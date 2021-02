Puhemies Vehviläinen antoi Ano Turtiaiselle huomautuksen ”erittäin moitittavasta käytöksestä”

Puhemies Anu Vehviläinen huomautti Ano Turtiaista viime viikon välikohtauksesta ja pitää tämän käytöstä varapuhemies Juho Eerolaan kohtaan erittäin moitittavana.

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk) toteaa kansanedustaja Ano Turtiaisen käyttäytyneen epäasiallisesti varapuhemies Juho Eerolaa (ps) kohtaan.

– Edustaja Turtiainen on käyttäytynyt epäasiallisesti varapuhemies Eerolaa kohtaan, Vehviläinen katsoo tiedotteessa.

Välikohtaus tapahtui täysistuntosalin läheisyydessä viime viikon keskiviikkona.

– Edustajille ilmoitetaan, että olen huomauttanut edustaja Ano Turtiaista hänen toiminnastaan eduskunnassa, Vehviläinen kertoo.

Hän sanoo ilmoittaneensa Turtiaiselle, että pitää tämän käyttäytymistä perustuslaissa edustajilta edellytetyn vakaan ja arvokkaan käytöksen vastaisena ja erittäin moitittavana.

Puhetta keskiviikkona istuntosalissa johtanut Eerola oli huomauttanut maskitta esiintyneen Turtiaisen puheenvuoron jälkeen eduskunnassa voimassa olevasta kasvomaskisuosituksesta. Turtiainen on kertonut, että hänellä on terveydelliset syyt olla käyttämättä maskia. Hän on myös ilmaissut, ettei aio käyttää visiiriä.

Iltalehden mukaan miehet olivat myöhemmin kohdanneet eduskunnan käytävällä, jossa tuohtunut Turtiainen oli moittinut Eerolan maskihuomautusta voimasanojen saattelemana. Tämän jälkeen Turtiainen oli lehden mukaan uhkaillut Eerolaa käsi nyrkkiin puristettuna.

Turtiainen kommentoi Vehviläisen tiedotetta tänään keskiviikkona Twitterissä ihmettelemällä, miksi hänen pitäisi pyytää anteeksi.

Sain juuri eduskunnassa puhemieheltä huomautuksen, koska en pyytänyt varapuhemieheltä anteeksi, joka oli kokenut olemukseni uhkaavaksi annettuani hänelle palautetta. Pitäisi muka pyydellä omaa olemassaoloani anteeksi. Tehtäväni on edustaa kansaa, eikä pokkuroida puhemiehille, Turtiainen kirjoittaa.

