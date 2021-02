Epidemian taso kaksi on käytännössä viimeinen taso ennen poikkeusolojen toteamista.

Hallitus kokoontuu tänään keskiviikkona neuvottelemaan Säätytalolle kello 17.30 alkaen koronatilanteesta ja siitä, siirrytäänkö Suomessa hybridistrategian mukaiselle epidemian tasolle kaksi koko maassa, vai vain osalla alueista.

Tilanne on siis vakava, sillä taso kaksi on käytännössä viimeinen taso ennen poikkeusolojen toteamista.

Hallitus tekee päätöksensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten perusteella.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus valmistelee tasolle kaksi siirtymistä ainakin Uudellamaalla ja Satakunnassa, joissa taudin ilmaantuvuus on ollut viimeisten kahden viikon aikana suurinta 100 000:ta asukasta kohden. Erityisen huolestuttava tilanne on Uudellamaalla, jossa jo kolme neljästä tartunnasta on brittimuunnosta.

Asiaa pohditaan vielä sosiaali- ja terveysministeriössä keskiviikon tuoreimpien lukujen perusteella, joten lista voi tänään vielä elää.

THL:n tuoreimpien lukujen mukaan ilmaantuvuusluku on Uudellamaalla 211,9 ja Satakunnassa 189,7. Ahvenanmaa ei kuitenkaan tule paljon perässä 179:n ilmaantuvuudellaan.

Etenkin keskusta ja rkp ovat vastustaneet ajatusta, että rajoitustoimet olisivat yhtä rajuja koko maassa tautitilanteesta riippumatta.

Keskustasta kysytään, onko esimerkiksi järkeä laittaa Utsjoella ravintola kiinni, kun lähin tartunta on 500 kilometrin päässä.

Puolueen kanta on ollut se, että jos koko maahan asetetaan samat rajoitukset, on niiden oltava lievempiä. Jos taas halutaan kovempia rajoituksia, tulee niiden olla alueellisesti porrastettuja.

Keskusta on ollut huolissaan siitä, että yhteiskunnalle tuleva hintalappu uhkaa muuten kasvaa liian suureksi. Puolueessa turhauttaa se, miten ”Sdp:ssä ja vasemmistoliitossa ei tunnu kiinnostavan se, kuinka paljon yrityksiä kaatuu, sillä lisää rahaa saa velaksi”.

Tasolle kaksi siirtyminen tarkoittaisi hallituksen hybridistrategian mukaan sitä, että koko maassa voidaan ottaa käyttöön laajin mahdollinen etätyösuositus ja maskisuositus. Myös esimerkiksi kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää voitaisiin pienentää valtakunnallisesti.

Viimesijaisena toimenpiteenä peruskoulun yläluokat voivat siirtyä etäopetukseen.

Tason kaksi alueilla otettaisiin myös käyttöön kaikki leviämisvaiheen suositukset täysimääräisinä.

Näitä olisivat suositus yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä ja tarvittaessa yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltäminen kokonaan, ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen ja julkisten tilojen sulkeminen.

Ravintoloiden osalta anniskelu päättyisi kello 22 ja ravintolat olisi suljettava viimeistään kello 23. Pubit, baarit ja yökerhot voisivat ottaa sisään vain puolet normaalista asiakasmäärästään, kun taas ruokaravintolat ja kahvilat kolme neljäsosaa normaalista asiakasmäärästään.

Ennen lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia tulisi kuitenkin päättää tartuntatautilainsäädännön mukaisista muista toimista.

Maanantaina voimaan astunut tartuntatautilain muutos mahdollistaa leviämisvaiheessa eli myös epidemian tasolla kaksi muun muassa kauppakeskusten yleisten tilojen, sisäliikunta- ja urheilutilojen, yleisten saunojen ja uimahallien, yksityisten kuntosalien, harrastuspaikkojen ja huvipuistojen sulkemisen kahdeksi viikoksi kerrallaan, jos niissä on erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle.

Tämän lisäksi laki mahdollistaa jo kiihtymisvaiheessa liikennevälineiden matkustajamäärien rajoittamisen.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila muistutti maanantaina Ylen A-studiossa, että tartuntatautilain keinot eivät tautitilanteen niin vaatiessa ole enää suosituksia vaan velvoitteita.

Koko hallituksessa on kuitenkin ollut tasapuolisesti tyytymättömyyttä pääkaupunkiseudun hitaaseen toimintaan tilanteessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja pääministeri Sanna Marin tiedotustilaisuudessa tammikuussa.­

Kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoo, että kunnat eivät ole toimineet epidemian ehkäisemiseksi tarpeeksi rivakasti, sen on katsottu tarkoittaneen, että Helsinki ei ole toiminut.

Hallituksessa onkin varauduttu lähettämään STM:n kautta alueille nyt asiasta vielä valtakunnallista ohjeistusta ja ohjausta, sillä Helsingissä ja Uudellamaalla rajoituksia ei ole otettu toivottavalla tavalla käyttöön. Hallitus aikoo vielä myös tarkentaa selvemmin, mikä on hallituksen toive tartuntatautilain uusien pykälien käyttöönotossa.

Tämän päivän neuvotteluissa on myös määrä käydä keskustelua siitä, miten pitkään taso 2 riittää epidemian hillinnässä.

Taso kolme vaatisi jo poikkeusoloja ja tarkoittaisi todennäköisesti myös liikkumisrajoitusten käyttöönottoa. Se olisi kuitenkin vasta korkeamman kynnyksen takana.

Tasoa kolme voidaan myös perustella vain, jos kaikki edelliset toimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja epidemiatilanne aiheuttaa välittömän uhan terveydenhuollon kantokyvylle.