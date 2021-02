Li Anderssonin puoluetoverin Aino-Kaisa Pekosen valtiosihteeri Saila Ruuth on aiemmin kertonut Kansan Uutisille olleensa yllättynyt nimityksestään.

Turun Sanomat kertoo, että vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin vuoden 2019 eduskuntavaalikampanja sai 6 000 euron lahjoituksen porvoolaiselta Kerkkoon kansantalousyhdistykseltä. 6 000 euroa on suurin lain sallima yksittäinen lahjoitussumma.

Vaalien jälkeen kyseisen yhdistyksen puheenjohtajan tytär, Saila Ruuth, nimitettiin sosiaali- ja terveysministerin Aino-Kaisa Pekosen (vas.) valtiosihteeriksi.

Kerkkoon kansantalousyhdistys oli lahjoituksellaan suurin yksittäinen lahjoittaja Anderssonin kampanjalle, TS kertoo. Turun Sanomien aiemmin haastattelema vaalirahatutkija Tomi Venho oli ihmetellyt, miksi porvoolainen yhdistys tukee varsinaissuomalaista ehdokasta. Hänen mielestään lahjoitus vaikutti epäilyttävältä.

Kerkkoon kansantalousyhdistyksen puheenjohtaja Paula Ojala-Ruuth kertoi Uusimaa-lehdelle, että yhdistys on vuosien varrella tukenut ehdokkaita eri puolilla Suomea. TS:n mukaan yhdistys on aiemmin tukenut vasemmistoliiton Jussi Saramoa ja Kari Uotilaa. Ojala-Ruuth on itse kuntavaaleissa ehdolla vasemmistoliiton ehdokkaana.

Kansan Uutiset kertoi 19. lokakuuta 2019, että Saila Ruuth oli ollut yllättynyt paikasta valtiosihteerinä.

– Tarjouduin Pekoselle erityisavustajaksi. Hän soitti ja kertoi, että erityisavustajien paikat on jo täytetty. Ajattelin, että se oli kohteliaisuussoitto, mutta sitten hän kysyikin, että olisitko kiinnostunut tulemaan valtiosihteeriksi, Ruuth kertoi Kansan Uutisille tuolloin.

– Vastasin, että voinhan mä ja aloin googlettaa, että mikä on valtiosihteeri.

Ruuth on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Ennen valtiosihteerin tehtävää hän on toiminut muun muassa Teollisuusliiton sosiaali- ja työympäristöasiantuntijana sekä Puuliiton tasa-arvo- ja sosiaalisihteerinä.

Turun Sanomien haastattelema Anderssonin puoluetoveri Aino-Kaisa Pekonen kertoi tehneensä valinnan valtiosihteeristä täysin itsenäisesti. Hän sanoi valinnan perustuneen Ruuthin työkokemukseen ja osaamiseen. Myös Andersson vakuutti, ettei hän ollut ollut edesauttamassa Ruuthin valintaa valtiosihteeriksi ja sekä Pekonen että Andersson kielsivät, että kyseessä olisi ollut minkäänlainen vastasuoritus.