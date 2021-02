Suora lähetys juuri nyt: Oppositio haastaa hallitusta kovan koronapäivän päätteeksi kyselytunnilla

Korona noussee esiin myös kyselytunnilla. Pääministeri Sanna Marin ei kyselytunnille EU:n etäkokouksen vuoksi osallistu.

Oppositiopuolueet saivat tänään tuoreet tiedot hallituksen koronapäätöksistä. Pääministeri Sanna Marin (sd) kiitti eduskuntaryhmiä Säätytalolla puolelta päivin käydystä rakentavasta keskustelusta. Hän haki oppositiolta tukea hallituksen uusille koville koronatoimille, kuten ravintoloiden sulkemiselle eduskuntaan tuotavalla lainsäädännöllä.

– Myös oppositiopuolueet suhtautuivat rakentavasti siihen, että asia voitaisiin käsitellä nopeasti. Ymmärrettävästi he eivät ole vielä saaneet esitystä. He käsittelevät sitä asianmukaisin menettelyin, Marin sanoi Säätytalolta lähtiessään.

Hallitus ei vielä ole todennut poikkeusoloja, mutta tekee päätöksen niiden toteamisesta viimeistään ensi viikon alussa. Poikkeusolot todetaan yhteistoiminnassa presidentti Sauli Niinistön kanssa. Niinistö on myönteisen kantansa jo ilmaissut. Valmiuslain pykäliä hallitus ei tällä haavaa ole ottamassa käyttöön. Marin ei kuitenkaan poissulkenut niitäkään käyttövalikoimasta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi puolueensa keskustelevan hallituksen kaavailemista toimista rakentavassa hengessä tänään ryhmäkokouksessaan ennen kyselytuntia. Siellä ratkeaa puolueen tuki hallituksen toimille.

– Eivät ole vielä saaneet. Keskustelemme eduskuntaryhmän kokouksessa tänään. Lupasimme lähestyä rakentavassa hengessä. Tavoitteet ovat yhteiset, Halla-aho sanoi.

Jaettu huoli koronatilanteesta on ollut viime päivinä vahvasti esillä, joten aihe nousee todennäköisesti esille tänään kello 16 alkavalla kyselytunnilla. Oppositiolla on silloin mahdollisuus myös haastaa hallitusta. Pääministeri Sanna Marin ei kyselytunnille osallistu samaan aikaan alkavan EU-johtajien etäkokouksen vuoksi. Senkin asialistalla on muiden muassa koronatoimet.

Kyselytunnille osallistuva ministerit Annika Saarikko, Matti Vanhanen, Anna-Maja Henriksson, Krista Kiuru, Tytti Tuppurainen, Aino-Kaisa Pekonen, Timo Harakka, Krista Mikkonen, Maria Ohisalo ja Jussi Saramo.