Rajariidat aiheuttavat jatkuvasti epäselvyyksiä työmarkkinoilla.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) käynnistää selvitystyön työehtosopimuksiin liittyvistä rajariidoista ja niiden syistä. Selvityshenkilöiksi on nimetty varatuomari, oikeustieteen maisteri Minna Etu-Seppälä ja oikeustieteen kandidaatti Simo Zitting.

Selvitystyön tarkoituksena on muun muassa etsiä ratkaisumekanismeja rajariitoihin ja tarkastella sovittelujärjestelmän toimivuutta. Rajariidoilla tarkoitetaan riitoja, joissa työnantaja ja työntekijäpuoli ovat eri mieltä siitä, mitä työehtosopimusta työnantajan teettämään työhön pitäisi soveltaa.

– Työehtosopimusten rajariidat aiheuttavat enenevässä määrin epäselvyyksiä työmarkkinoilla. Helppoja ja suoraviivaisia ratkaisuja asian korjaamiseksi tuskin on. Selvitystyö on kuitenkin syytä tehdä, jotta työmarkkinajärjestöillä on käytössään kaikki mahdolliset kehittämisehdotukset työrauhan säilyttämiseksi ja riitojen ratkaisemiseksi, Haatainen sanoo työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Selvityksen on määrä valmistua viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Selvitykseen perustuvat kehittämisehdotukset, jotka liittyvät työmarkkinajärjestöjen toimintaan, valmistellaan kaksikantaisesti työmarkkinajärjestöjen välillä. Mahdolliset lainsäädännön kehittämiseen liittyvät esitykset valmistellaan kolmikantaisesti yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.