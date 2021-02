Kummallekin vanhemmalle tulee 160 päivärahapäivää, raskaana olevalle 40 päivää raskausrahaa – toinen vanhempi voi luovuttaa omasta kiintiöstään enintään 63 päivää kumppanilleen.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan perhevapaauudistuksen tavoitteena on saada isät käyttämään perhevapaitaan yhä enemmän, ja tämän alustava hintalappu on noin 80 miljoonaa euroa.­

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) esitteli tiistaina hallituksen perhevapaauudistuksen.

Perhevapaat lisääntyvät vajaalla kahdella kuukaudella.

Kummatkin vanhemmat saavat 160 päivärahapäivän kiintiön, lauantait ovat mukana kiintiössä. Perhevapaista voisi luovuttaa kumppanilleen omasta kiintiöstään enintään 63 päivärahapäivää.

Isyysrahalla on nyt 54 päivän kiintiö, ja se siis kasvaa uudessa mallissa vähintään 97 päivään.

Lisäksi raskaana olevalle vanhemmalle maksettaisiin 40 päivää raskausrahaa loppuraskauden aikana.

Eli uudessa mallissa perheelle maksetaan 360 päivärahapäivää – 40 päivää raskausrahaa ennen lapsen syntymää ja 320 päivärahapäivää vanhemmille, josta toisen vanhemman on käytettävä vähintään 97 päivää.

Nykyisin äidille maksetaan 105 arkipäivää äitiysrahaa, isyysraha on 54 arkipäivää, ja vanhempien kesken jaettava vanhempainraha on 158 arkipäivää – yhteensä perhevapaat ovat nykyisin 317 päivärahapäivää.

– Uudistuksessa vanhempainrahapäivien kokonaismäärä kasvaa 43 päivärahapäivällä eli vajaalla kahdella kuukaudella. Raskaana olevan vanhemman mahdollisuus jäädä pois töistä loppuraskauden aikana on turvattu raskausrahalla. Se on 40 päivärahapäivää, eli reilut puolitoista kuukautta, ministeri Pekonen kertoi.

– Lapsen hoitamisen mahdollistava etuus on vanhempainraha, jota voi saada yhteensä 320 päivärahapäivää, eli vajaat 13 kuukautta. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, on vanhempainrahan käyttö kiintiöity puoliksi molemmille vanhemmille, eli molemmilla vanhemmilla on käytössään 160 vanhempainraha, Pekonen jatkoi.

Pekosen mukaan uusi malli on joustava, sitä voi käyttää esimerkiksi vain osan viikkoa, ja vanhempainvapaita voi käyttää kunnes lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.

– Aina ei ole mahdollista, että molemmat vanhemmat käyttäisivät kiintiönsä kokonaisuudessa. Toinen voi luovuttaa omasta kiintiöstään enintään 63 päivää toisen käyttöön, eli noin 2,5 kuukautta. Vanhempainrahaa voi käyttää lapsen kahden vuoden ikään saakka.

– Uudistus mahdollistaa myös muunlaiset valinnat. Vanhempainrahaa voi käyttää lyhyempinä jaksoina, osalta viikkoa tai jopa yksittäisinä päivinä. Malliin sisältyy mahdollisuus saada vanhempainraha osittaisena niiltä päiviltä, kun vanhempi tekee osa-aikatyötä.

Kotihoidontuki säilyy perheiden oikeutena lapsen kolmevuotispäivään asti, mutta sitä voi jatkossa käyttää myös vanhempainvapaiden aikana.

– Kotihoidontukea voisi saada, kun 160 päivää on kulunut lapsen syntymästä, eli aikaisemmin kuin nykyisin. Tarkoitus on mahdollistaa lapsen hoitaminen kotona tilanteessa, jossa toinen vanhempi on käyttänyt kaikki hänelle kuuluvat päivärahapäivät yhtäjaksoisesti, ja toinen haluaa käyttää omansa vasta myöhäisemmässä vaiheessa. Tällaisessa tilanteessa lapsi olisi noin puoli vuotta vanha ja aika nuori vietäväksi kunnallisiin varhaiskasvatuspalveluihin, Pekonen totesi.

Ministeri Pekonen kertoi, että uudistuksen tarkoituksena on lisätä tasa-arvoa ja saada isiä käyttämään enemmän perhevapaitaan.

Nyt vain 20 prosenttia isistä käyttää vanhempainvapaansa kokonaan.

Pekonen myöntää, että perhevapaauudistus maksaa ja Pekosen mukaan kustannusten nousu on jopa toivottu asia.

– Kustannuksen lisäys johtuu siitä, että isät pitävät enemmän vanhempainvapaita ja käyttävät päivärahoja. Tämä on koko uudistuksen tavoite, ja siinä mielessä kustannusten kasvun voidaan sanoa olevan toivottu asia, Pekonen sanoi.

Ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan uudessa perhevapaamalli on joustava, ja esimerkiksi päivärahaa voisi nostaa vain osan viikkoa tai ottaa käyttöön kotihoidontuen jo vanhempainvapaan puolessavälissä.­

Tarkkaa hintalappua uudistukselle ei ole, koska ei ole tietoa siitä, miten isät lisääntyviä perhevapaitaan pitäisivät. Uudistuksen maksavat valtio, työnantajat ja työntekijät, ja hinta-arvio on 80 miljoonaa euroa.

– Lähtökohdaksi on otettu nykytilanteen mukainen isyysrahan käyttö ja oletukset uudistuksen vaikutuksesta vanhempien käyttäytymiseen. Tällä hetkellä 80 prosenttia isistä jättää ainakin osan käytettävissä olevista isyysrahapäivistä käyttämättä.

– Tämä rahoitetaan työtulovakuutuksesta, eli kustannuksista vastaavat työnantajat, palkansaajat, yrittäjät sekä valtio. Kokonaisuudessaan uudistuksen on arveltu lisäävän julkisen talouden menoja 80 miljoonalla eurolla, Pekonen sanoi.

Ministeri Pekonen myöntää, että perhevapaauudistus ei ole hallituksen työllisyystoimi.

– Tämä perhevapaauudistus ei ole hallituksen työllisyystoimi. Sen tavoitteena on parantaa perheiden, lasten ja vanhempien hyvinvointia ja lisätä tasa-arvoa. Valmistelussa on tehty arvioita uudistuksen vaikutuksesta työllisyyteen.

– Arviossa on päädytty siihen, että uudistuksen työllisyysvaikutukset ovat vähäiset. Se ei juuri lisää, mutta ei vähennä työllisyyttä, Pekonen totesi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoo, että perhevapaauudistus ei ole työllisyystoimi ja uudistuksella ei tavoitella laskennallisia uusia työpaikkoja.­

Hallituspuolue keskusta ei halunnut, että kotihoidontukeen kosketaan. Kotihoidontuen lyhentämisellä olisi monien arvioiden mukaan vaikutusta naisten parempaan työllistymiseen.

Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen puolustaa hallituksen päätöstä pitää kotihoidontuki ennallaan.

– Kun isille tulee entistä enemmän päivärahakiintiöitä, myös naiset voisivat palata entistä aikaisemmin työelämään. Tätä pidän yhtenä työllisyystekona, jolla voi olla työllisyysvaikutuksia, Pekonen sanoi.

Hallituksen luonnos perhevapaauudistuksesta lähtee nyt lausuntokierrokselle. Lakiesityksen on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

Uusi perhevapaamalli on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2022.