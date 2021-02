Keskustan mielestä talouden välitöntä sopeutusta ei juuri tarvitse miettiä, jos vasemmistopuolueet suostuvat kehysriihessä uudistuksiin työmarkkinoilla.

Osinkoverokeskustelu jatkuu hallituksessa.

– Suhtaudun kriittisesti, ryhmäjohtaja Antti Kurvinen (kesk) vastasi puheenjohtaja Li Anderssonille (vas).

Andersson sanoi torstaina Ilta-Sanomissa, että listaamattomien yritysten osinkoveron korotus on pöydällä, jos huhtikuun kehysriihessä aletaan keskustella talouden sopeuttamisesta, leikkauksista.

Keskustelu listaamattomien yritysten osinkoverojen korotuksesta alkoi viime viikolla. Varapuheenjohtaja Jussi Saramo (vas) esitti IS:ssa osinkoverotuksen kiristämistä, jotta yrittäjiä ja omistajia ei kannustettaisi nostamaan suuria osinkoja, vaan sijoittamaan rahansa investointeihin. Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen yhtyi näkemyksiin osinkoverotuksen remontin tarpeesta, jos julkista taloutta aletaan tasapainottaa.

Hallituskumppani keskusta älähti heti osinkoverokeskustelun aluksi. Keskustalle kynnyskysymys hallitustaipaleelle oli se, että yritysten ja yrittäjien verotusta ei koroteta, ja veronkorotuksista ei mainita mitään hallitusohjelmassa.

Niin Andersson kuin Mäkynen ovat vastanneet keskustalle, että ei hallitusohjelmassa mainita myöskään mitään leikkauksista.

Toistaiseksi hallitus on noudattanut ohjelmaansa, vaikka koronakriisi vei pohjan hallituksen taloustavoitteilta – työllisyysaste 75 prosenttiin ja julkinen talous tasapainoon vuoden 2023 loppuun mennessä. Koronakriisin aikana hallitus on nostanut omaa tavoitettaan päätösperäisistä työpaikoista, tähtäimessä on 80 000 uutta työllistä, kasassa on toistaiseksi vähän yli 30 000.

Hallitus käy omat taloustaistonsa huhtikuun kehysriihessä, ja osinkoverokeskustelu on osa tätä. Hallitukselta odotetaan päätöksiä niin uusista työpaikoista kuin julkisen talouden tasapainottamisesta koronakriisin jälkeen.

Keskustan Kurvinen toistaa Sdp:lle ja vasemmistoliitolle, että listaamattomien yritysten osinkoverojen korotus ei keskustalle käy.

– Olemme sopineet, että yrittäjien verotusta ei kiristetä tällä vaalikaudella. On aivan väärä viesti tässä tilanteessa – kun yritykset kamppailevat elämänlangastaan, vienti on vaikeuksissa ja kotimarkkinoilla yritykset ovat kuilun partaalla – jos vaikeuksissa olevien yritysten verotusta lähdetään kiristämään.

– Kun koronasta päästään ja uusi nousu koittaa, ei sitä nousua koidu, jos meillä ei ole yksityisen sektorin työpaikkoja, ja ei ole ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan riskiä ja panostamaan, että on yrityksiä, jotka kasvavat ja työllistävät. Kun konkursseja on tullut, ja tulee, tuntuu oudolta, että nyt kiristettäisiin pk-yrittäjien verotusta, jos listaamattomien yritysten verotusta kiristettäisiin, Kurvinen perusteli keskustan veronäkemyksiä.

Keskustan Antti Kurvinen toivoo, että Sdp ja vasemmistoliitto suostuisivat työmarkkinauudistuksiin, joita heidän sisarpuolueensa ovat Ruotsissa ja Tanskassa tehneet.­

Kurvisen mukaan keskusta haluaa pitää kiinni hallitusohjelmasta, keskusta ei veronkorotuksiin taivu ja se ei ole leikkauksia ehdottomassa. Kurvinen esittää, että vasemmistopuolueet ryhtyisivät tekemään työmarkkinauudistuksia.

