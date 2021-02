Keskusta on pahiten jäljessä kuntavaalien ehdokastavoitteestaan – perussuomalaisilla on enemmän ehdokkaita kuin neljä vuotta sitten, mutta oma tavoite yhtä kaukana kuin kilpailijoilla.

Jos Sdp, kokoomus ja perussuomalaiset aikovat kuntavaaleissa päästä tavoitteisiinsa ehdokasmäärissään, kunkin puolueen olisi kerättävä tästä lähtien sata ehdokasta päivässä.

Keskustalle urakka on vielä suurempi: sen olisi houkuteltava kuntavaaleihin riveihinsä 160-170 ehdokasta päivässä.

Laskutoimitus on helppo tehdä. Aikaa on 15 päivää.

Kuntavaalien ehdokaslistat menevät kiinni maaliskuun 9. päivä kello 16.

Kaikki puolueet uskovat pääsevänsä tavoitteisiinsa.

Ehdokashankinta on kuntavaaleissa olennainen asia, yleisen poliittisen ilmaston lisäksi. Mitä enemmän ehdokkaita ja mitä useammassa kunnassa, sitä paremmin voi vaaleissa menestyä.

Sdp:llä on kasassa 4 500-4 600 ehdokasta. Neljä vuotta sitten Sdp:llä oli 6 132 ehdokasta, eli tavoitteesta uupuu vielä noin 1 500 ehdokasta.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm (sd) arvelee, että Sdp tavoitteisiinsa pääsee, vaikka korona-aikana ehdokashankinta on hankalampaa.

– Ehdokkaiden kerääminen on aina ollut nousujohteista, loppua kohden tiivistyy. Kun täytyy päättää ehdokkuudesta, ihmiset tekevät päätöksiä. Olen ymmärtänyt muiltakin puolueilta, että ehdokasasettelu ei ole simppeliä ollut, kun ihmisiä ei pääse henkilökohtaisesti tapaamaan. Kun voi vain soittaa, luulen, että se on jonkin verran hidastanut asiaa.

– Soittelin eilen kuntia läpi, osasta kunnista kerrotaan, että nuoria ihmisiä ilmoittautuu itse, ja joissakin kunnissa on vaikeampaa. Isojen kaupunkien listat alkavat olla täynnä. Pitää muistaa, että kaupungissa listalle tarvitaan suhteessa paljon vähemmän väkeä kuin pienemmässä maalaispitäjässä. Pienemmissä kunnissa aktiivisuus voi olla muutaman ihmisen käsissä, ja tilanne voi olla haastavampi, Rönnholm totesi.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.­

Perussuomalaisilla ehdokashankinta on jo nyt sujunut paremmin jo nyt kuin neljä vuotta sitten.

Viime kuntavaaleissa perussuomalaisten listoilta löytyi 3 381 ehdokasta, nyt kasassa on jo 4 500 ehdokasta.

Puoluesihteeri Simo Grönroos (ps) tunnustaa tilanteen olevan hyvä muihin puolueisiin verrattuna, mutta puolueen omaan tavoitteeseen on niin ikään matkaa 1 500 ehdokasta.

– Ehdokkaiden hankinta on sujunut olosuhteisiin nähden hyvin, ja kilpailijoihin verrattuna tilanne on kyllä hyvä. Tavoitteena on päästä 6 000 ehdokkaan paremmalle puolelle, siinä vielä riittää hihojen heiluttamista. Kai aika moni ehdokkuuttaan miettivä aktivoituu loppumetreillä, mutta se vaatii työtä loppuun asti, Grönroos totesi.

– Vaatii paksua nahkaa lähteä perussuomalaisten ehdokkaaksi, kai siinä leimaantumisen pelko voi olla. Meillä on puolueista tasaisin kannatus niin kaupungeissa kuin maaseudulla – keskusta on maaseudulle, ja kokoomus ja Sdp ovat kaupunkeihin painottuneet. Suurimmissa kaupungeissa ehdokkaita on enemmän, ja pienemmät kunnat voivat olla haastavampia, kun potentiaalisten ehdokkaiden määrä on pieni, Grönroos luonnehti ehdokashankinnan pulmia.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos.­

Kokoomuksen ehdokasmäärä tällä hetkellä on 4 400. Viime kuntavaaleissa kokoomuksella oli 5 739 ehdokasta, eli 1 300–1 400 uupuu tavoitteesta.

