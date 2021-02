Ex-kansanedustaja Ilkka Taipaleen valtuustopuheista nousi myrsky – ”Kiusaaminen on täysin normaalia lasten välisissä suhteissa”

Helsingin kaupunginvaltuuston 4,5-tuntisessa kokouksessa keskiviikkona keskusteltiin muun muassa koulukiusaamisesta.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipale on koulutukseltaan lääketieteen tohtori, psykiatri ja sosiaalilääketieteen dosentti.­

Helsingin kaupunginvaltuutettu, lääkäri ja rauhanaktivisti Ilkka Taipale (sd) sai monet näkemään punaista keskiviikkona valtuustossa pitämänsä puheenvuoron takia. Helsingin kaupunginvaltuustossa käsiteltiin aloitetta koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisemisestä.

Myös Taipale otti osaa keskusteluun. Hän totesi puheenvuorossaan muun muassa, että ”koulukiusaaminen on myös määritelmäkysymys”.

– Sitä tulee aina olemaan, jos määritellään kaikki koulukiusaamiseksi, eikä sitä kyetä kokonaan juurimaan, kun se liittyy hierarkiaan ja ihmisten välisiin suhteisiin, Taipale sanoi ja jatkoi sitten kertomalla olleensa Järvenpäässä väittelykilpailussa, jossa hänen tehtävänään oli puolustaa näkökantaa ”koulukiusaamisesta on myös hyötyä”.

– Erittäin monet, joita on kiusattu, heistä tulee vahvoja persoonallisuuksia. He pärjäävät paremmin kuin kiusaajat itse, Taipale totesi valtuustossa.

Hän sanoi, ettei pidä ottaa ”tällaista yksinkertaista voivottelukantaa kiusaamiseen, joka on täysin normaalia lasten välisissä suhteissa”.

– Sit kun se menee vähän pidemmälle, niin totta kai siitä on haittaa, mutta ei siitä kokonaan päästä eroon, mutta täytyy pyrkiä hyperbelin tavoin vähentämään sitä koko ajan, niin kuin 25 vuotta sitten on vähennettykin.

Puhe on katsottavissa kaupunginvaltuuston kokouksen nauhoitteesta kohdasta 3:29:05.

Twitterissä on keskusteltu paikoin kiivaastikin Taipaleen puheenvuorosta. Moni on todennut, ettei koulukiusaaminen voimaannuta ketään ja että ne, joita on kiusattu, olisivat huomattavasti vahvempia ja ehjempiä, jos kiusaamista ei ikinä olisi tarvinnut kokea.

Taipaleen valtuustopuhetta on myös muun muassa arvosteltu ”oksettavaksi”.

Ilta-Sanomat tavoitti Taipaleen perjantaina kommentoimaan puheitaan.

– Kerroin, että koulukiusaaminen on määritelmäkysymys: mitä määritellään ja miten kukin sitä kokee. Sitten kerroin jutun, kun oli Järvenpäässä väittelykilpailu, jossa paikallisen kirkkoherran tehtävä oli puolustaa (näkökantaa), että koulukiusaaminen on aina haitaksi ja minun puolustaa, että koulukiusaamisesta saattaa olla hyötyäkin, kun sieltä nousee kovaa porukkaa.

– Kyllä nämä, jotka puhuvat koulukiusaamisesta, eivät koskaan mieti sitä kiusaajaa, joilla menee usein paljon heikommin ja joita ei tueta.

Taipale kertoo voittaneensa mainitsemansa väittelykilpailun.

Taipaleen mukaan koulukiusaamisesta pyritään myös hyötymään. Hän nostaa esille Kouluturvaa-lehden, jota kustantavan yhtiön omistajaa vastaan on Seura-lehden mukaan nostettu syyte markkinointirikoksesta. Myös HS on kertonut aiemmin lehden taustalla olevista epäselvyyksistä.

– Ja toiseksi sanon, että koulukiusaamista on ollut 25 vuotta, ja valtuustossa ei päätetä, loppuuko se Suomessa. Se on tunteisiin vetoava kysymys, josta en muista, puhuiko siitä 20 ihmistä ja kyllä se vähän rasittaa, kun yömyöhään keskustellaan aiheesta, joka ei johda operatiivisiin toimenpiteisiin.

Valtuuston kokous keskiviikkona kesti kaikkiaan neljä ja puoli tuntia.