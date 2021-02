Keskusta ja Sdp yrittivät tiristää Jussi Halla-aholta, olisiko PS valmis lähtemään EU:sta. – Te pelkäätte sanoa sitä ääneen. Te pelkäätte, edustaja Halla-aho! Antti Lindtman härnäsi.

Eduskunnassa taitettiin peistä EU:n elpymisvälineestä värikkäin sanakääntein ja katkeilevin mikrofonein, kun hallitus vastasi perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja Liike nytin välikysymykseen. Useiden edustajien mikit menivät keskustelun aikana pois päältä kesken puheenvuoron. Pöytämikkien temppuilun syy lieni istuntosalin uusissa koronajärjestelyissä.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho oli yksi mikrofoniongelmasta kärsinyt. Hän puhui aluksi ilman mikrofonia, mutta se saatiin päälle varapuhemies Tarja Filatovin puututtua peliin. Sitten alkoi erä perussuomalaisten ja keskustan välisessä kuntavaalitaistossa, vaikka salissa keskusteltiin siis opposition jättämästä välikysymyksestä.

Halla-aho puuttui keskustan Anne Kalmarin sanoihin siitä, että elpymispaketti ja rahoituskehys muodostavat kokonaisuuden.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho puuttui keskustan Anne Kalmarin sanoihin siitä, että elpymispaketti ja rahoituskehys muodostavat kokonaisuuden.­

– Eli suomeksi: jos ei hyväksytä elpymispakettia, ei saada rahoituskehystä eikä maataloustukia. Nyt on kyllä pakko kysyä, onko tämä parasta, mihin keskusta kuntavaalipaniikissaan kykenee. Elpymispakettia ei pitäisi kytkeä rahoituskehykseen. Ja toiseksi: Ei suomalainen maatalous saa EU:sta yhtään mitään. Suomi on nettomaksaja. Te päristelette rumpua ja lupailette maanviljelijöille heidän omia rahojaan.

Halla-ahon provokaatio otettiin vastaan välihuudoin. Niitä satoi lisää, kun keskustan ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvinen pääsi ääneen. Kurvisen mukaan Suomen verrokkimaita ovat muut Pohjoismaat ja ne ovat tukipaketin takana.

– Haluaisin kysyä perussuomalaisilta, mitkä ovat niitä teidän verrokkimaitanne. Ovatko niitä vaikkapa Valko-Venäjä ja Albania, jotka eivät ole EU:ssa? Voisitteko te suoraan kertoa, kannatatteko te Suomen EU-jäsenyyttä vai ette?

Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvisen mukaan Suomen verrokkimaita ovat muut Pohjoismaat ja ne ovat tukipaketin takana.­

Halla-aho vastasi Kurviselle siteeraamalla itseään.

– Suomen etu ei ole jäsenyys sellaisessa unionissa, joka rikkoo sääntöjään, nakertaa jäsenmaiden kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja joka tekee veloista ja vastuista yhteisiä.

– Eli kannatatte eroa, huudahti Kurvinen.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman arveli Halla-ahon perussuomalaisten pelkäävän sanoa totuutta.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman arveli Halla-ahon perussuomalaisten pelkäävän sanoa totuutta.­

– Edustaja Halla-aho, teidän polkunne johtaisi Suomen ulos Euroopan unionista, mutta te pelkäätte sanoa sitä ääneen. Te pelkäätte, edustaja Halla-aho!

Halla-aho näytti Lindtmanin puheenvuoron aikana maskinsa takaa haukottelevan Sdp:n näkemykselle. Kurvinen muistutti, että EU:n tukipaketti on kytketty unionin seitsemänvuotiseen budjettiin. Siksi samalla kyse on siitä, paljonko Suomen maakunnat ja maatalous saavat EU:lta rahaa.

– Tämä ei perussuomalaisia kiinnosta pätkääkään, sillä Jussi Halla-ahohan ilmoitti jo viime vuoden lopulla, että kaikki EU:sta tulevat rakennerahat ja maataloustuet ovat kepulaisia tukiaisia, joilla maaseudulla kituutetaan. Tämä on teidän asenteenne suomalaista maaseutua ja maakuntia kohtaan.

Perussuomalaisten Leena Merelläkin oli ongelmia löytää pöytämikrofonia. Hän otti esiin omenat Suomen neuvottelutulosta lytätessään. Kysymys liittyi Suomen saannon pienentymiseen syksyn arviosta. Suomen osuus pieneni, koska sen talous näyttää kärsineen koronaviruspandemiasta suhteessa muihin EU-maihin odotettua vähemmän.

Suomi saa neuvottelutuloksen jälkeen EU:lta 2,7 miljardin avustukset, mutta nettomaksajana se maksaa 6,6 miljardia vuosina 2028-58. EU:n elpymisvälineen koko potti on 750 miljardia euroa.

– Jos minä menisin ostamaan omenoita 100 eurolla ja minulle sanottaisiin, että saat 50, ja hetken päästä minulle sanotaan, että itse asiassa tilanteesi on niin hyvä, että ehkä saat 10 tai ehkä 0. Onko tämä teidän mielestänne hyvä sopimus? Onko näin, että me maksamme 6,6 miljardia pahimmillaan ja saammekin ehkä 0 euroa? Meri kyseli.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pyyhki pois huolia Meren nollavaihtoehdolta.

– Se ei ole mahdollista. 70 prosenttia saannosta määräytyy tilastoihin ennen vuotta 2020. Tämä 1,55 miljardin saanto-osuus ei enää muutu. 30 prosenttia tästä saannosta perustuu tällä hetkellä osittain ennusteeseen. Saantoarvio tarkentuu vasta kesällä 22. Mutta se ei ole mahdollista, että ikään kuin Suomi ei saisi mitään.

Perussuomalaisten Riikka Purra arvosteli hallitusta siitä, ettei se vastaa suoraan kysymyksiin. Keskustan Jouni Ovaska iski takaisin viitaten ryhmäpuheenjohtaja Ville Tavion (ps) Brysselin eliitistä aiemmin käyttämään hanhenmaksavertaukseen.

– Perussuomalaiset sanovat, että hallitus ei vastaa kysymyksiin, mutta kun perussuomalaisilta kysytään, että haluatteko erota EU:sta, te vastaatte: hanhenmaksa. Kun me kysymme, haluatteko elvyttää, te vastaatte: Italian pankit. Kun me kysymme, oletteko unohtaneet koronan, te vastaatte: Moskovan kortti. Teidän linjanne on näivettynyt, sisäänpäin kääntynyt, riitojen repimä ja sopimaan kykenemätön Eurooppa.