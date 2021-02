Turvallisuusjohtaja Savola on parhaillaan saldovapailla, kansliatoimikunta päättää hänen jatkostaan eduskunnan palkkalistoilla.

Eduskunta on selvittänyt, kuka vuoti kansanedustaja Juha Sipilän (kesk) epäiltyä pahoinpitelyä koskevat valvontakameranauhat MTV:lle.

Sisäisessä tarkastuksessa asia ei vielä täysin selvinnyt, koska turvallisuusjohtaja Jukka Savolaa ei voitu haastatella olemassa olleen esteen takia.

Sisäisen tarkastus sai oman selvityksensä valmiiksi 4. helmikuuta, ja turvallisuusjohtaja Savola antoi oman kirjallisen selvityksensä viime viikon torstaina helmikuun 18. päivä.

Eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan mukaan Savola kertoi omassa selvityksessään antaneensa videot MTV:lle.

Paavola kertoo, että Savola oli selvityksen aikana sairauslomalla ja parhaillaan turvallisuusjohtaja on saldovapaalla. Savolan virkasuhteen jatkosta päättää eduskunnan kansliatoimikunta.

Ex-pääministeri Sipilä joutui väkivallanteon kohteeksi Pikkuparlamentin lähistöllä tammikuun 7. päivä. Eduskunta antoi poliisille yhden valvontakameran tallenteen poliisitutkintaa varten – muita tallenteita eduskunta ei poliisille luovuttanut.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti 12. tammikuuta.

Turvallisuusjohtaja Savola kommentoi julkisuudessa, että kyse oli lähinnä tönäisystä. Savola oli lähettänyt aiheesta myös sähköpostin kaikille kansanedustajille.

Sipilä puolestaan luonnehti MTV:lle pahoinpitelyään, että häntä lyötiin nyrkillä.

Turvallisuusvalvojat löysivät videokuvaa myös toisesta valvontakamerasta, josta tapahtuma näkyi selvemmin. Savola pyysi kummankin kameran tallenteet itselleen muistitikulla – ja yksi valvojista vei tikun Savolalle tammikuun 13. päivä.

Kaksi päivää myöhemmin, 15. tammikuuta, MTV näytti verkkosivuillaan videon, jossa Sipilän pahoinpitely näkyy kahdesta eduskunnan eri valvontakamerasta.

MTV:n näyttämän video oli eduskunnasta peräisin, koska siinä oli kuvaa kahdesta eri valvontakamerasta.

Poliisi ei videota ollut voinut vuotaa, koska poliisilla oli videokuvaa vain yhdestä valvontakamerasta.

Sisäisen selvityksen mukaan Savolalla oli motiivi saattaa video yleisön arvioitavaksi, mutta näyttöä ei saatu, että Savola olisi videot MTV:lle antanut.

Ilta-Sanomat, Iltalehti ja STT saivat nähdä nauhat 18. tammikuuta.

Miksi sisäinen tarkastus ei voinut haastatella Savolaa, eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola?

– Yleensä sairauslomasta ei ole sallittua kertoa, mutta Savola viestitti, että voi käyttää virkavapauden syytä, eli hän oli silloin sairauslomalla, kun tarkastuspäällikkö selvitystä teki. Savolaa kuultiin sen jälkeen, kun selvitys oli valmis, ja annettiin hänelle varattiin tilaisuus antaa oma vastineensa.

Onko eduskunnalla nyt tietoa, miten Savola on toiminut tallenteiden kanssa?

– Ei muuta tietoa kuin se, että hän on kertonut ne luovuttaneensa. Sitä, millä tavoin – onko tallenne ollut muistitikulla – sitä ei ole tarkemmin selvitetty, eikä hän ole tätä kertonutkaan. Turvaosastolla on henkilökuntaa, jotka valvontakameroita hallinnoivat. Olettaisin, että jos hän olisi antanut MTV:lle tiedon niin, että olisi näyttänyt kamerakuvaa paikan päällä turvaosastolla – totta kai kollegat olisivat sen rekisteröineet.

Fakta on se, että poliisi on saanut eduskunnalta kuvaa vain yhdestä valvontakamerasta, ja MTV:llä on kuvaa kahdesta eduskunnan valvontakamerasta?

– Se on juuri näin arvioitu. Poliisin saama kuvamateriaali on ollut eri materiaali kuin mitä MTV on julkaissut omalla videollaan. Nämä kaikki ovat eduskunnan valvontakameralla kuvattua kuvaa. Voidaan sulkea pois, että poliisi olisi luovuttanut MTV:lle mitään kuvamateriaalia, jolloin luovutus MTV:lle on tapahtunut eduskunnasta.

Onko eduskunnalla tietoa, kuka on materiaalin MTV:lle luovuttanut?

– Turvallisuusjohtaja Jukka Savola. Hän sen itse myöntää omassa selvityksessään. Hän toteaa siinä, että ”julkisuuslain mukaan minulla eduskunnan turvallisuusjohtajana on harkintavalta päättää luovutetaanko, ja miltä osin, ja miten muutoin ehkä salassa pidettävää tietoa. Kuten edellä totesin, päätökselläni on puheena olevat kameratallenteet luovutettu edellä mainituille tahoille”. Ja näiksi tahoiksi on tässä lueteltu Iltalehti, Ilta-Sanomat, MTV ja STT.

Ilta-Sanomille materiaali luovutettiin vasta maanantaina, kun MTV näytti videot jo edellisenä perjantaina?

– Kyllä. Ilta-Sanomille, Iltalehdelle ja STT:lle luovutettiin aineistot myöhemmin, eli vasta sen jälkeen, kun MTV oli ne julkaissut.

Jos Savola on myöntänyt luovuttaneensa materiaalin MTV:lle, mitä seuraamuksia Savolalle voi tulla?

– Siihen en ota kantaa. Varmasti seuraamuksista ensin Savolalle kerrotaan, ja vasta sen jälkeen kerrotaan julkisuuteen.

Savola on eduskunnassa vielä töissä?

– Kyllä. Hän on virassa, mutta tällä hetkellä hän on ylitöistä kertyneillä saldovapaillaan.