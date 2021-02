Puoluejohtajat olivat Helsingin Sanomien Lasten uutisten kuntavaalitentissä.

Naali, pingviini, kissa, laiskiainen.

HS:n Lasten uutisten kuntavaalitentin lopuksi puheenjohtajille esitettiin lasten suosikkikysymys: jos olisit eläin, mikä eläin olisit.

Puoluejohtajien vastaukset olivat Lasten uutisten tentissä sangen oivaltavia ja nokkelia.

Puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) kertoi, että hänen on sanottu muistuttavan leikkuupuimuria, mutta valitsi eläimekseen pingviinin.

– Kysyin tätä 6-vuotiaalta pojaltani. Hän sanoi, että ei keksi mitään. Keksin itse. Olisin pingviini, koska se viihtyy porukoissa ja tykkää toisista ihmisistä ja tehdä porukassa juttuja, Saarikko totesi.

Puheenjohtaja Harry Harkimo (liik) tunnusti ajatelleensa aluksi olevansa aasi, mutta sitä ei tentissä kehtaa sanoa.

– Tein Kodin Kuvalehden testin. Sieltä tuli harakka. Se tarkoittaa sitä, että olen viekas, ja selviydyn tilanteesta kuin tilanteesta, Harkimo perusteli Helsingin Sanomien Lasten uutisten tentissä.

Harkimo ja Saarikko kertoivat olevansa lintuja, muut valitsivat nimikkoeläimensä nisäkkäistä.

Kaksi lintua, seitsemän nisäkästä. Puoluejohtajat paljastivat mihin eläimeen he itse samaistuvat.­

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) tunnusti samaistuvansa laiskiaiseen.

– Samaistuin voimakkaasti eteläamerikkalaiseen, puissa elävään laiskiaiseen, joka elää ja liikkuu hidastettuna. Olen lukenut, että tämä johtuu siitä, että sen pääasiallinen saalistaja, eräs kotkalaji, ei pysty havaitsemaan niin hidasta liikettä, Halla-aho filosofoi.

Ensimmäiseen yleiseen valintaan, kissaan, päätyi puheenjohtaja Sari Essayah (kd).

– Ehkä olen kissa, joka sopeutuu monenlaisiin olosuhteisiin, selviää, tulee toimeen ihmisten kanssa, mutta osaa myös olla ihan itsekseen, Essayah totesi HS:n Lasten uutisten tentissä.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo valitsi eläimekseen naalin.

– Naali on vikkelä eläin, joka on tottunut elämään suomalaisessa talviympäristössä ja talvessa, ja valitettavasti ilmastonmuutos uhkaa sen olemassaoloa. Naalin erikoisuus on se, että se on kuin kettu mutta se hyppii niin kuin jänis. Se myös pesii esi-isiensä tunneleissa ja arvostaa niiden rakentamaa työtä, Ohisalo näki.

Toisen yleisen valinnan, koiran, teki puheenjohtaja Petteri Orpo (kok). Orpolla itsellään on italianvesikoira, Pessi.

– Se on vähän niin kuin minä. Sillä on kihara tukka, lyhyet jalat ja pikkuisen keski-ikäisenä tullut pullukka. Se on iloinen luonne, mutta se haukkuu ohikulkijoita. Oppositiossa pitää silloin tällöin pitää hallitusta hereillä. Sillä on ominaisuus, että se ei allergisoi ja se sopii erilaisiin porukoihin, Orpo pohti.

Puheenjohtaja Sanna Marin (sd) sanoi olevansa norsu.

– Norsut ovat rauhallisia, hyviä ratkomaan ongelmia ja myös laumaeläimiä, ja niillä on hyvä muisti. Eli muistaa pitkälle ja osaa ratkaista ongelmia muiden kanssa, Marin kertoi.

Norsu ja italian vesikoira. Sanna Marin ja Petteri Orpo paljastivat lasten vaalipaneelissa, mikä eläin he itse olisivat.­

Osa vastauksista oli jo mennyt, kun puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (r) sai oman vastausvuoronsa.

– Voisin olla suomenhevonen. Se jaksaa, ja jaksaa, ja jaksaa. Ei anna periksi, ja viihtyy niin porukoissa kuin yksin, Henriksson aprikoi.

Viimeisenä vastausvuorossa ollut varapuheenjohtaja Jussi Saramo (vas) sanoi olevansa myös laumaeläin ja pohti, että olisiko hän muurahainen.

– Muurahaisten yhteiskunta on kyllä aika karu ja ylhäältä johdettu. Valitsin, että olisin mangusti, Saramo kertoi.