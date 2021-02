Eläkeläisillä on nyt iso huoli äänestämisestä – liiton puheenjohtaja pettyi puolueisiin: ”Katsovat, että se kuuluu normaaliin demokratiaan”

Eläkeliiton Satakunnan piiri on jo esittänyt, että kuntavaaleja pitäisi siirtää huhtikuulta myöhäisempään aikaan.

Suomessa on lähes miljoona yli 70-vuotiasta. Jos muutama prosenttikin heistä jää koronan takia äänestyspäivänä kotiin, sillä voi olla Eläkeliiton puheenjohtajan Raimo Ikosen mukaan jo vaikutusta joidenkin kuntien äänestystulokseen.­

Kuntavaalit on tarkoitus järjestää kahden kuukauden kuluttua, 18. huhtikuuta. Nyt, 60 vuorokautta ennen vaaleja, koronaepidemiatilanne Suomessa on jälleen osoittamassa pientä kiihtymisen merkkiä. Keskiviikkona THL kertoi 548 uudesta tartunnasta. Se on suurin päiväkohtainen tartuntaluku yli kahteen kuukauteen.

Yhtälö on paha.

Moni ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluva on vakavissaan alkanut pohtia, uskaltaako kotoa lähteä yleiselle äänestyspaikalle tartunnan pelossa. Osa on jo suoraan ilmoittanut, että ei aio ottaa riskiä ja mennä korona-aikaan äänestämään.

– Jo pitkään on tullut paljon huolestuneita yhteydenottoja, Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen sanoo IS:lle.

Suomessa on lähes miljoona yli 70-vuotiasta. Se on iso joukko potentiaalisia äänestäjiä.

Ikonen sanoo, että Eläkeliiton 20 piiristä seitsemän on sitä mieltä, että kuntavaalit olisi ehdottomasti siirrettävä tuonnemmaksi.

– Liiton yhtenäinen kanta on se, että äänestysaktiivisuus laskee varsinkin pienillä paikkakunnilla. Mielialat ovat sellaiset, etteivät ihmiset lähde äänestämään. Niin syvälle lamaannus ja väsyminen ovat vuoden aikana painuneet. Vuosi eristyksissä on tehnyt tehtävänsä, Ikonen kuvasi.

– Lähtökohdan pitää olla turvallisuus ennen kaikkea. Vaalien siirtämiseen on varauduttava, jos vaaleja ei voida järjestää turvallisesti. Kuntavaalit koskevat kuitenkin isoa joukkoa eläkeläisiä, Ikonen korostaa.

Eläkeliiton Satakunnan piiri on oman esityksensä jo tehnyt. Satakunnan piiri on esittänyt kattojärjestölle, että tämä alkaisi ajaa kevään kuntavaalien siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan.

Moni riskiryhmäläinen ei halua lähteä äänestyspaikalle, jos koronaepidemia riehuu voimissaan vielä kahden kuukauden kuluttua.­

– Tällä hetkellä näyttää selvältä, että eläkeläiset eivät osallistu kuntavaaleihin täysipainoisesti, mikäli vaalit järjestetään huhtikuussa. Epidemiatilanne näyttää edelleen huonolta, ja rokotesuojaa ei ole edes kaikilla riskiryhmiin kuuluvilla huhtikuuhun mennessä. Eläkeläisten osallistuminen sekä vaalitapahtumiin että varsinaiseen äänestämiseen jäisi todennäköisesti selvästi muuta väestöä vähäisemmäksi. Demokratia ei toteutuisi normaalilla tavalla, Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanotossa todetaan.

Ikonen sanoo, että vaalitoimituksen turvallista järjestämistä olisi pitänyt pohtia kiivaammin jo viime syksynä, kun rauhallisen kesän jälkeen virus alkoi leimahtaa uudelleen voimiinsa.

Hänen mukaansa nyt ollaan jälleen viime tipassa liikkeellä, kun vaaleihin on enää kaksi kuukautta. Esimerkiksi laajaa riskiryhmien kirjeäänestystä ei enää ehtine järjestää.

– Tämä on kaikkiaan hankala tilanne, ja asiasta on iso huoli. Ikäihmiset ovat olleet jo lähes vuoden omissa oloissaan. Isot kokoukset, liikunta- ja kulttuuritapahtumat ovat olleet seis, koska ne vaativat kohtaamisia. Se vaikuttaa henkiseen vireeseen, ja sieltä on tässä epidemiatilanteessa vaikea nousta ja lähteä äänestämään, Ikonen kuvaa.

– Nyt näyttää siltä, että rokotukset eivät ehdi antaa riittävää suojaa, joten täytyisi olla parempi varmuus turvasta. Ihmisten terveys on asetettava etusijalle!

Ikonen sanoo olevansa pettynyt myös puolueisiin, sillä puolue toisensa perään on torjunut ajatuksen vaalien siirtämisestä.

Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen sanoo, että kuntavaaleja täytyy harkita siirrettäväksi, jos äänestäjien riittävää terveysturvallisuutta ei voida taata.­

– Puolueiden lähtökohta on se, että vaaliasemiin on jo ajettu. Puolueiden mielestä joka vaaleissa äänestämättä jättää jonkinlainen joukko äänioikeutettuja, ja he katsovat, että se kuuluu normaaliin demokratiaan, Ikonen sanoo.

Keväällä pidettäviin kuntavaaleihin voi liittyä myös ihmisten perusoikeudellisia pulmia. On vielä ratkaisematta esimerkiksi se, miten äänestyspäivänä karanteenissa ja eristyksissä olevat voivat toteuttaa perusoikeuttaan.

Oululaiset Tiina ja Eero Kuittinen eivät kannata kunnallisvaalien siirtämistä. Heidän mukaansa siitä aiheutuisi liikaa työtä ja kustannuksia.

– Kaupungilla on jo organisaatio valmiina vaaleja varten. Järjestelyjen purkaminen ja taas uudelleen kokoaminen syksyllä teettäisi kaksinkertaisesti työtä. Ongelmia sekin tietäisi, Eero Kuittinen arvioi.

Oululaiset Tiina ja Eero Kuittinen aikovat käyttää äänioikeuttaan normaalisti, mieluiten jo huhtikuussa.­

Tiina (78) ja Eero (82) aikovat mennä äänestyspaikalle entiseen malliin. Koronatartunnan pelko ei saa heidän mielestään estää arkielämää.

– Kunnon järjestelyillä äänestyspaikka on turvallinen. Valvojia paikalle katsomaan, ettei sisällä ole liikaa ihmisiä yhtä aikaa ja muistuttamaan turvaväleistä. Ei pelota mennä äänestämään, Tiina Kuittinen painottaa.

– Käydäänhän me asioilla koko ajan. Pitää mennä apteekkiin ja kauppaan. Arkea ei voi pysäyttää, hän vielä huomauttaa.