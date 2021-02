EU-komissio kirjelmöi Suomelle sisärajojen suosituksia tiukemmista rajoitustoimista

Vastaavan kirjeen saivat myös Belgia, Saksa, Ruotsi, Tanska ja Unkari.

Euroopan komissio on lähettänyt kirjeen Suomelle ja viidelle muulle EU-maalle, koska se on huolissaan suosituksia tiukemmista rajoitustoimista EU:n sisärajoilla.

Komission huolena on, että tiukemmat rajoitustoimet rajoilla häiritsevät EU:n sisämarkkinoita ja vapaata liikkuvuutta. Komissio oli muistuttanut kaikkia jäsenmaita asiasta jo aiemmin, mutta nyt se suunnannut katseensa tiukkoja matkustusrajoituksia käyttäviin jäsenmaihin.

Kirjeissä komissio on korostanut, että rajoitustoimien pitää olla suhteellisia, eikä niitä saa käyttää syrjintään.

– Vetoamme jäsenmaihin, jotta ne linjaisivat toimiaan lähemmäs neuvoston suosituksia, jotka on yhdessä sovittu, komission tiedottaja Christian Wigand sanoi tänään komission lehdistötilaisuudessa.

Eilen lähetetyn kirjeen on saanut Suomen lisäksi Belgia, Saksa, Ruotsi, Tanska ja Unkari. Jäsenmailla on kymmenen päivää aikaa vastata komissiolle.

Wigandin mukaan komission tavoitteena on löytää asiaan ratkaisu mahdollisimman pian yhdessä jäsenmaiden kanssa ilman, että asiaa tarvitsee viedä sen pidemmälle.

Wigand arvioi, että rajakysymys on esillä myös tämänpäiväisessä eurooppaministerien videokokouksessa. Suomea kokouksessa edustaa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd).

Suosituksissa poikkeus päivittäiseen työmatkaliikenteeseen

Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty vahvistaa komission kirjeen saapuneen perille. Pitkäniitty kertoo STT:lle, että komissio pyytää kirjeessä Suomelta lisätietoja rajoilla käytössä olevista rajoituksista.

– Lisäksi komissio kiinnittää erityistä huomiota rajat ylittävään työmatkaliikenteeseen ja kehottaa omana näkemyksenään Suomea linjaamaan rajoitukset tarkemmin neuvoston suosituksessa esitetyllä tavalla, Pitkäniitty sanoo.

Neuvoston suosituksissa linjataan, että matkustamista rajoitettaisiin alueilta, joissa koronaviruksen levinneisyys on suurta, mutta samaan aikaan jäsenmaiden pitäisi pyrkiä siihen, ettei välttämätön liikenne häiriytyisi.

Pahimmilta tautialueilta saapuvilta matkustajilta jäsenmaat voisivat suositusten mukaan vaatia koronavirustestiä ennen saapumista ja omaehtoista karanteenia saapumisen jälkeen.

Poikkeuksena tähän on kuitenkin esitetty, että esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi päivittäin rajan ylittäviltä henkilöiltä ei vaadittaisi testiä tai karanteenia.

Suomi tiukensi rajoituksia tammikuussa

Suomi on jatkanut sisärajatarkastuksia läpi pandemian, ja tiukensi matkustusrajoituksiaan viimeksi tammikuun lopussa. Tällä hetkellä Suomi sallii esimerkiksi vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömän työmatkaliikenteen muista Schengen-maista.

Tiukkoja matkustusrajoituksia on käytössä muissakin EU-maissa. Esimerkiksi Belgia on kieltänyt kaiken muun paitsi välttämättömän maahan saapumisen ja maasta poistumisen.

Saksa valvoo tiukasti Itävallan Tirolin, Tshekin ja Slovakian alueilta tulevaa liikennettä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Kiistän syytöksen, että me emme olisi noudattaneet EU-lakia, Saksan eurooppaministeri Michael Roth kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Rothin mukaan Saksan täytyi tehdä vaikea päätös, koska maa on kauttakulkualue keskellä Euroopan unionia.

EU-maiden rajatoimien koordinoinnissa on ollut hankaluuksia, koska tautitilanne on kehittynyt jäsenmaissa eritahtisesti, ja viime kädessä rajakysymyksistä päättäminen on jäsenmaiden omassa päätösvallassa.