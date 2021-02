Halla-aholta ja Ohisalolta kysyttiin Lasten uutisten vaalitentissä, miten rasismi saataisiin vähenemään – näin he vastasivat

Puoluejohtajat olivat Helsingin Sanomien Lasten uutisten kuntavaalitentissä.

Puolueiden puheenjohtajat haluavat kitkeä rasismin Suomesta.

HS:n Lasten uutisten kuntavaalitentissä puheenjohtajilta kysyttiin, miten rasismi saataisiin Suomessa vähenemään.

Puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mielestä poliitikkojen pitää irtisanoutua vahvasti rasismista.

– Paljon liittyy siihen, että ihmiset eivät tunne toisiaan. Pelätään ehkä toisiaan, vaikka olemme kaikki erilaisia. Jos ihminen on erivärinen tai puhuu kotona eri kieltä kuin koulussa pääasiassa puhutaan – sehän on hieno asia.

– On hieno asia, että on koululuokkia, joissa puhutaan vaikka seitsemää eri kieltä. Minun lapsuudessani luokallani taidettiin puhua neljää eri kieltä jo. On tärkeää, että ihmiset oppivat tuntemaan toinen toisiaan ja ymmärtää, että jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on, Ohisalo totesi Lasten uutisten tentissä.

Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan rasismia kitkee se, kun ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa ja osaavat antaa arvon jokaiselle.­

Myös puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) tuomitsi rasismin. Halla-ahon mukaan kaikkia ihmisiä pitää kohdella niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan.

– Kyllä se lähtee jokaisesta ihmisestä itsestään. Jokaista vastaantulevaa ihmistä pitäisi kohdella niin kuin haluaisi itse tulla kohdelluksi. Ikävä kyllä ihmisillä on taipumus, sekä lapsilla että aikuisilla, kiusata toisiaan.

– Kiusaamiseen riittää syyksi oikeastaan mikä tahansa, ulkonäköönkin liittyvä asia. Kun olin lapsi, siihen riitti se, että oli silmälasit tai erilaiset vaatteet kuin muilla. Ihonväri on yksi tällainen asia. Sitä kannattaa miettiä, miltä tämä minun toimintani tuntuisi, jos se kohdistuisi minuun itseeni, Halla-aho vastasi HS:n Lasten uutisten tentissä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan rasismi on tuomittavaa ja jokaista vastaantulijaa on kohdeltava niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan.­

Halla-aholle esitettiin jatkokysymys, onko rasismin ehkäiseminen perussuomalaisille yhtä tärkeä kysymys kuin maahanmuutto. Halla-ahon mielestä rasismin ehkäisemistä ja maahanmuuttoa ei voi asettaa vastakkain.

– En näe, miten tällaisia asioita voisi laittaa vastakkain. Meidän mielestä on vastuullista suomalaisia ja Suomessa asuvia kohtaan, että maahanmuutto on sellaista, että se ei aiheuta vaaraa suomalaisille ja siitä ei ole vahinkoa suomalaiselle yhteiskunnalle. Rasismi on sitten täysin toinen kysymys, Halla-aho näki.

Puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi, että poliitikkojen pitäisi kantaa oma vastuunsa rasismin kitkemisestä.

– Mielestäni poliitikot eivät kanna vastuuta niin hyvin kuin pitäisi. Se näkyy muun muassa nettikeskusteluissa. Siinä on paljon keskustelua, josta minä en ainakaan pidä. Siinä aikuisten pitäisi miettiä. Kun haluamme, että lapsia kohdellaan hyvin ja lapset ovat keskenään kilttejä, meidänkin pitäisi toimia itse niin, Henriksson pohti lasten vaalipaneelissa.

Lasten vaalipaneelin päivän uutinen oli, että yksikään puheenjohtaja ei edelleenkään kannata kuntavaalien siirtämistä koronatilanteen vuoksi.

Kuntavaalit pidetään huhtikuun 18. päivä.