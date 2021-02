Pääministeri Marinin puheet poikivat kiivaan keskustelun Twitterissä – Arhinmäki, Sinnemäki ja Kari puolustivat kiisteltyä päätöstä

Osa hallituskumppaneista on pääministeri Sanna Marinin kanssa eri mieltä lähiopetukseen siirtymisen vastuuttomuudesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) puheet Pääministerin haastattelutunnilla tänään ovat saaneet kiivaan keskustelun aikaan Twitterissä.

Marin totesi Ylellä, että hänestä on ”vastuutonta”, että pääkaupunkiseudulla siirrytään toisen asteen opetuksessa hiihtoloman jälkeen taas lähiopetukseen.

– Tilanteessa, jossa tauti leviää, muuntovirus leviää ja tilanne pahenee, höllätään rajoituksia. Se ei ole mielestäni oikea tie, ja se vaarantaa koko Suomen epidemian hallinnan, Marin moitti.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) puolusti tekstiviestissä STT:lle lähiopetukseen palaamista sanoen, että päätös perustuu kokonaisharkintaan. Etäkoulun haitat nuorille ovat kiistattomat ja pitkäaikaishaittoja voimme vain arvailla, Vapaavuori kirjoitti.

– Rajoituksen vaikuttavuus epidemian leviämiseen on vaatimaton. Pääkaupunkiseudulla on laaja yhteisymmärrys asiassa. Täsmälleen sama tulkinta on tehty myös esimerkiksi Vaasassa, Vapaavuori sanoi.

Myös hallituskumppanit ovat ottaneet Twitterissä kantaa pääministerin kommenttiin, ja moni näyttää olevan Marinin kanssa eri mieltä.

Vihreiden eduskuntaryhmän johtaja Emma Kari, joka toimii myös Helsingin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtajana, oli Vapaavuoren kanssa samoilla linjoilla.

– Kyse ei ole päätöksestä, joka olisi tehty kevyesti. Pitkään jatkuneiden rajoitusten hinta on kasvanut nuorille liian suureksi, Kari sanoi twiitissään.

Kari korosti, että turvatoimet toisen asteen rajatussa lähiopetuksessa tulevat olemaan tiukat.

– Opiskelijoista maksimissaan puolet tulee olemaan kerrallaan paikalla, ryhmäkokoja säädellään, turvavälit pyritään säilyttämään ja maskit ovat käytössä, hän totesi.

Helsingin nykyinen apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) jakoi Karin twiitin.

– Kansanedustaja Emma Karin perusteellinen ketju toisen asteen opetuksesta ja erityisesti ammattiin opiskelevien tilanteesta päättyy toteamukseen, että aikuisten on kannettava vastuu rajoituksista ja että sen täytyy myös tarkoittaa jotain käytännössä. Olen samaa mieltä, Sinnemäki kirjoitti saatteeksi.

Kumpikaan ei mainitse twiiteissään Marinia, mutta Kari selvästi viittaa Marinin aiempiin puheisiin Pääministerin haastattelutunnilla.

Myös hallituspuolue vasemmistoliiton ryhmäjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Paavo Arhinmäki kirjoitti Twitterissä siitä, että ”etäopetus vahingoittaa liikaa nuoria”.

– Rajoitukset ovat olleet tähän asti epätasapainossa, lapset ja nuoret ovat kärsineet kohtuuttomasti. Nyt uuden lainsäädännön ja hallituksen uusia päätöksien myötä toivottavasti saadaan vaikuttavampia ja tasapainoisempaa toimia, Arhinmäki kirjoitti.

Kari kirjoitti Twitterissä myös siitä, miten ”kipeästi lähiopetuksen loppuminen osui jo aikaisemmin heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin”. Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman vastasi Karin twiitteihin muistuttamalla, että hallituksen koronalinjauksista on päätetty yhdessä.

– Huoli erityisesti nuorten tilanteesta on varmasti yhteinen, kuten toivottavasti myös huoli pahenevasta tautitilanteesta kaikille ikäryhmille. Käsittääkseni hallituksen koronalinjaukset on päätetty yhteisesti ja myös vihreät ovat ne hallituksessa hyväksyneet, Lindtman totesi.