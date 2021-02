Marin kritisoi Ylellä PK-seudun lähiopetukseen palaamista vastuuttomaksi – Vapaavuori torjuu Marinin moitteet

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) torjuu pääministeri Sanna Marinin (sd) moitteet koronarajoitusten purkamisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kritisoi tänään Pääministerin haastattelutunnilla Ylellä sitä, että toisen asteen oppilaitokset palaavat pääkaupunkiseudulla lähiopetukseen viikolla 9 eli talvilomaviikon jälkeen.

Haastattelussa Marinilta kysyttiin mielipidettä lähiopetukseen palaamisesta.

– Ymmärrän hyvin sen, että huoli nuorten tilanteesta on aito ja me kaikki kannamme siitä huolta, mutta kuten kuvasin: tilanne pahenee, muuntovirus leviää pääkaupunkiseudulla ja pidän tätä ratkaisua tällaisessa tilanteessa erittäin vaikeana ja hankalana kysymyksenä. Voisin jopa sanoa, että se on mielestäni vastuuton, Marin vastasi.

Marinin mukaan on odotettavissa, että tilanne pahenee, mikäli rajoituksia löysätään.

–Rajoitukset todella toimivat. Kun kontakteja rajoitetaan, on sillä myönteinen vaikutus tautitilanteeseen. Kun ei tule kohtaamisia, niin silloin ei tule tartuntoja. Tauti ei katso sitä, onko ympäristö harrastustoimintaa vai ravintolatoimintaa, Marin sanoi.

Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kommentoi myöhemmin sunnuntaina Marinin puheita Twitterissä.

– Olemme lähestymässä hankalampia aikoja epidemian hoidossa ja tarvitsemme nyt valtiovallan ja paikallishallinnon välille vuorovaikutusta, emme vastakkainasettelua tai käskyttämistä. Pääministerin vastuu tällaisen otollisen ilmapiirin ja toimintatavan luonnissa on korostetun suuri, Vapaavuori twiittasi.

Pääministeri Marin sanoi haastattelutunnilla kantavansa huolta Suomen nykyisestä tautitilanteesta. Erityisen huolestuttava tilanne on pääkaupunkiseudulla, jossa rajoituksia on suosituksista piittaamatta löysennetty, vaikka tartunnat leviävät vauhdilla.

–Tilanteessa, jossa tauti leviää, muuntovirus leviää ja tilanne pahenee, höllätään rajoituksia. Se ei ole mielestäni oikea tie, ja se vaarantaa koko Suomen epidemian hallinnan, Marin moitti.