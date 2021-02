Hallitus neuvottelee parhaillaan koronatilanteesta ja tulevista rajoitustoimista.

Hallitus valmistelee poikkeusolojen toteamista, Helsingin Sanomat uutisoi. Keskeinen syy tähän on HS:n mukaan se, että voimassa olevan tartuntatautilain nojalla ei ravintoloita voida sulkea, vaikka koronavirustartunnat leviävät kiihtyvää tahtia.

Lehden mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) on kutsunut eduskunnan puhemiehistön, eduskuntapuolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat, eduskuntaryhmien pääsihteerit sekä ministerit Säätytalolle torstaina kello 12.

Oheisella ISTV:n videolla oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoo, että poikkeusolojakin on pohdittava

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoi Säätytalon portailla, että poikkeusolojakin on pohdittava koronatilanteen muuttuessa vakavaksi.

– Tilanne on monijakoinen. On alueita, joissa tilanne on hallinnassa. Etenkin Hus-alueet ovat aika hankalassa tilanteessa. Kun virusmuunnokset alkavat olla valtavirtaa tartunnoissa ja tilanne alkaa olla vakava, poikkeusoloja joudutaan pohtimaan, Pöysti sanoi.

– Kun puhutaan näin järeistä toimista, edellyttää, että on tutkittu ennen sitä lievempien keinojen mahdollisuutta.

Hallitus neuvottelee parhaillaan koronatilanteesta ja rajoitustoimien kiristämisestä. Hallituksen on uskottu nostavan Suomi hybridistrategian toiselle tasolle. Kyseinen taso on viimeinen ennen poikkeusolojen toteamista ja kolmatta tasoa.

Hallitus tekee päätöksensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten perusteella.

Epäselvää on, kiristyvätkö rajoitukset koko maassa vai ainoastaan joillain alueilla. Etenkin keskusta ja rkp ovat vastustaneet ajatusta, että rajoitustoimet olisivat samat koko maassa tautitilanteesta riippumatta.