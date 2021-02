Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov joutui puuttumaan käynnissä olleeseen ”rinnakkaisohjelmaan”.

Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari löi heti ryhmäpuheenvuorossa tiskiin tiukkaa epäilyä perussuomalaisten välikysymyksen tarkoitusperistä. Perussuomalaiset tekivät kristillisdemokraattien ja Liike Nytin kanssa viime viikolla välikysymyksen EU:n elvytyspaketista.

– Ensin pitää sanoa, mistä tässä perussuomalaisten välikysymyksessä on oikeasti kyse. Ei tässä ole kyse EU-politiikasta. Tässä on kyse kuntavaaleista. Halla-aho hämää. Puhutaan kaikesta muusta, paitsi siitä, mistä kuntavaaleissa on oikeasti kyse. Niinpä niin, Kalmari veisteli ja herätti koko salin hälisemään.

Perussuomalaiset ja keskusta käyvät kovaa taistoa kuntavaalikentillä äänistä. Perussuomalaiset ovat taistossa maakuntien äänissä nostaneet toistuvasti esiin EU:n elpymispakettia.

– Tiedän kokemuksesta, mikä merkitys vakaalla EU-päätöksenteolla on maaseudun ihmisten toimeentulolle ja maaseudun yritysten pärjäämiselle – tulevaisuudelle. EU:ssa joko ollaan tai ei. Kansa ei äänestä väärin, mutta britit houkuteltiin ulos EU:sta heppoisin väittein. Nyt kalastajien kalat mätänevät satamiin ja viljelijöiden tulotaso romahtaa. Tätä tuskin haluttiin, Kalmari sanoi.

Kalmarin puheenvuoro kirvoitti sen verran meteliä salissa, että eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov joutui puuttumaan edustajien huuteluun. Hän peräsi, että puhemiehen on vaikea kuulla, koska salissa on koko ajan käynnissä ”rinnakkaisohjelma”.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ei myöskään säästellyt värikkäitä kielikuvia ennen Kalmaria pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

– Perussuomalaisille Suomi ei ole kaupan, emmekä me luovu taloudellisesta suvereniteetistamme vain muutaman brysseliläisen hanhenmaksapalleron tähden, Tavio aloitti.

Tavio piti elpymispakettia yhtenä suurena ilmastonmuutosrahastona ja lähti muistelemaan Jutta Urpilaisen (sd) aikaa valtionvarainministerinä.

– Hän myönsi eurokriisiin lainatakauksia ja esiintyi täällä kotimaassaan täti tiukkana. Ja niin Urpilaisen tie vain johti EU-komissaarin pestiin. Aika suuria summia veronmaksajien rahaa lähti liikkeelle myös ennen kokoomuksen Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin komissaaripestejä, Tavio naljaili.

Perussuomalaiset eivät usko, että elvytyspaketissa on kyse kertaluonteisesta ja väliaikaisesta ratkaisusta.

– Miettikää, että yli kymmenen vuotta sitten Matti Vanhanen kertoi pääministerinä täällä, miten Kreikan tuet ovat vain kertaratkaisu. Ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin Vanhanen jatkaa yhä sen selvittämistä, että ovatko nämä vain kertaratkaisu!

Kokoomus ei lähtenyt mukaan perussuomalaisten välikysymykseen, mutta esitti oman epäluottamuslauseensa keskustelussa. Ryhmäpuheen esittänyt Ilkka Kanerva kuvasi Euroopan unioniin liittymistä suureksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi, mutta samalla myös talouspoliittiseksi päätökseksi.

Kanerva painotti, ettei tehtyä päätöstä ole syytä kyseenalaistaa, mutta elvytyspakettia kokoomus ei pidä parhaana mahdollisena.

– Kokoomus rakentaa sopua, muttei hinnalla millä hyvänsä. Heinäkuussa neuvoteltu elpymispaketti ei auta koronan runtelemia EU-maita parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi suhtaudumme varauksellisesti pakettiin sekä päätökseen EU:n omista varoista.

Kanervan mukaan piru vaanii 750 miljardin euron EU:n elpymisrahaston yksityiskohdissa.

– Me emme halua ottaa valtavaa velkaa ilman takeita siitä, että talouden moraalikato voidaan estää. Neuvotteluissa on epäonnistuttu, jos seuraus on se, että me otamme velkaa maksaaksemme eteläisen Euroopan holtitonta taloudenpitoa. Elpymispaketin myötä Suomen kokonaisvastuut kasvavat ja riski veronmaksajien taakan lisäyksestä on selvä samalla kun kilpailukykymme on vaarassa heikentyä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä elpymisratkaisun on oltava kertaluonteinen. Kanerva esitti epäluottamuslausetta, jossa eduskunta toteaisi hallituksen epäonnistuneen EU:n neuvotteluissa viidessä kohdassa, eikä se siksi nauttisi eduskunnan luottamusta.

Kanervan mukaan hallitus on epäonnistunut neuvotteluissa moraalikadon riskin minimoimisen, rahoituksen selkeän ehdollisuuden, elvytysrahojen tarkoituksenmukaisen kohdentumisen ja paketin ainutkertaisen luonteen varmistamisen osalta.

Myös kristillisdemokraattien Sari Essayah puhui moraalikadosta. Hän katsoi elpymispaketin sitovan Suomen vuosikymmeniksi yhteisvastuulliseen velkaa ja korkeampiin jäsenmaksuihin.

Kristillisdemokraateille on tärkeää, että EU:n elpymisrahasto ja monivuotinen rahoituskehys olisi pidetty toisistaan erillään: taloudelliset ja syvästi periaatteelliset ongelmat syntyvät niiden yhteen nitomisesta.

– Elpymispaketti tulee sitomaan suomalaiset veronmaksajat vuosikymmeniksi yhteisvastuulliseen velkaan ja korkeampiin jäsenmaksuihin. Velan kasvun myötä kasvaa paine lisätä uusia omia varoja eli EU-veroja yhteisen velan takaisin maksamiseksi. Komissio esittää tulevaisuudessa myös suomalaisiin yrityksiin ja pääomiin kohdistuvia veroja, Essayah sanoi ja jatkoi:

– Paketti on myös räikeästi ristiriidassa EU:n perussopimusten vakiintuneen tulkinnan kanssa, jonka mukaan ei pitänyt olla mahdollista, että unionin budjetti on alijäämäinen ja että se rahoitetaan yhteisvastuullisella velalla.