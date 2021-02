THL:n suositus tuli puskista kansliapäällikkö Kirsi Varhilallekin – sai tietää siitä vain joitakin tunteja aikaisemmin

THL suositteli anniskeluravintoloiden väliaikaista sulkemista pääkaupunkiseudulla, mikä yllätti paitsi hallituksen niin myös sosiaali- ja terveysministeriön.

Sosiaali- ja terveysministeriö joutui eilen selittelemään alaisuudessaan toimivan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ulostuloa.

THL suositteli omin päin, että anniskeluravintolat eli baarit, pubit ja yökerhot pitäisi sulkea pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa mahdollisimman nopeasti ja pitää kiinni 14. maaliskuuta saakka.

Tilannetta hämmensi erityisesti se, että ravintoloiden sulkeminen väliaikaisesti ei ole lainsäädännön puolesta tällä hetkellä edes mahdollista.

Videolla THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo, että uusimaalaisten olisi vältettävä matkustamista oman alueen ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi saaneensa tiedon THL:n suosituksesta torstaiaamuna vain muutama tunti ennen sen julkaisua.

– THL on tätä asiaa pohtinut jo 27. tammikuuta, mutta näin konkreettista esitystä ei ole tehty. Viesti asiasta oli myöhään (keskiviikkona) illalla tullut puhelimeeni. Näin sen aikaisin torstaiaamuna herätessäni, Varhila sanoo.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei mahdollista sitä, että ravintolat voitaisiin äkillisesti sulkea kokonaan.

Rapauttaako se kansalaisten luottamusta viranomaisiin, että tällaisia suosituksia esitetään vailla toteutusmahdollisuuksia?

–THL suosittaa, ei siis esitä sitä velvoittavana, vaikkakin esitys on hyvin konkreettinen. Alueet voivat edelleen todeta sen suositusluonteisena, mikäli katsovat tarkoituksenmukaiseksi. Velvoittavana eivät voi, Varhila näkee.

THL:n terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen mukaan suosituksen taustalla oli se, että tartuntamäärät Uudellamaalla ovat nousseet merkittävästi 3–4:n viime viikon ajan, ja ärhäkämmin leviävät virusmuunnokset yleistyvät huolestuttavasti. Ilmaantuvuusluku on lähes kaksinkertaistunut.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen haluaisi koronavirustaistelussa Suomenkin keinovalikoimaan ravintoloiden sulkemismahdollisuuden, joka on käytössä monessa Euroopan maassa.­

– Tässä tilanteessa katsoimme tarpeelliseksi tuoda tällaisen mahdollisuuden (ravintoloiden sulkeminen) esiin työkalupakista, kun on uhka epidemian laajemmasta leviämisestä. Muut viranomaiset joutuvat miettimään, mitä tämän asian kanssa voidaan tehdä, Salminen sanoi.

– Ymmärrämme, että välittömiä ratkaisuja ei ehkä ole, mutta tämä on herätys sille, että systeemissä on aukko. Hyvin monessa maassa tämä vaihtoehto on jo käytössä, ja on meidän kannaltamme valitettavaa, että se puuttuu Suomesta, Salminen jatkoi.

Kiinni vai auki? THL haluaisi pääkaupunkiseudun anniskeluravintolat kiinni, mutta laillisia keinoja siihen ei tällä hetkellä ole.­

Toisekseen THL suositteli, että uusimaalaisten tulisi välttää matkustamista muualle Suomeen kolmen viikon ajan.

Varhila katsoi, ettei suunniteltua lomamatkaa tarvitse silti perua. Jos lomalle lähtee, pitää olla erittäin tarkka siinä, miten toimii ja käyttäytyy.

– Olisi hyvä, jos matkalle lähtemistä voisi välttää. Jos kuitenkin matka on jo varattuna, on hyvä arvioida, voiko sen tehdä terveysturvallisesti.

– Siten, että matkustaa ja pysyttelee koko ajan oman perheen tai läheisten parissa omassa mökissä ja hiihtää ja ulkoilee välttäen muita ihmisryhmiä ja sisätiloja kuten after ski -paikkoja ja vastaavia. Ja pitää huolen etäisyyksistä ja hygieniasta sekä käyttää kasvomaskia kuten kotipaikkakunnallakin, Varhila sanoo.