– Totta kai kehysriihessä pitää tiekartta piirtää, miten julkinen talous saadaan kestävälle pohjalle. Keskustalle ei ole ensisijainen keino verojen korottaminen ja leikkaukset, vaan uudistukset etenkin työmarkkinoilla. Voisin vasemmistopoliitikoille sanoa viestinä, että jos saamme työmarkkinauudistuksia – ei sopeutuksia tarvitse hirveästi tehdä. Se on totaalinen umpikuja, että emme säästä ja tee työmarkkinauudistuksia, ja me vain korotamme veroja.

– Jos Sdp ja vasemmistoliitto ovat täysin lukittautuneet, että he eivät ole valmiita Ruotsin tai Tanskan tyyppisiin uudistuksiin työmarkkinoilla, sitten niitä sopeutuksia saattaa tulla eteen. Jos pystymme tekemään rakenneuudistuksia työmarkkinoilla ja työmarkkinoista ketterämpiä, ja pitämään huolta, että työn vastaanottaminen on aina kannattavampaa kuin työttömyys, ei meidän tarvitse tehdä leikkauksia. Toivon, että sieltä tulevat Andersson, Saramo ja Mäkynen omista poteroistaan ja tekevät ratkaisuja, joita vasemmistopuolueet ovat Tanskassa ja Ruotsissa tehneet, Kurvinen totesi.

Keskusta kertoo omista talousnäkemyksistään ensi viikolla.

Keskustan talousryhmää vetää varapuheenjohtaja Markus Lohi (kesk).

Lohi kommentoi osinkoverojen korotusta samoin kuin ryhmäjohtaja Kurvinen. Keskusta ei yrittäjien veronkorotuksia hyväksy, ja keskustan mielestä työmarkkinauudistuksilla voitaisiin kuitata edessä olevat säästöt.

– Oma toiveeni on, että kaikki vastuuta kantavat poliitikot ymmärtäisivät, että meidän on aika nopealla aikataululla löydettävä reitti kestävään julkiseen talouteen, kestävään työllisyyteen ja velkaantumisen vakauttamiseen. Ainoa, jolla Suomi nousee koronan aiheuttamasta talouskriisistä, on työ ja yrittäjyys. Emme voi lähteä sille linjalle, että lähdemme yrityksiä rankaisemaan, kun yrityksiä pitäisi kannustaa.

– Silloin ei ole viisasta, että ensimmäisenä nostetaan tikunnokkaan yritykset ja lähdetään heidän verotusta kiristämään, ja yrittäjyyden edellytyksiä heikentämään. Sen takia keskusta toivoo, että työtä ja yrittäjyyttä lisäävillä rakenteellisilla uudistuksilla päästäisiin niin pitkälle, että meidän ei tarvitsisi painopistettä siirtää säästöihin ja veronkorotuksiin, Lohi totesi.

Keskustan talousryhmän vetäjä Markus Lohi esittelee ensi viikolla tarkemmin keskustan talouspoliittisia linjauksia ja näkemyksiä.­

Lohi ei tarkemmin kertonut, mitä keskustan työmarkkinauudistukset ovat. Kyse on käytännössä paikallisesta sopimisesta ja kannustinloukkujen purkamisesta.

– Ne kohdistuvat työllisyyteen niin, että lisäämme työn vastaanottamisen houkuttelevuutta, ja lisäämme kannusteita työttömyysturvaan, että työtä kannattaa aina ottaa vastaan. Myös yrityskentälle eri kokoisiin yrityksiin lisättäisiin kannustusta ja joustoja niin, että työpaikkoja voitaisiin mahdollisimman paljon säilyttää ja luoda uusia työpaikkoja, Lohi totesi.

– Tulemme tarkemmilla linjauksilla ensi viikolla. Ensi viikon talouslinjausten tähtäimessä on kehysriihi. Meidän pitää rakentaa reitti ulos tästä koronan aiheuttamasta talouskurimuksesta, palata valtiontaloudessa kehykseen ja rakentaa pitkä reitti julkisen talouden vakauttamiseksi ja velkaantumisen pysäyttämiseksi, Lohi jatkoi.

Kuntavaalit pidetään huhtikuun 18. päivä, ja kehysriihi on seuraavan viikon keskiviikkona ja torstaina.