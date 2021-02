THL:n suositus ravintoloiden sulkemisesta tuli hallitukselle yllätyksenä: ”Saa meidätkin näyttämään huonolta”

Jos päivittäiset tartuntamäärät jatkuvat nykyisen kaltaisina, voi tasolle kaksi siirtyminen olla vain ajan kysymys. Käännepisteessä ollaan, IS:lle kerrotaan hallituslähteistä.

Hallitukselle ja sosiaali- ja terveysministeriölle tuli tänään torstaina täytenä yllätyksenä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päätyi suosittelemaan ravintoloiden sulkemista pääkaupunkiseudulla.

– Se ei ollut mikään tilattu puheenvuoro. Ja saahan se meidätkin näyttämään huonolta, kun asiantuntija osoittaa jotain sellaista, mitä me emme pysty tekemään välittömästi, Ilta-Sanomille kommentoidaan hallituslähteistä.

THL:n suosituksen mukaan baarit, pubit ja yökerhot tulisi sulkea Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kokonaan mahdollisimman nopeasti ja pitää kiinni 14. maaliskuuta asti.

Suosituksilla pyrittäisiin estämään virusmuunnoksen laajaa leviämistä muualle Suomeen.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista sitä, että ravintolat voitaisiin noin vain sulkea. Kyseessä olisi niin vahva rajoitus elinkeinonvapauteen, että se edellyttäisi sitä, että Suomessa julistettaisiin poikkeusolot ja otettaisiin käyttöön valmiuslaki, hallituksesta arvioidaan.

Samaa mieltä on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk).

– Minun tulkintani mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista ravintoloiden sulkemista. Jos se haluttaisiin tehdä, niin pitäisi julistaa poikkeusolot ja ottaa valmiuslaki käyttöön. Tai muuttaa nykyistä lainsäädäntöä, mutta se tie on tietysti hidas, Lohi sanoo.

Hallituslähteistä arvellaan, että myös THL tietää hyvin, ettei ravintoloiden sulkeminen ole pelkästä tahdosta kiinni. THL:n kuvaillaan kuitenkin katsovan vain virusta, ei kokonaisuutta.

– Tämä on puhtaasti THL:n asiantuntijanäkemys. THL on itsenäinen viranomainen joka tarkastelee asiaa omasta näkövinkkelistään. He kokevat, että juridinen pohdinta ei ole suoraan heidän asiansa.

THL:n koetaankin pyrkineen kiinnittämään huomiota siihen, että ravintoloissa todetaan tartuntoja ja luomaan ulostulollaan painetta sille, ettei niitä jätetä rajoitusten ulkopuolelle.

Tämänpäiväisen ulostulon arvellaan kumpuavat myös huolesta, etteivät ihmiset enää noudata suosituksia yhtä hyvin kuin ennen. THL näki tarpeelliseksi herätellä kansaa tilanteen vakavuuteen.

Eduskunta hyväksynee ravintoloiden nykyisten rajoitusten jatkoa koskevan hallituksen esityksen huomenna perjantaina.

Jos Suomi siirtyy koronavirusepidemiassa hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelman tasolle kaksi, tulevat kaikkialla Suomessa voimaan ravintoloiden maksimirajoitukset.

Tämä tarkoittaisi, että koko maassa alkoholin anniskelu päättyy kello 22 ja ravintolan on suljettava ovensa kello 23. Tämän lisäksi ravintolat saa täyttää vain puolilleen tai kolmeen neljäsosaan, riippuen ravintolatyypistä.

Tämän lisäksi sote-ministerityöryhmä keskusteli keskiviikon kokouksessaan vieläkin tiukemmista rajoituksista siltä varalta, että tautitilanne pahenee.

Pohdinnassa ovat ainakin tiukennukset ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin sekä enimmäisasiakasmääriin. Tarkat tunnit elävät vielä, mutta yksi mahdollisuus olisi aikaistaa valomerkkiä kello 18:aan tai 19:ään.

Kaikki hallituspuolueet ovat sitä mieltä, että lisätoimia tarvitaan. Kyse on lähinnä siitä, että päästään sopuun yksityiskohdista kuten siitä, miten erilaiset ravintolatyypit ja alueelliset epidemiatilanteet huomioidaan.

Ennen kaikkea hallituksen sisällä huolta aiheuttavat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun tartuntaluvut.

THL:n mukaan viime viikkojen aikana Husin alueella ilmaantuvuus on neljässä viikossa lähes kaksinkertaistunut, kun samanaikaisesti ilmaantuvuus lähestulkoon kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä on pääasiassa laskenut.

Vielä ei kuitenkaan olla lähellä rajaa, jossa tehohoidon kapasiteetti tulisi vastaan.

Toistaiseksi hallituksen piirissä ei ole ollut keskustelua hybridistrategian toimintasuunnitelman tasolle kaksi siirtymisestä. Tämä edellyttäisi sitä, että yli puolet sairaanhoitopiireistä olisi epidemian leviämisvaiheessa tai muuntovirus lähtisi leviämään hallitsemattomasti koko maassa tai yksittäisellä alueella.

Huolena on kuitenkin se, että käänne pahempaan voi tapahtua herkemmin tarttuvan muuntoviruksen kanssa hyvinkin nopeasti.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 788 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tänään torstaina uusia tartuntoja oli jo 614, eilen keskiviikkona 548.

Jos päivittäiset tartuntamäärät kuitenkin jatkuvat nykyisen kaltaisina, niin tasolle kaksi siirtyminen on pian vastassa, IS:lle kuvaillaan tilannetta.

– Jos tällaisia päiviä tulee lisää, niin se voi olla vain ajan kysymys. Käännepisteessä ollaan, katsotaan mitä tässä tapahtuu.