Puoluesihteeri Kristiina Kokko (kok) myöntää, että loppukiri – noin sadan ehdokkaan allekirjoitukset päivässä – on iso urakka.

– Ei mitään erityisen tahmeaa ole ollut. Viime viikkoina on näkynyt se, että vaalien siirtopuheet luovat epävarmuutta ehdokashankintaan, kenttää on rauhoiteltu ja sanottu, että sellaisia päätöksiä ei ole, ja hommaa viedään määrätietoisesti eteenpäin, Kokko kertoi.

– Kokoomukselle on helpointa saada listat täyteen kaikkein suurimmissa kaupungeissa, niin tälläkin kerralla. Kuten joka vaaleissa, on yllättävän hyviä kuntia ja sitten on kuntia, joissa ehdokashankinta ei suju toivotulla tavalla. Yleispätevää syytä on vaikea sanoa, ja koronan piikkiin ei voi laittaa kaikkea, Kokko jatkoi.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.­

Keskusta on suurimmista puolueista kauimpana tavoitteestaan.

Keskusta on tänään maanantaina ylittänyt 5 000 ehdokkaan rajan. Neljä vuotta sitten keskustalla on 7 461 ehdokasta, eli keskustalla on tavoitteeseen vielä noin 2 500 ehdokasta.

Jos muiden puolueiden tahti ehdokasjahdissa pitäisi olla noin sata ehdokasta päivässä, keskustalla se on 160-170 ehdokasta päivässä.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen (kesk) sanoo, että keskusta on 5 000 ehdokasmäärällään samassa aikataulussa kuin neljä vuotta sitten.

– Ollaan samassa tahdissa kuin neljä vuotta sitten. Eli kun näistä luvuista ponnistettiin neljä vuotta sitten tuohon ehdokasmäärään (7 461), niin se on mahdollista nytkin.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.­

– Oma ajankäyttö on selvästi yleisin syy siihen, jos ehdokkuuteen suhtaudutaan varauksella. Joskus on myös huolta siitä, onko kuntapolitiikka liian haastavaa. Ja oikea vastaus tietenkin on, että ei ole – kuntapäättäjiksi tarvitaan ihan tavallisia suomalaisia, Pirkkalainen kertoi ehdokashankinnan haasteista.

Vihreät on suuremmista puolueista oma lukunsa.

Kun neljä suurempaa puoluetta saa ehdokkaitaan liki kaikkiin kuntiin, viime kuntavaaleissa noin sadassa manner-Suomen kunnassa ei ollut lainkaan vihreitä ehdokkaita. Vihreät on kaupunkien puolue, ja maaseudulla puolue on marginaalissa.

Neljä vuotta sitten vihreillä oli 2 600 ehdokasta, toistaiseksi riveihin on kertynyt noin 2 050 ehdokasta. Vihreiden pitäisi tasaisen taulukon mukaan saada noin 35 ehdokasta päivässä, jotta ehdokastavoite täyttyisi.

Puoluesihteeri Veli Liikanen (vihr) uskoo tavoitteen täyttyvän.

– Olemme edellä neljän vuoden takaista tahtia. Yleistä nihkeyttä ei siksi tunnu, mutta kieltäytyneitä on ollut ja paikoin on ollut vaikeampaa. Yleisin kieltäytymisen syy on, että ei ole aikaa tai että elämäntilanne ei ole sopiva tällä hetkellä.

– Se on totta, että vihreillä on ollut hyvin ehdokkaita suuremmissa kaupungeissa. Nyt on ollut onnistumisia pienemmissä kunnissa, ja suuremmissa kunnissa ehdokasmäärää ei voi kasvattaa, koska täydet ehdokaslistat asetamme. Tällä hetkellä minulla on tiedossa 13 uutta kuntaa, johon olemme nyt asettamassa ehdokkaita ja viime kerralla ehdokkaita ei ollut. Esimerkiksi Evijärvellä ei ole ollut kuntavaaleissa vihreää ehdokasta, nyt on, Liikanen kertoi.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.­

Suurimmilla puolueilla oli viime kerralla ehdokkaita liki kaikissa manner-Suomen kunnissa. Sdp:llä ja keskustalla ehdokkaita oli 283 kunnassa, perussuomalaisilla 281 kunnassa ja kokoomus sai ehdokkaitaan 275 kuntaan.

Vihreät onnistui neljä vuotta sitten saamaan ehdokkaitaan kuntavaaleihin 189 kunnassa.