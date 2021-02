Luvassa on värikkäitä sanankäänteitä, kun hallitus vastaa kolmen oppositiopuoleen välikysymykseen EU:n elpymisvälineestä.

IS seuraa välikysymyskeskustelua. Seurannan löydät artikkelin lopusta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus vastaa kello 14 alkavassa täysistunnossa perussuomalaisten kristillisdemokraattien ja Liike nytin eduskuntaryhmien jättämään välikysymykseen EU:n 750 miljardin euron elpymisvälineestä.

Toiseksi suurin oppositiopuolue kokoomus ei ole mukana. Kokoomuksen eduskuntaryhmä jättää sen sijaan huomenna oman epäluottamuslause-esityksensä samalla, kun eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta perussuomalaisten esityksestä.

Perussuomalaisten välikysymys ei maistunut kokoomukselle, koska sen katsottiin olevan viritykseltään radikaalin EU-kriittinen. Kokoomus markkinoi itseään mielellään Suomen EU-myönteisimpänä puolueena.

– Perussuomalaiset on tehnyt välikysymyksen omalta pohjaltaan. Siinä ehdotetaan kansanäänestystä EU-jäsenyydestä ja on lähdetty radikaalilta EU-kriittiseltä pohjalta, joka on toinen kuin meidän näkökantamme. Me haluamme pelastaa vahvan EU:n. Tuntuu että perussuomalaiset on sitä pikemminkin nakertamassa, kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi viime viikolle IS:lle.

Kokoomus katsoo, että yhteisestä elvytyksestä päätettäessä olisi samalla pitänyt palauttaa jäsenmaiden velkavastuu. Tämä olisi pitänyt sen mielestä nostaa viime kesän neuvottelujen kynnyskysymykseksi.

Perussuomalaiset ei usko EU:n elpymispaketin jäävän luonteeltaan kertaluonteiseksi, vaikka hallitus niin esittää.

– Hallitus on antanut ymmärtää, että Suomi ei voi jättäytyä tämän järjestelyn ulkopuolelle, koska se merkitsisi yksin jäämistä ja eroa EU:sta. Tästä herää kuitenkin kysymys. Jos Suomi ei tällaisista syistä voi jättäytyä tämän paketin ulkopuolelle, miten se voisi jättäytyä tulevien pakettien ulkopuolelle, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi välikysymyksen jättämispäivänä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah perustellut väli­kysymykseen osallistumista muun muassa sillä, että EU:n elpymisvälineellä ei ole osan taloustieteilijöistä mukaan merkittävää hyötyä Suomen viennille. Hän kritisoi myös sitä, että osa välineen avustuksista jaetaan maille menneiden vuosien talouskehityksen perusteella.

– Kyseessä on fiskaalipoliittinen elvytys sellaisille Etelä-Euroopan maille, joiden taloudellinen tilanne on siinä jamassa, että he eivät saa rahoitusta tarpeeksi halvalla korolla tai se aiheuttaa heille muutoin budjettiraameihin ongelmia.

Kansanedustaja Hjallis Harkimo (liik) tahtoo saada selvät vastaukset hallitukselta siitä, mistä kesällä sovittiin muiden jäsenmaiden kanssa.

– Tämä on huonosti neuvoteltu ja se vääristää kilpailua, Harkimo perusteli mukaan lähtöä.