan nyt nimenomaan hybridistrategiaansa siirtämällä Suomen sen tasolle kaksi ja ottamalla tasolta kolme ravitsemusliikkeitä koskevaa sääntelyä käyttöön.

– Teemme näin, jotta paketti olisi riittävän tiukka ja sulku tehtäisiin niin, että jokainen suomalainen osallistuu. Kolmen viikon päästä sitten lapset ja nuoret pääsevät vähän vähemmällä ja sitten me aikuiset jatkamme. Kyllä tässä on aika paljon tehty.

Kiuru vastasi Tanukselle suoraan jo aiemmin kysymykseen hallituksen toimien toimivuudesta.

– Saanen olla eri mieltä siitä, onko Suomessa onnistuttu. Ajattelen, että olemme yksi Euroopan maista, joka on onnistunut tasapainoilemaan tässä vaikeassa tilanteessa. Haluaisin puolustaa niitä toimia, joita terveysviranomaiset tuolla ovat tehneet aamusta yöhön.

Tanus peräänkuulutti hallitukselta selkeitä viestejä ja ohjeita. Hänestä kansalaisille on epäselvää, mitä eri tahot tarkoittavat ja kenen ohjeita kuunnellaan. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sijaisti kyselytunnilla EU-johtajien etäkokouksessa ollutta pääministeri Sanna Marinia.

Hän myönsi, että koronaan liittyy viestinnällisiä ongelmia ja sanoi, että hallitus olisi joiltain osin varmasti voinut olla selkeämpi ja suoraviivaisempi. Hänestä suurin tekijä on kuitenkin ollut se, että hallitus valitsi alueellisen toimintatavan.

– Se tehtiin erityisesti viime kesän suvantovaiheen jälkeen ja arvioimme silloin myös sitä, mikä suomalaisten henkinen kantti olisi kestää rajoituksia täysimääräisesti siellä, missä tautitilanne on hyvä. Se on varmasti ollut omiaan lisäämään sekavuutta. Päijät-Hämeessä näin, Uudellamaalla näin, Länsi-Pohjassa näin. Mutta se on mahdollistanut sen, että olemme voineet myös elää normaalimpaa ja väljempää arkea.

Saarikko painotti, että suurin haaste epidemian torjunnassa on se, että vain noudatettu rajoitus merkitsee.

Perussuomalaisten Kaisa Juuso haastoi Kiurua rajojen pakkotestauksesta ja sen viipymisestä. Juuson mukaan hallitus on nukkunut ”ruususen unta”, kun se ei ole tuonut lakiesitystä pakkotestauksista jo hyvää aikaa aiemmin eduskuntaan. Kiuru lähti puolustukseen.

– Ensimmäistä kertaa toisin kuin edustaja Juuso antoi ymmärtää olemme hallituksessa tehneet todella kovan ratkaisun muuntoviruksen vuoksi ja rajavolyymi on laskettu sille tasolle, että vain aivan välttämättömin liikenne sallitaan. Avi on eilen tehnyt sen kauan odotetun päätöksen, johon heitä on ohjattu, että pakkotestaus tulee käyttöön kaikilla Suomen rajoilla, ja siitä ei voi enää missään olosuhteissa kieltäytyä, Kiuru napautti.

Kokoomuksen Petteri Orpo oli tyytyväinen, jos pakkotestaus oli saatu viimeinkin kuntoon. Orpon mukaan ”jo oli aikakin”. Hän kuvasi muunnosviruksen Suomelle asettamia haasteita ja piti tilannetta vakavana.

– Kokoomuksen puolesta haluan sanoa, että tämä ei edelleenkään ole hallitus-oppositio-kysymys. Tämä on yhteinen haaste. Hallituksella on valta ja vastuu ja me odotamme siltä hyviä esityksiä ja sitoudumme siihen, että ne nopeasti ja asiallisesti käsitellään eduskunnassa.

Orpon puheenvuoro sai Saarikolta varsin lämpimän vastaanoton. Sellaisia kokoomuksen suuntaan ei juurikaan ole pääministeri Marinilta tullut.

– Haluan lausua lämpimät kiitokset oppositiojohtaja Petteri Orpolle ja kokoomuksen eduskuntaryhmälle tavasta, millä haluatte tunnistaa haasteen olevan yhteinen. Lupaan osaltani koko hallituksen puolesta, että teemme parhaamme ja tuomme ajantasaista hyvää lainsäädäntöä ja että viestimme suomalaisille olisi yhteinen.

Kiurulta kiitoksia ei suuremmin herunut. Hän ei sulattanut kokoomuksen Mia Laihon näkemystä siitä, että virus olisi päästetty Suomeen vuotavien rajojen yli.

– Aika suoraviivainen kanta. Totta kai virus tulee sieltä, mistä se on lähtenyt. Meidän haasteemme on se, että karanteeniin rajoilla ohjatut ihmiset eivät ole karanteenissa pysyneet. Tämä on vakava kysymys. Silloin tämä korona pääsee leviämään. En haluaisi liian yksinkertaisia totuuksia välittää kansalaisille totuuksina, Kiuru näki tilanteen.